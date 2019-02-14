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    Все обсуждают скандал с видеоповтором в ЛЧ. Говорят, «Аякс» обокрали


    3
    Голосов: 15
    14.02.2019 02:15
    Главу «Реала» уже фотошопят в комнате VAR.

    Главная тема для обсуждения после второго дня Лиги чемпионов – судейство. УЕФА впервые разрешил использовать видеоповторы на матчах ЛЧ, чтобы избежать ошибок, но, кажется, это не помогло.

    В матче «Аякс» – «Реал» вполне могли побеждать хозяева, но сначала судья отменил гол Тальяфико в ворота «Мадрида», а затем засчитал в конце матча сомнительный мяч испанской команды.

    Первый эпизод: гол «Аякса»

    После подачи с углового Тальяфико забил на добивании, но арбитр усмотрел нарушение у другого футболиста «Аякса». В момент удара Душан Тадич находился в офсайде и мешал Куртуа сыграть в мяч. Дамир Скомина гол не засчитал.

    Вот скриншот этого момента из твиттера УЕФА:

    ВИДЕО

    Второй эпизод: гол «Реала»

    В концовке матча счет был 1:1, но «Мадрид» сумел вырвать победу благодаря голу Асенсио. Как и в прошлом эпизоде, нарушение здесь видно не сразу: Лукас Васкес, не принимавший непосредственного участия в эпизоде, столкнулся в центре поля с Де Йонгом. Арбитр был в двух метрах от эпизода, но не увидел здесь нарушения.

    Вот как этот эпизод выглядел вблизи:

    ВИДЕО

    Как отреагировали болельщики?

    Интернет заполонили мемы с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Оцените сами:

    Другие вспомнили, что за два дня до матча УЕФА поменял главного арбитра. Шимон Марциняк, который должен был судить эту игру, в итоге отвечал как раз за видеоповторы.

    «Выяснилось, что за два дня до матча «из-за повреждения» Марциняка (25% побед в матчах «Реала») заменили на Скомину (77,7% побед в матчах «Реала»). У нас это называется «утроить шансы на победу».

    Тайный смысл аббревиатуры, кажется, разгадан.

    А итог от Bleacher Report просто шикарен. Как напоминание о том, что не только VAR помог «Реалу» выиграть.

    «Аякс» пригласил скрипача сыграть перед матчем с «Реалом». Он принес клубу победу в ЛЧ

    Еще о матчах ЛЧ:

    «МЮ» разочаровал: лидеры провалились, фанаты кидались бутылками

    «Рому» спасает от позора 19-летний парень. Его история перекрывает все

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Youtube-канал «Матч ТВ»
    Рейтинг: 3 Голосов: 15
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 15 февраля 2019, 00:49

      Смешно, когда кто-то ищет заговор, мотивируя тем, что "заменили" судью.
      Судья-то как раз показал на центр поля, а вот тот, кого "заменили" из будки ВАР "посоветовал" судье пересмотреть момент. Причём не найдя офсайда у бьющего, просмотрели следующий момент. Ведь прошла вечность, пока "нашли" нарушение в голе.)

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 14 февраля 2019, 20:04

      Да не кто не украл победу у Аякса,,,, ,как раз благодаря WAR были приняты правильные решения,,,а недовольные всегда будут,,,

      5
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 14 февраля 2019, 17:03

      Всё зависит от того как определяется момент удара, я хочу видеть по долям секунды два видео рядом, момента удара и положение защитников в эту же долю секунды , всё зависит когда остановить воспроизведение, пол секунды раньше есть оффсайт, пол секунды позже нет оффсайта. Но даже в том случае если есть, это всё такая лажа, это не футбол уже больше, в этой игре так нельзя.... Элемент невидимой игры двадцать третьего игрока на поле был всегда частью футбола, а теперь он умирает, встреча была остановлена надолго, темп сбит, игроки Аякса получили эмоциональный удар в поддых из за нескольких сантиметров, не понимаю это же не игра рукой ?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +100745

      zigbert 14 февраля 2019, 14:24

      Здесь ВАР помог разобраться в эпизоде. В динамике конечно трудно определить положение вне игры. Что теперь спорить если действия судьи признал правильным УЕФА.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +2636

      Andrering87 14 февраля 2019, 14:11

      В первом случае оффсайд, в котором находился Тадич при этом не дал сыграть на выходе Куртуа , тупо заблокировав его...а во втором случае даже если и было нарушение то со стороны игрока Аякса, хотя по моему игровое столкновение........

