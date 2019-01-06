Рамос – о судействе в игре с «Реалом Сосьедад»: «Давно не видел ничего подобного»

А о судействе в финале ЛЧ с Ливером он забыл?
Защитник «Реала» Серхио Рамос оценил судейство в матче 18 тура Примеры против «Реала Ссосьедад» (0:2). Встречу обслуживал Хосе Мунуэра.
«В нашу пользу не поставили два пенальти. Особенно момент с Винисиусом – это скандал. Не понимаю, почему арбитр не смотрел видеоповторы. Давно не видел ничего подобного», – сказал Рамос As.
- «Реал» идет в Примере вне зоны Лиги чемпионов.
- Сливочные проиграли «Реалу Сосьедад» впервые с 2004 года.
- Баски идут в таблице 13-ми.