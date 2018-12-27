Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    Покеттино: «Мне не нравится VAR»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино раскритиковал систему видеоповторов после матча 1/2 финала Кубка Англии против «Челси» (1:0). Единственный гол был забит с пенальти, который назначили после видеопросмотра.

    «Мне не нравится VAR. Сегодня мы получили выгоду от этой системы, но после ЧМ и игр Примеры я вижу, что никто не был рад ей с самого начала.

    Получить выгоду – это хорошо, но мне не нравится побежать так. Мне нравятся технологии, но когда их используют по-другому. Нельзя остановить прогресс, но мы ждем так долго, все еще непонятны правила использования системы.

    Я смотрю Примеру каждую неделю. Мы все должны согласиться – игроки, персонал – что никто не рад VAR. Ни большие, ни маленькие клубы.

    Это хороший пример. У нас есть полгода, чтобы улучшишь систему. Предстоит много работы», – сказал Покеттино.

    VAR начнут использовать в АПЛ со следующего сезона.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:46
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +567

      Benifacto 42 минуты назад

      да серавно ошибки хоть ВАР хоть невар, вон Ливерпуль МС забил, и что ?судья не стал смотреть эпизод, а был чистый гол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -37

      gorodnt 54 минуты назад

      Да система огонь, что
      он гонит

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru