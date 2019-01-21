Вальверде – о видеопросмотре гола Суареса: «Чистый мяч, его правильно засчитали»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал гол из матча 20 тура Примеры против «Леганеса» (3:1). Луис Суарес забил третий мяч своей команды, но его засчитали только после видеопросмотра.

«На мой взгляд, чистый гол. Если бы это было не так, судьи после просмотра видео не засчитали бы его. Суарес не касался вратаря. Не стоит придавать эпизоду столь большое значение», – сказал Вальверде.