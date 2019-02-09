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    Кажется, VAR все ненавидят. Вокруг него слишком много скандалов по всей Европе


    3.2
    Голосов: 12
    09.02.2019 21:30
    Но ведь на ЧМ все было нормально?

    «Ювентус» – «Сампдория»

    Прошлый год заканчивался скандалом в Италии. При счете 1:1 в туринской игре «Ювентус» получил право на пенальти, а Роналду его реализовал.

    При 2:1 в добавленное время Сапонара сравнял счет красивым ударом из-за пределов штрафной. Судья отменил гол.

    «Из-за спорного пенальти Роналду и с помощью VAR матч заканчивается победой «бьянконери», – лаконично подвел итог твиттер «Сампдории». Оба тренера после игры раскритиковали решение поставить пенальти, но Массимилиано Аллегри не понравился и одиннадцатиметровый в ворота «Юве».

    «Реал» – «Реал Сосьедад»

    «Реал» проиграл дома 0:2 и был страшно недоволен судейством. Рамос возмущался, что не поставили пенальти за фол на нем, но еще больший гнев вызвало игнорирование эпизода с Винисиусом.

    Голкипер гостей на следующий день выложил твит, где попытался доказать, что судья был прав.

    «Если честно, мы совершенно не понимаем этого решения. Это был решающий момент всего матча», – не унимался директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо.

    «Бетис» – «Реал»

    Следующий скандал с VAR в Испании случился через неделю и снова с «Реалом». Мадридский клуб выиграл 2:1, но жаловался на гол Каналеса, у которого подозревали офсайд. Судья засчитал гол с помощью системы VAR.

    Испанское издание As сообщило, что президент «Реала» Флорентино Перес выйдет из совета директоров испанской федерации футбола из-за несправедливого решения по VAR в отношении «Реала». Хотя он вошел туда меньше месяца назад.

    «Тоттенхэм» – «Челси»

    Между двумя скандалами с «Реалом» был случай в Англии. Вообще там нет VAR, но его экспериментально включили на поздние стадии Кубка лиги. «Тоттенхэм» обыграл «Челси» 1:0 благодаря голу Кейна: тот реализовал пенальти, назначенный после контакта с голкипером. Обсуждали не сам пенальти, а возможный офсайд, в котором находился Кейн во время выхода один на один.

    Офсайда нет – так считает VAR.

    Офсайд есть – говорит Маурицио Сарри, который на пресс-конференцию притащил ноутбук и показал свой скриншот.

    Это еще один случай, когда решением VAR были недовольны оба тренера. Понятно, почему Сарри. Почеттино же сказал следующее: «Мне не нравится VAR. Сегодня это сыграло нам на руку, но, судя по ЧМ-2018 и матчам Ла Лиги, я вижу, что видеоповторами никто не доволен. Мне не нравится, что мы выиграли вот так, с помощью VAR. Я не против технологий, эволюцию нельзя остановить, но все должно быть по-другому – четко, ясно и понятно. А так – ждать приходится слишком долго, правила размыты».

    «Челси» все-таки вышел в финал, в ответном матче обыграв «Тоттенхэм» в серии пенальти. Но дебют VAR в Англии провалился.

    «Барселона» – «Леганес»

    «Барса» мучилась в игре с «Леганесом» и вышла вперед после гола Суареса. Впрочем, можно ли было его засчитывать после контакта с вратарем?

    Тут мнения разделились: Вальверде посчитал, что гол был чистым, бывший судья Оливер увидел фол, президент испанской лиги Хавьер Тебас занял нейтральную позицию: «Это гол на усмотрение судьи, его решение. Видеоповторы здесь не причем, они бы не поменяли решение судьи».

    «Видимо, нам нужно получить травму, чтобы в таких эпизодах правда была за нами», – заявил от имени вратарей голкипер «Леганеса» Иван Куэльяр. Его клуб проиграл 1:3.

