«МЮ» разочаровал: лидеры провалились, фанаты кидались бутылками

Главный виновник – Сульшер.

Вчера перед матчем «МЮ» – «ПСЖ» мы объяснили в твиттере, почему «Манчестер» – главный фаворит встречи. Но команда Сульшера не воспользовалась шансом и разочаровала нас всех.

twit text — Бомбардир (@bombardir_ru) 12 февраля 2019 г.

Травмы сломали «МЮ»

В перерыве матча Сульшер уже сделал две замены: Санчес и Мата вышли на поле вместо получивших травму Лингарда и Марсьяля. Оказалось, что «МЮ» просто не умеет играть без них. Сульшер так и заявил на пресс-конференции:

«Лингард и Марсьяль хорошо играли в последнее время. Во втором тайме мы не так активно двигались: Мата пытался что-то сделать, но, наверное, нам нужно разобраться, как играть без Джесси и Антони. А с Санчесом я не могу ничего поделать: мы все знаем, что он отличный футболист, но он пока не смог найти себя в нашей команде».

Безусловно, Лингард и Марсьяль – футболисты высочайшего уровня, но «МЮ» слишком уязвим для топ-клуба. Тактика Сульшера прямолинейна: норвежец растерялся, оставшись без привычных игроков, и даже опытные Санчес и Мата вчера смотрелись так, как будто они впервые вышли на поле.

Погба подвел команду

«Это невероятный футболист. У него отличные характеристики, хороший дриблинг. Погба в любой момент может сделать разницу», – говорил тренер «ПСЖ» Тухель перед ЛЧ. После отставки Моуринью у Поля было 7 голов и 5 голевых передач в АПЛ, но в матче с «Парижем» у него не получилось ничего.

Погба был незаметен на поле: за весь матч он лишь один раз пробил по воротам и два раза пошел в обводку. Но ситуация стала критичной, когда на 89-й минуте француз грубо сфолил в безобидной ситуации и получил красную карточку. Похоже, Погба будет главным антигероем «Манчестера», если клуб не пройдет дальше.

Болельщики оскорбляли Ди Марию, но это завело его

Ди Мария играл за «МЮ» всего лишь год. Он плохо вписался в схему Луи Ван Гала, и уход в «ПСЖ» был идеальным вариантом для всех сторон. При этом в 20 матчах за «МЮ» Ди Мария сделал 10 ассистов и забил 3 гола – неплохой показатель для полузащитника.

Болельщики «МЮ» тем не менее решили припомнить Анхелю все нереализованные моменты: в его адрес звучали оскорбления и летели предметы с трибун. Кажется, этим они только навредили своей команде.

Сначала Ди Мария эффектно вышел из ситуации с брошенной в него бутылкой пива: аргентинец сделал вид, что он пьет из нее, и стал главным героем мемов этой недели. Затем Анхель сделал вторую голевую передачу и с рейтингом 8.1 был признан лучшим игроком матча по версии WhoScored.

Капитан «МЮ» играл слишком жестко

Когда арбитр готовился удалять Поля Погба, многим показалось, что красную карточку получит капитан «МЮ» Эшли Янг. Это не удивительно: Янг вчера играл так грязно, что даже случайная грубая фраза могла спровоцировать рефери на самые жесткие меры.

Самым обсуждаемым эпизодом первого тайма было именно столкновение Янга с Ди Марией. Аргентинец и так не успевал за мячом, но Янг зачем-то решил вытолкнуть его плечом за пределы поля. В итоге Ди Мария влетел в стену и долго корчился от боли, а футболисты «ПСЖ» требовали показать карточку: к тому моменту у Янга уже было предупреждение.

Сульшер не контролировал игру

Самый удачный отрезок у «МЮ» был в начале матча, когда команды только вышли на поле. Несмотря на несколько контратак от «ПСЖ», «Манчестер» выглядел уверенно, а Рэшфорд на девятой минуте едва не открыл счет в матче.

Но «ПСЖ» действовал гибко. Команда Тухеля нашла слабые места в обороне «МЮ» и раз за разом использовала их, пока не создала комфортный отрыв. В конце немец выпустил на поле Паредеса и Дагба, которые играли в «собачку» с игроками «Манчестера», перепасовываясь в центре поля.

Но если Тухель все сделал правильно, то Сульшер никак не мог повлиять на игру. В итоге спустя полчаса у «МЮ» не получалось даже то, что работало раньше.

The Sun говорит, что «МЮ» уже принял решение утвердить Сульшера главным тренером команды в следующем сезоне. Кажется, это решение было поспешным: главные испытания ждут норвежца в ближайший месяц, когда команда сыграет с «ПСЖ» и всеми английскими грандами. И первое из них Сульшер уже провалил.

Материалы по теме:

Сульшер – маг. Это лучший старт в истории «МЮ»

Надежда-2019. Над Сульшером смеялись, но он заткнул всех