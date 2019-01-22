Голкипер «Леганеса» Куэльяр – о голе Суареса: «Видимо, вратари должны получить травму, чтобы правда была за нами»

Голкипер «Леганеса» Иван Куэльяр прокомментировал мяч в свои ворота во время матча 20 тура Примеры против «Барселоны» (1:3). Его забил Луис Суарес. Гол засчитали после видеопросмотра.

«Хочу выступить от имени всех вратарей – во многих случаях мы беззащитны. Видимо, нам нужно получить травму, чтобы в таких эпизодах правда была за нами. Надеюсь на справедливое разбирательство эпизода», – написал Куэльяр.