Вальверде – о видеопросмотре гола Суареса: «Чистый мяч, его правильно засчитали»

Спорный момент, однако. Был бы я судьёй - перестраховался и отменил бы гол. Суарез, кажется, на какую-то долю секунды был на мяче раньше - видимо, это и сыграло определяющую роль.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал гол из матча 20 тура Примеры против «Леганеса» (3:1). Луис Суарес забил третий мяч своей команды, но его засчитали только после видеопросмотра.
«На мой взгляд, чистый гол. Если бы это было не так, судьи после просмотра видео не засчитали бы его. Суарес не касался вратаря. Не стоит придавать эпизоду столь большое значение», – сказал Вальверде.
- «Барселона» – действующий чемпион Испании.
- Отрыв каталонцев от преследователей – пять очков.
- Следующий соперник сине-гранатовых в Примере – «Жирона» (27 января).