    «Монако» – «Страсбур»

    Жестокие 1:5 разговорили даже молчаливого Тьерри Анри. «VAR не сработала, когда сфолили на Рони Лопеше. Почему VAR не сработала? Ведь потом она снова работала. Это странно. Судья сказал, что VAR не сработала в этот момент», – злился тренер «Монако».

    Но тогда на этот момент никто не обратил внимание. Просто жалоба Анри звучала после такого счет звучала прямо как знаменитая фраза Арсена Найденова из российского футбола 90-х после поражения 0:7: «Судья сломал нам игру. Пятый и седьмой голы были забиты из офсайда».

    «Бенфика» – «Порту»

    В полуфинале Кубка лиги «Порту» выиграл 3:1, но о судействе говорили больше, чем об игре. Первый гол «Порту» был забит после нарушения правил.

    Да и в случае со вторым была спорная ситуация, но VAR в обоих случаях молчал – даже не было никакого разбора.

    При счете 1:2 забила «Бенфика», но мяч был отменен из-за офсайда. Был ли он?

    Отвечающего за VAR судью отстранили от судейства на несколько недель, а известный в прошлом арбитр Педру Проэнса заявил, что в системе видеоповторов могут быть недостатки. Финал же «Порту» проиграл, но «Бенфике» от этого не сильно легче.

    «ПСЖ» – «Ренн»

    Парижане разгромили «Ренн» 4:1, но до 60-й минуты счет держался ничейным. Томас Тухель разозлился из-за того, что Мбайе Ньянга не удалили после фола на Тило Керере. Видеоповтор при этом судья использовал.

    «Зачем нам нужен VAR? Зачем? Не важно, пенальти это или нет, красная карточка или нет, если всe равно решение принимается неверно. Какой тогда смысл использовать VAR? Это смешно», – бушевал Тухель.

    «Атлетико» – «Реал»

    Спорный гол из мадридского дерби. Офсайда, вероятно, не было, а вот фол на Винисиусе в начале атаки усмотреть просто. Однако VAR проигнорировал нарушение. Серхио Рамос выдал самый забавный комментарий о долгом ожидании решения: «Я очень благодарен VAR, но реально можно замерзнуть».

    Теперь несколько вопросов

    1. VAR существует уже несколько лет, но система до сих пор не отработана и пропускает нарушения. Почему?

    2. Поможет ли это свести к минимуму несправедливые решения, если некоторые эпизоды игнорируются полностью? Может ли этот игнор быть сознательным?

    3. Не давит ли на судей, рассматривающих повторы, необходимость разбирать эпизод как можно быстрее, чтобы не затягивать игру?

    4. С чем связан вал скандалов с VAR за последний месяц, могут ли они быть взаимосвязаны?

    5. Есть ли какие-то конкретные данные, что с VAR действительно стало лучше?

    6. На ЧМ-2018 в России VAR многим нравился. Почему сейчас все наоборот?

    7. Так в чем главная проблема: несовершенство VAR или неподготовленность судей?

    На все эти вопросы пока нет четких ответов.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Твиттер Херонимо Рульи
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 12
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 10 марта 2019, 07:26

      Название статьи как обычно для школоты. Кто ВАР ненавидит? Все? Кто все?

      Ее ненавидит только тренерский штаб, да игроки, которые играют не по правилам.

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 11 февраля 2019, 05:37

      без VAR было в разы больше косяков в матчах, поэтому эта небольшая выжимка косячков с VAR это капля в море решений, которые VAR помог принять верно

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 9 февраля 2019, 22:36

      а причем тут VAR если судье хоть ссы в глаза а он говорит что это божья роса

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > giluxa1963 10 февраля 2019, 09:43

      А нахрена он тогда нужен??? Что и требовалось доказать.Это ещё комедия в РПЛ не началась :Конец ноября,"футбольная зима",Красноярск,рассмотрение(пятое) эпизода.А вы,ребята в форме,отдохните пока на травке...

