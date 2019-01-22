Голкипер «Леганеса» Куэльяр – о голе Суареса: «Видимо, вратари должны получить травму, чтобы правда была за нами»

Нормальный гол, Суарес был 1-й на мяче,и в него же по итогу и сыграл.Опасной игры или же какого-то злого умысла не было,ногу высоко не поднимал,нога была согнута. Вратарь такой же игрок как и все полевые,и он не неприкасаемый.
Голкипер «Леганеса» Иван Куэльяр прокомментировал мяч в свои ворота во время матча 20 тура Примеры против «Барселоны» (1:3). Его забил Луис Суарес. Гол засчитали после видеопросмотра.
«Хочу выступить от имени всех вратарей – во многих случаях мы беззащитны. Видимо, нам нужно получить травму, чтобы в таких эпизодах правда была за нами. Надеюсь на справедливое разбирательство эпизода», – написал Куэльяр.
- Вратарю 34 года.
- В текущем сезоне Примеры он пропустил только один матч.
- «Леганес» идет в таблице 15-м.