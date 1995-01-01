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    Сульшер – маг. Это лучший старт в истории «МЮ»


    2.7
    Голосов: 3
    Сегодня, 21:35
    Вокруг него только рекорды и удивительные цифры.

    Достижение великого Басби? Не проблема повторить

    В 1946 году Мэтт Басби после своего назначения на пост главного тренера «МЮ» выиграл пять матчей подряд в чемпионате Англии. Сульшер стал вторым тренером в истории клуба по такому показателю после того, как выиграл четыре первых матча. А теперь сравнялся с Басби – у норвежца тоже пять побед. Фантастика.

    • «Кардифф» – 5:1
    • «Хаддерсфилд» – 3:1
    • «Борнмут» – 4:1
    • «Ньюкасл» – 2:0
    • «Тоттенхэм» – 1:0

    Чтобы перебить достижение более чем 70-летней давности, «МЮ» с Сульшером надо выиграть следующий матч. А он – дома против «Брайтона». При этом шесть стартовых матчей, включая все турниры, кроме Сульшера во главе «МЮ» не выигрывал вообще никто.

    Сходите с ума по Погба? Лучше посмотрите, что творит Рэшфорд

    Как после избавления от Моуринью стал играть Погба – отдельный разговор, об этом уже писали тысячу раз. Восемь очков по «гол плюс пас» (4+4) в пяти матчах АПЛ – нечто невероятное. А что за пас он отдал сегодня!

    Но если такого расцвета от Погба можно было ожидать, учитывая, что футболист он очень высокого уровня, то по Маркусу Рэшфорду оставались вопросы: от столь ярко ворвавшегося в английский футбол игрока ожидали большего прогресса. Маркус был неплох и при Жозе, но особенно хорош стал при Сульшере. Гол «Кардиффу», гол и пас с «Борнмутом», гол «Ньюкаслу», наконец, гол «Тоттенхэму». Он впервые в карьере забил в трех матчах подряд в АПЛ, и случилось это при Сульшере. Наконец, в последних девяти матчах англичанин набрал десять очков по «гол плюс пас» (5+5). Неужели тот самый прогресс наконец-то наступил?

    Кстати, а как вам такая статистика голов после 149 матчей в сравнении Криштиану и Рэшфорда?

    «Тоттенхэм» оставил вратаря без работы в первом тайме. Впервые

    Такого в этом сезоне еще не было, чтобы команда Маурисио Покеттино в домашнем матче ни разу не попала в створ ворот соперника. Зато настреляла вдоволь после перерыва, но наткнулась на Де Хеа, который провел один из лучших матчей в жизни. Эти сэйвы – нечто космическое.

    Что тут скажешь. Стена!

    «Арсенал» далеко? Пф-ф-ф

    Еще три недели назад команда Унаи Эмери оторвалась от «МЮ» аж на восемь очков. Лигочемпионская четверка была еще дальше. Шутили по поводу «МЮ» и шестого места гораздо чаще, чем над «Арсеналом» и цифрой «4». Это правда, манкунианцы выиграли целых пять матчей подряд, но с шестой позиции так и не сдвинулись.

    Зато теперь никакого отрыва «Арсенала» просто нет. Они с «МЮ» сравнялись по очкам.

    Такими темпами, и Лига чемпионов не так уж далеко. Особенно с календарем, где следующие четыре соперника – это «Брайтон», «Бернли», «Лестер» и «Фулхэм».

    Надежда-2019. Над Сульшером смеялись, но он заткнул всех

    Моур ушел – и Погба воскрес

    Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

    Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Рэшфорд, 44.

    «Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Вертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Уинкс (Льоренте, 81), Эриксен, Алли, Сиссоко (Ламела, 43), Алли, Кейн, Сон.

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Джонс, Шоу, Эррера, Матич, Лингард (Далот, 83), Погба (Мактоминай, 90+2), Марсьяль (Лукаку, 73), Рэшфорд.

    Предупреждения: Алли, 50 – Эррера, 66; Погба, 78.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.7 Голосов: 3
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +188

      _MATRIX_ 1 час назад

      Красава!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2852

      84aivengo 1 час назад

      будем гарри поттера просматривать...

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