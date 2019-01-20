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    Анри – после разгрома от «Страсбура»: «VAR не работает»

    Главный тренер «Монако» Тьерри Анри после поражение от «Страсбура» в матче 21-го тура Лиги 1 (1:5) раскритиковал работу системы видеоповтором (VAR).

    «VAR не работает. Четвертый рефери после матча сказал мне, что главный судья должен был назначить пенальти за фол на Маркосе Лопесе. Только почему он мне это объясняет?» – сказал Анри.

    • На данный момент «Монако» занимает предпоследнее в турнирной таблице Лиги 1.

    «Ты сукин сын, сейчас 43 минута!». Анри по ходу игры со «Страсбуром» попросил игрока соперника не тянуть время

    Источник: Get French Football News

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    20.01.2019 12:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 января 2019, 14:08

      Шероховатости есть, но это дело пары лет, и всё подчистят, Анри бы лучше беспокоился, что его методы не работают, совсем. Монако играет как 2-лиговая команда, и скоро уже ей может стать официально.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 января 2019, 13:30

      При нынешнем регламенте и методических рекомендациях так и будет при использовании ВАР, если представители команд и видеоарбитр не влияют на просмотр эпизода судьёй в поле. Это должно носить обязательный характер как в других видах спорта.

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