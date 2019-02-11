The Sun: «МЮ» утвердит Сульшера главным тренером. Клуб уже принял решение

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер будет назначен на постоянной основе по окончании сезона, утверждает The Sun.

Руководство клуба уже приняло решение, но публично придерживается версии, что все еще продолжает поиски.

Сопредседатели «МЮ» Джоэл и Аврам Глейзеры уверены, что норвежец полностью подходит для этой работы.

Аврам Глейзер специально прибыл из США, чтобы посмотреть матч 26-го тура с «Фулхэмом» (3:0). После игры руководитель пообщался в раздевалке с Сульшером и его агентом Джимом Солбаккеном.