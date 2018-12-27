Покеттино: «Мне не нравится VAR»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино раскритиковал систему видеоповторов после матча 1/2 финала Кубка Англии против «Челси» (1:0). Единственный гол был забит с пенальти, который назначили после видеопросмотра.

«Мне не нравится VAR. Сегодня мы получили выгоду от этой системы, но после ЧМ и игр Примеры я вижу, что никто не был рад ей с самого начала.

Получить выгоду – это хорошо, но мне не нравится побежать так. Мне нравятся технологии, но когда их используют по-другому. Нельзя остановить прогресс, но мы ждем так долго, все еще непонятны правила использования системы.

Я смотрю Примеру каждую неделю. Мы все должны согласиться – игроки, персонал – что никто не рад VAR. Ни большие, ни маленькие клубы.

Это хороший пример. У нас есть полгода, чтобы улучшишь систему. Предстоит много работы», – сказал Покеттино.

VAR начнут использовать в АПЛ со следующего сезона.