Все обсуждают скандал с видеоповтором в ЛЧ. Говорят, «Аякс» обокрали

Главу «Реала» уже фотошопят в комнате VAR.

Главная тема для обсуждения после второго дня Лиги чемпионов – судейство. УЕФА впервые разрешил использовать видеоповторы на матчах ЛЧ, чтобы избежать ошибок, но, кажется, это не помогло.

В матче «Аякс» – «Реал» вполне могли побеждать хозяева, но сначала судья отменил гол Тальяфико в ворота «Мадрида», а затем засчитал в конце матча сомнительный мяч испанской команды.

Первый эпизод: гол «Аякса»

После подачи с углового Тальяфико забил на добивании, но арбитр усмотрел нарушение у другого футболиста «Аякса». В момент удара Душан Тадич находился в офсайде и мешал Куртуа сыграть в мяч. Дамир Скомина гол не засчитал.

Вот скриншот этого момента из твиттера УЕФА:

twit text — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 13 февраля 2019 г.

ВИДЕО

Второй эпизод: гол «Реала»

В концовке матча счет был 1:1, но «Мадрид» сумел вырвать победу благодаря голу Асенсио. Как и в прошлом эпизоде, нарушение здесь видно не сразу: Лукас Васкес, не принимавший непосредственного участия в эпизоде, столкнулся в центре поля с Де Йонгом. Арбитр был в двух метрах от эпизода, но не увидел здесь нарушения.

Вот как этот эпизод выглядел вблизи:

ВИДЕО

Как отреагировали болельщики?

Интернет заполонили мемы с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Оцените сами:

twit text — Ashraf SB (@RMadridLord) 13 февраля 2019 г.

twit text — HGerardoCG (@HGerardoCG) 13 февраля 2019 г.

Другие вспомнили, что за два дня до матча УЕФА поменял главного арбитра. Шимон Марциняк, который должен был судить эту игру, в итоге отвечал как раз за видеоповторы.

twit text — bonzobonzo12 (@bonzobonzo12) 13 февраля 2019 г.

«Выяснилось, что за два дня до матча «из-за повреждения» Марциняка (25% побед в матчах «Реала») заменили на Скомину (77,7% побед в матчах «Реала»). У нас это называется «утроить шансы на победу».

Тайный смысл аббревиатуры, кажется, разгадан.

twit text — Football Tweets (@FutballTweets) 13 февраля 2019 г.

А итог от Bleacher Report просто шикарен. Как напоминание о том, что не только VAR помог «Реалу» выиграть.

twit text — B/R Football (@brfootball) 13 февраля 2019 г.

«Аякс» пригласил скрипача сыграть перед матчем с «Реалом». Он принес клубу победу в ЛЧ

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