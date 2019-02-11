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    The Sun: «МЮ» утвердит Сульшера главным тренером. Клуб уже принял решение

    Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер будет назначен на постоянной основе по окончании сезона, утверждает The Sun.

    Руководство клуба уже приняло решение, но публично придерживается версии, что все еще продолжает поиски.

    Сопредседатели «МЮ» Джоэл и Аврам Глейзеры уверены, что норвежец полностью подходит для этой работы.

    Аврам Глейзер специально прибыл из США, чтобы посмотреть матч 26-го тура с «Фулхэмом» (3:0). После игры руководитель пообщался в раздевалке с Сульшером и его агентом Джимом Солбаккеном.

    • Сульшер возглавил «Юнайтед» 20 декабря.
    • Под руководством норвежца «МЮ» провел 11 матчей во всех турнирах, 10 раз победил и однажды сыграл вничью.
    • После 26-ти туров «Манчестер Юнайтед» набрал 51 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: The Sun

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    11.02.2019 12:55
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 11 февраля 2019, 23:02

      руководству респектули!думаю САФ тоже поучаствовал)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 17:06

      Да все к этому и шло.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 февраля 2019, 16:35

      Хорошая новость и Сульшер заслужил своими результатами и игрой команды эту должность.

      3
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 11 февраля 2019, 14:07

      Не прошло и года. Давно пора было.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Dellleone 11 февраля 2019, 14:49

      Пока едет на багаже Моура,осенью будет более ясно.Но Мольде у него прилично играл.

      2
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      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > александр п 11 февраля 2019, 17:08

      поржал, опять это тема "багажа" )))
      Но тут скорее всего другое, игроки рады что избавились от "тирана" и "угнетателя" и теперь играют в своё удовольствие, но вот хватит ли их на новый сезон продолжить в том же духе вот в этом вопрос.
      Тут с таким составом тренеру бывает главное не мешать и тут даже багаж не нужен.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > FanatSerj 11 февраля 2019, 17:17

      Что такое поставленная игра ,что такое физическая готовность команды,понятие имеете,или вы как Федун считаете ,что тренер это только мотиватор? У Реала что состав хуже,когда он повалился вначале сезона или Лопатеги "угнетателем "оказался.

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > александр п 12 февраля 2019, 18:09

      какой багаж? играют в атаку а не автобусом

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > anri1703 12 февраля 2019, 18:18

      А когда играешь в атаку ,защищаться не надо?

      0
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 11 февраля 2019, 13:32

      И это, не удивительно.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 февраля 2019, 13:26

      Рад за Судьшера, мужик он приятный, легенда клуба, всё получается просто отлично. Но лично я бы подождал хотя бы промежуточных результатов в ЛЧ. Вот пройдёт ПСЖ - это реально будет показатель. МЮ давно уже заждался успехов в главном еврокубковом сезоне.

      4
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      Рейтинг: +24996

      bset 11 февраля 2019, 13:12

      Отличный эксперимент, который полностью оправдал себя. Остается только пожелать долгого сотрудничества и дальнейших побед.

      7
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 11 февраля 2019, 13:10

      Решили последовать русской поговорке " От добра добра не ищут." Успехов Сульшеру!

      4
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