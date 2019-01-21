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    Вальверде – о видеопросмотре гола Суареса: «Чистый мяч, его правильно засчитали»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал гол из матча 20 тура Примеры против «Леганеса» (3:1). Луис Суарес забил третий мяч своей команды, но его засчитали только после видеопросмотра.

    «На мой взгляд, чистый гол. Если бы это было не так, судьи после просмотра видео не засчитали бы его. Суарес не касался вратаря. Не стоит придавать эпизоду столь большое значение», – сказал Вальверде.

    • «Барселона» – действующий чемпион Испании.
    • Отрыв каталонцев от преследователей – пять очков.
    • Следующий соперник сине-гранатовых в Примере – «Жирона» (27 января).

    Источник: Football Espana

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    21.01.2019 07:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 января 2019, 15:34

      Спорный момент, однако. Был бы я судьёй - перестраховался и отменил бы гол. Суарез, кажется, на какую-то долю секунды был на мяче раньше - видимо, это и сыграло определяющую роль.

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      Рейтинг: +1052

      mig28 21 января 2019, 09:50

      Суарес раньше был на мяче..вроде всё правильно

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      Рейтинг: +229

      MrZLOba > mig28 21 января 2019, 14:03

      Во вратарской вратарь имеет приоритет, в него нельзя врезаться, толкать, вообще трогать. Тут был фол

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