Анри – после разгрома от «Страсбура»: «VAR не работает»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри после поражение от «Страсбура» в матче 21-го тура Лиги 1 (1:5) раскритиковал работу системы видеоповтором (VAR).

«VAR не работает. Четвертый рефери после матча сказал мне, что главный судья должен был назначить пенальти за фол на Маркосе Лопесе. Только почему он мне это объясняет?» – сказал Анри.

На данный момент «Монако» занимает предпоследнее в турнирной таблице Лиги 1.

«Ты сукин сын, сейчас 43 минута!». Анри по ходу игры со «Страсбуром» попросил игрока соперника не тянуть время