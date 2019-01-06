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    Рамос – о судействе в игре с «Реалом Сосьедад»: «Давно не видел ничего подобного»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос оценил судейство в матче 18 тура Примеры против «Реала Ссосьедад» (0:2). Встречу обслуживал Хосе Мунуэра.

    «В нашу пользу не поставили два пенальти. Особенно момент с Винисиусом – это скандал. Не понимаю, почему арбитр не смотрел видеоповторы. Давно не видел ничего подобного», – сказал Рамос As.

    • «Реал» идет в Примере вне зоны Лиги чемпионов.
    • Сливочные проиграли «Реалу Сосьедад» впервые с 2004 года.
    • Баски идут в таблице 13-ми.

    Источник: As

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    Сегодня, 06:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +807

      Бухбух 39 минут назад

      А о судействе в финале ЛЧ с Ливером он забыл?

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