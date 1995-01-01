Сульшер – маг. Это лучший старт в истории «МЮ»

Вокруг него только рекорды и удивительные цифры.

Достижение великого Басби? Не проблема повторить

В 1946 году Мэтт Басби после своего назначения на пост главного тренера «МЮ» выиграл пять матчей подряд в чемпионате Англии. Сульшер стал вторым тренером в истории клуба по такому показателю после того, как выиграл четыре первых матча. А теперь сравнялся с Басби – у норвежца тоже пять побед. Фантастика.

«Кардифф» – 5:1

«Хаддерсфилд» – 3:1

«Борнмут» – 4:1

«Ньюкасл» – 2:0

«Тоттенхэм» – 1:0

Чтобы перебить достижение более чем 70-летней давности, «МЮ» с Сульшером надо выиграть следующий матч. А он – дома против «Брайтона». При этом шесть стартовых матчей, включая все турниры, кроме Сульшера во главе «МЮ» не выигрывал вообще никто.

Сходите с ума по Погба? Лучше посмотрите, что творит Рэшфорд

Как после избавления от Моуринью стал играть Погба – отдельный разговор, об этом уже писали тысячу раз. Восемь очков по «гол плюс пас» (4+4) в пяти матчах АПЛ – нечто невероятное. А что за пас он отдал сегодня!

twit text — United Goals (@UnitedGoals__) 13 января 2019 г.

Но если такого расцвета от Погба можно было ожидать, учитывая, что футболист он очень высокого уровня, то по Маркусу Рэшфорду оставались вопросы: от столь ярко ворвавшегося в английский футбол игрока ожидали большего прогресса. Маркус был неплох и при Жозе, но особенно хорош стал при Сульшере. Гол «Кардиффу», гол и пас с «Борнмутом», гол «Ньюкаслу», наконец, гол «Тоттенхэму». Он впервые в карьере забил в трех матчах подряд в АПЛ, и случилось это при Сульшере. Наконец, в последних девяти матчах англичанин набрал десять очков по «гол плюс пас» (5+5). Неужели тот самый прогресс наконец-то наступил?

Кстати, а как вам такая статистика голов после 149 матчей в сравнении Криштиану и Рэшфорда?

twit text — SPORF (@Sporf) 13 января 2019 г.

«Тоттенхэм» оставил вратаря без работы в первом тайме. Впервые

Такого в этом сезоне еще не было, чтобы команда Маурисио Покеттино в домашнем матче ни разу не попала в створ ворот соперника. Зато настреляла вдоволь после перерыва, но наткнулась на Де Хеа, который провел один из лучших матчей в жизни. Эти сэйвы – нечто космическое.

twit text — unmitigated_audacity (@homo_mentiens) 13 января 2019 г.

twit text — Leoduro Two-Dat (@LTwodat) 13 января 2019 г.

twit text — Manu (@LinzzNandos) 13 января 2019 г.

twit text — griffin (@Starboy___10) 13 января 2019 г.

twit text — Leoduro Two-Dat (@LTwodat) 13 января 2019 г.

Что тут скажешь. Стена!

twit text — Not Match of the Day (@NOT_MOTD) 13 января 2019 г.

«Арсенал» далеко? Пф-ф-ф

Еще три недели назад команда Унаи Эмери оторвалась от «МЮ» аж на восемь очков. Лигочемпионская четверка была еще дальше. Шутили по поводу «МЮ» и шестого места гораздо чаще, чем над «Арсеналом» и цифрой «4». Это правда, манкунианцы выиграли целых пять матчей подряд, но с шестой позиции так и не сдвинулись.

Зато теперь никакого отрыва «Арсенала» просто нет. Они с «МЮ» сравнялись по очкам.

Такими темпами, и Лига чемпионов не так уж далеко. Особенно с календарем, где следующие четыре соперника – это «Брайтон», «Бернли», «Лестер» и «Фулхэм».

Надежда-2019. Над Сульшером смеялись, но он заткнул всех

Моур ушел – и Погба воскрес

Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Рэшфорд, 44.

«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Вертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Уинкс (Льоренте, 81), Эриксен, Алли, Сиссоко (Ламела, 43), Алли, Кейн, Сон.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Джонс, Шоу, Эррера, Матич, Лингард (Далот, 83), Погба (Мактоминай, 90+2), Марсьяль (Лукаку, 73), Рэшфорд.

Предупреждения: Алли, 50 – Эррера, 66; Погба, 78.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