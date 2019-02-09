Кажется, VAR все ненавидят. Вокруг него слишком много скандалов по всей Европе

Но ведь на ЧМ все было нормально?

«Ювентус» – «Сампдория»

Прошлый год заканчивался скандалом в Италии. При счете 1:1 в туринской игре «Ювентус» получил право на пенальти, а Роналду его реализовал.

При 2:1 в добавленное время Сапонара сравнял счет красивым ударом из-за пределов штрафной. Судья отменил гол.

«Из-за спорного пенальти Роналду и с помощью VAR матч заканчивается победой «бьянконери», – лаконично подвел итог твиттер «Сампдории». Оба тренера после игры раскритиковали решение поставить пенальти, но Массимилиано Аллегри не понравился и одиннадцатиметровый в ворота «Юве».

«Реал» – «Реал Сосьедад»

«Реал» проиграл дома 0:2 и был страшно недоволен судейством. Рамос возмущался, что не поставили пенальти за фол на нем, но еще больший гнев вызвало игнорирование эпизода с Винисиусом.

Голкипер гостей на следующий день выложил твит, где попытался доказать, что судья был прав.

«Если честно, мы совершенно не понимаем этого решения. Это был решающий момент всего матча», – не унимался директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо.

«Бетис» – «Реал»

Следующий скандал с VAR в Испании случился через неделю и снова с «Реалом». Мадридский клуб выиграл 2:1, но жаловался на гол Каналеса, у которого подозревали офсайд. Судья засчитал гол с помощью системы VAR.

Испанское издание As сообщило, что президент «Реала» Флорентино Перес выйдет из совета директоров испанской федерации футбола из-за несправедливого решения по VAR в отношении «Реала». Хотя он вошел туда меньше месяца назад.

«Тоттенхэм» – «Челси»

Между двумя скандалами с «Реалом» был случай в Англии. Вообще там нет VAR, но его экспериментально включили на поздние стадии Кубка лиги. «Тоттенхэм» обыграл «Челси» 1:0 благодаря голу Кейна: тот реализовал пенальти, назначенный после контакта с голкипером. Обсуждали не сам пенальти, а возможный офсайд, в котором находился Кейн во время выхода один на один.

Офсайда нет – так считает VAR.

twit text — World Soccer Talk (@worldsoccertalk) 8 января 2019 г.

Офсайд есть – говорит Маурицио Сарри, который на пресс-конференцию притащил ноутбук и показал свой скриншот.

twit text — talkSPORT (@talkSPORT) 8 января 2019 г.

Это еще один случай, когда решением VAR были недовольны оба тренера. Понятно, почему Сарри. Почеттино же сказал следующее: «Мне не нравится VAR. Сегодня это сыграло нам на руку, но, судя по ЧМ-2018 и матчам Ла Лиги, я вижу, что видеоповторами никто не доволен. Мне не нравится, что мы выиграли вот так, с помощью VAR. Я не против технологий, эволюцию нельзя остановить, но все должно быть по-другому – четко, ясно и понятно. А так – ждать приходится слишком долго, правила размыты».

«Челси» все-таки вышел в финал, в ответном матче обыграв «Тоттенхэм» в серии пенальти. Но дебют VAR в Англии провалился.

«Барселона» – «Леганес»

«Барса» мучилась в игре с «Леганесом» и вышла вперед после гола Суареса. Впрочем, можно ли было его засчитывать после контакта с вратарем?

Тут мнения разделились: Вальверде посчитал, что гол был чистым, бывший судья Оливер увидел фол, президент испанской лиги Хавьер Тебас занял нейтральную позицию: «Это гол на усмотрение судьи, его решение. Видеоповторы здесь не причем, они бы не поменяли решение судьи».

«Видимо, нам нужно получить травму, чтобы в таких эпизодах правда была за нами», – заявил от имени вратарей голкипер «Леганеса» Иван Куэльяр. Его клуб проиграл 1:3.

«Монако» – «Страсбур»

Жестокие 1:5 разговорили даже молчаливого Тьерри Анри. «VAR не сработала, когда сфолили на Рони Лопеше. Почему VAR не сработала? Ведь потом она снова работала. Это странно. Судья сказал, что VAR не сработала в этот момент», – злился тренер «Монако».

Но тогда на этот момент никто не обратил внимание. Просто жалоба Анри звучала после такого счет звучала прямо как знаменитая фраза Арсена Найденова из российского футбола 90-х после поражения 0:7: «Судья сломал нам игру. Пятый и седьмой голы были забиты из офсайда».

«Бенфика» – «Порту»

В полуфинале Кубка лиги «Порту» выиграл 3:1, но о судействе говорили больше, чем об игре. Первый гол «Порту» был забит после нарушения правил.

Да и в случае со вторым была спорная ситуация, но VAR в обоих случаях молчал – даже не было никакого разбора.

twit text — Duarte Vieira A Presidente (@captainvieira) 22 января 2019 г.

При счете 1:2 забила «Бенфика», но мяч был отменен из-за офсайда. Был ли он?

twit text — Pedro Pires (@ppires77) 22 января 2019 г.

Отвечающего за VAR судью отстранили от судейства на несколько недель, а известный в прошлом арбитр Педру Проэнса заявил, что в системе видеоповторов могут быть недостатки. Финал же «Порту» проиграл, но «Бенфике» от этого не сильно легче.

«ПСЖ» – «Ренн»

Парижане разгромили «Ренн» 4:1, но до 60-й минуты счет держался ничейным. Томас Тухель разозлился из-за того, что Мбайе Ньянга не удалили после фола на Тило Керере. Видеоповтор при этом судья использовал.

twit text — Paris Saint-Germain (@PSG_English) 27 января 2019 г.

«Зачем нам нужен VAR? Зачем? Не важно, пенальти это или нет, красная карточка или нет, если всe равно решение принимается неверно. Какой тогда смысл использовать VAR? Это смешно», – бушевал Тухель.

«Атлетико» – «Реал»

Спорный гол из мадридского дерби. Офсайда, вероятно, не было, а вот фол на Винисиусе в начале атаки усмотреть просто. Однако VAR проигнорировал нарушение. Серхио Рамос выдал самый забавный комментарий о долгом ожидании решения: «Я очень благодарен VAR, но реально можно замерзнуть».

Теперь несколько вопросов

1. VAR существует уже несколько лет, но система до сих пор не отработана и пропускает нарушения. Почему?

2. Поможет ли это свести к минимуму несправедливые решения, если некоторые эпизоды игнорируются полностью? Может ли этот игнор быть сознательным?

3. Не давит ли на судей, рассматривающих повторы, необходимость разбирать эпизод как можно быстрее, чтобы не затягивать игру?

4. С чем связан вал скандалов с VAR за последний месяц, могут ли они быть взаимосвязаны?

5. Есть ли какие-то конкретные данные, что с VAR действительно стало лучше?

6. На ЧМ-2018 в России VAR многим нравился. Почему сейчас все наоборот?

7. Так в чем главная проблема: несовершенство VAR или неподготовленность судей?

На все эти вопросы пока нет четких ответов.