      0
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > Агасфер 10 февраля 2019, 11:43

      Он нужен, потому что без VAR таких эпизодов было бы гораздо больше. Просто, когда ВАР не было, все привыкли при чудовищных ошибках утверждать: "Ничего страшного, это часть футбола, все мы ошибаемся: и судьи, и игроки".
      Но ВАР слишком молод и его "частью футбола" еще не успели посчитать, вот и скандалы. Хотя такие же скандалы были и без ВАР и их было больше, но они принимались как само собой разумеющееся.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > giluxa1963 10 февраля 2019, 12:38

      Cовершенно в дырочку. VAR для того и напридумывали ,шобы слепым и убогим ,неуспевающим судьям - в помощь быть.
      Но когда судья заказывает VAR и после просмотра (и раком и боком и сверху и снизу) не видит нарушения ....то тут извините.....либо тут ,как соизволил высказаться Аятолла Чечни Кадыров ,,...судья,продажный,коззел,, или его пора отправлять к глазнику!

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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 6 февраля 2019, 13:47

      LERDAV. 1. между ВАР и Сыдьями на поле НЕТ ЧЕТКИХ ПРАВИЛ. 2.Если ВАР ЗАСЕК нарышение ОН ОБЯЗАН ОСТАНОВИТЬ ИГРУ ПО ГРОМКОЙ СВЯЗИ И ОЗВУЧИТЬ ПРИЧИНУ /Как в ХОККЕЕ/ СУДЬЯ на ПОЛЕ ИСПОЛНЯЕТ РЕШЕНИЕ

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 31 января 2019, 08:57

      1. ВАР - это камеры и компьютеры. Претензии во многом идут именно в адрес судей и расплывчатых правил самого футбола как спортивной игры.
      2. Каждый эпизод нужно разбирать отдельно, а не косить всё под одну гребёнку. Я вот считаю, что в случае с Винисиусом и Кейном судья принял правильное решение. На стоп-кадре от Сарри неправильно нарисована оффсайдная линия. Перес тоже человек заангажированный, ему всегда мерещатся заговоры против Реала, хотя уже сколько лет подряд, с точки зрения судейских ошибок, Реал чуть ли не самая везучая команда в мире. Лавочка халявы прикрылась - Перес, разумеется, что против.
      3. Ошибок в футболе стало явно меньше. ВАР работает. Тут больше трёпа тех, кто вечно с чем-то не согласен, не важно с чем, всё новое по определению для них - фигня. А также есть элемент саботажа и плохой подготовленности самих судей.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Cules2013 10 февраля 2019, 09:44

      ...а уж прибыль у аффилированных руководству фирм-производителей(наладчиков,консультантов)ФИФА-УЕФА!!!

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 30 января 2019, 17:16

      ....о чём было сказано не мало, а ненавидят потому что не работает , а не работает потому что он и не мог работать, а о причинах почему было немало сказано, но нет больше силы во вселенной, чем сила человеческого заблуждения, a призрак справедливости так же далеко как и был

      0
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      Рейтинг: +905

      VVadic 30 января 2019, 16:32

      Решения с вар очень справедливые. А накладки небольшие случаются, нон это не помеха!

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 30 января 2019, 13:33

      VAR - лажа полная, он убил всю романтику и непредсказуемость в футболе. Уж тогда, правда что, проще в FIFA на компе поиграть самому, чем по ТВ его подобие смотреть!

      1
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      Рейтинг: +134

      илья 009 29 января 2019, 18:14

      Не умение использовать технологию ... Не говорит о том, что она(технология) не нужна... VAR хорошая вещь - более четкие правила исправят ситуацию...

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 29 января 2019, 01:15

      А зачем вообще нужен VAR, если судей можно тупо перед телевизором посадить, где режиссер трансляции покажет момент быстрее и лучше, чем это сделают в VAR?

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