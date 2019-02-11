The Sun: «МЮ» утвердит Сульшера главным тренером. Клуб уже принял решение

руководству респектули!думаю САФ тоже поучаствовал)
Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер будет назначен на постоянной основе по окончании сезона, утверждает The Sun.
Руководство клуба уже приняло решение, но публично придерживается версии, что все еще продолжает поиски.
Сопредседатели «МЮ» Джоэл и Аврам Глейзеры уверены, что норвежец полностью подходит для этой работы.
Аврам Глейзер специально прибыл из США, чтобы посмотреть матч 26-го тура с «Фулхэмом» (3:0). После игры руководитель пообщался в раздевалке с Сульшером и его агентом Джимом Солбаккеном.
- Сульшер возглавил «Юнайтед» 20 декабря.
- Под руководством норвежца «МЮ» провел 11 матчей во всех турнирах, 10 раз победил и однажды сыграл вничью.
- После 26-ти туров «Манчестер Юнайтед» набрал 51 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.