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    Голкипер «Леганеса» Куэльяр – о голе Суареса: «Видимо, вратари должны получить травму, чтобы правда была за нами»

    Голкипер «Леганеса» Иван Куэльяр прокомментировал мяч в свои ворота во время матча 20 тура Примеры против «Барселоны» (1:3). Его забил Луис Суарес. Гол засчитали после видеопросмотра.

    «Хочу выступить от имени всех вратарей – во многих случаях мы беззащитны. Видимо, нам нужно получить травму, чтобы в таких эпизодах правда была за нами. Надеюсь на справедливое разбирательство эпизода», – написал Куэльяр.

    • Вратарю 34 года.
    • В текущем сезоне Примеры он пропустил только один матч.
    • «Леганес» идет в таблице 15-м.

    Источник: Инстаграм Ивана Куэльяра

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    22.01.2019 07:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 22 января 2019, 12:01

      Нормальный гол, Суарес был 1-й на мяче,и в него же по итогу и сыграл.Опасной игры или же какого-то злого умысла не было,ногу высоко не поднимал,нога была согнута. Вратарь такой же игрок как и все полевые,и он не неприкасаемый.

      1
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      Рейтинг: +575

      Mark68 22 января 2019, 11:53

      Дааа, момент достаточно спорный, по-своему прав и Вратарь и Суарес...
      Этот момент на усмотрение судейства.!
      Вратаря можно толкать в пределах площади ворот
      Фраза «Гoлкипера нельзя трогать во вратарской площади» содержит сразу две грубые ошибки. Во-первых, в футбольной терминологии не существует такого понятия, как «вратарская площадь». Прямоугольник размерами 18,32 м на 5,5 м носит название «площадь ворот». Во-вторых, голкипер не обладает особенным статусом внутри этого прямоугольника. На самом деле, борьба за мяч в площади ворот разрешена и ведется по таким же правилам, что и на любом участке поля:
      "Игрок наказывается только в том случае, если прыгает на вратаря, толкает его неосторожно, безрассудно или с использованием чрезмерной силы".
      В "нашем" случае, и Суарес сыграл "неосторожно", но и вратарь прыгнул "неосторожно" -лицом в ногу и на низко летящий мяч.

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 января 2019, 10:47

      Суарес, конечно, засранец редкостный, но тут убирал все, что только мог, чтобы уйти от столкновения.

      2
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 22 января 2019, 10:28

      Никто не просил лицом прыгать на мяч!!!Как ещё ему нужно было забивать?

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      Рейтинг: +600

      dimar > AtticusFinch 22 января 2019, 10:57

      это шутка?

      0
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch > dimar 22 января 2019, 11:27

      Да вполне серьёзно!Вратари слишком часто возмущаются без дела! Или ты думаешь в Испании судьи идиоты, что даже после просмотра засчитали гол!?

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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch > dimar 22 января 2019, 11:29

      Если ты не в курсе -вратарь имеет права играть руками - но во всём остальном он такой же игрок! Никто не просит вратарей прыгать лицом вперёд в ноги футболистам - это уже на их усмотрение!

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