      5
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    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 14 февраля 2019, 14:07

      Достало уже это наше вечное подпевание слабым. Ну, выиграл Реал. Ну, без блеска. Но и безо всяких натяжек. VAR придумывали для того как раз, чтобы верно оценивать такие моменты. Не было бы VAR - сейчас бы сайты заполонили фотки и видео про то, как Аякс забил с нарушением, "но это футбол" (самая дебильная фраза из всех, имеющих к футболу отношение). А поклонники "отважных коротышек" злорадно потирали бы ручки.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 14 февраля 2019, 12:24

      Wij zijn Ajax! Wij zijn de beste!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +160

      Varnes 14 февраля 2019, 09:24

      Аякс - как минимум наиграл на ничью.
      Отмена гола - решение на усмотрении судьи (см. Правило 11 абзац 3) - "вне игры" - пассивное, при этом решать судья должен был следующее: помешал "пассивный" игрок вратарю или нет.

      Жалко что в последнее время все чаще нарушается принцип "дух футбола". В любой академии футбольных арбитров занятия начинаются с того, что наряду с правилами есть дух футбола и арбитр должен при принятии решений учитывать дух и развитие игрового момента.

      3
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Varnes 14 февраля 2019, 20:08

      Вне игры не пассивное было,,,игрок Аякса мешал вратарю

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 февраля 2019, 06:43

      - В первом эпизоде чётко виден оффсайд, активный между прочим. Как есть, так есть.
      - Во втором, там 150 повторов нужно просмотреть, чтобы понять, был ли фол вообще, и кто, собственно, фолил. Навскидку - игровой эпизод. Современные игроки падают аки листья по осени, не удивительно, что периодически судьи им не верят. Тем более, в статье ни слова о том, что Аякс когда забивал свой гол имел точно такой же спорный вопрос о фоле в атаке. Судья мог бы посмотреть повтор и выискать какое-то подобие фола, но он даже не думал об этом.
      Лично я вот что увидел - победу Реала на классе и опыте. Аякс играл интереснее, может даже лучше, но свои моменты реализовывать умет нужно, голландцы почти всё растранжирили. А вот Реал своего не упустил, и последняя картинка в этом посте об этом и говорит, что Аяксу не хватило опыта и надёжности.
      По поводу смены судьи. Официальной инфы я не видел, мало ли кака там может быть причина. Такое иногда бывает. Понимаю, что соблазн всё превратить в теорию заговора очень велик, но для этого нужны доказательства, а не домыслы, доносящиеся от болельщиков и руководства клубов-проигравших, т.к. они по определению заангажированные лица. И даже, если какой-то судья где-то подсудил Реалу, ты ещё докажи, что это:
      а) вообще было, а не просто судейская ошибка
      б) это было за деньги, а не сыграла банально личная симпатия к клубу. судья тоже человек, любящий футбол, и хоть не имеет права говорить о своих вкусах, но там все втайне за кого-то топят.

      11
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      Рейтинг: +78

      dilshod79 > Cules2013 14 февраля 2019, 07:57

      Вот таким адекватным должен быть болельщик великой Барсы!
      Респект и удачи вам!

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Cules2013 14 февраля 2019, 10:13

      Активного оффсайда там и рядом нет. Пассивный ПРИ ЖЕЛАНИИ засчитавай.

      5
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 > Cules2013 14 февраля 2019, 20:11

      Согласен с тобой...хорошо когда есть люди которые адекватно смотрят на ситуацию, правильно и четко изъясняются....
      а то щас больше неадекватов стало, которые не смотрят здраво на ситуацию и слюной брызжат почем зря....

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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 14 февраля 2019, 04:21

      Че то я не понял, что не так с отменённым голом Аякса - 100% офсайд...

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