Перейдя в «Интер», Конте откатил карьеру лет на восемь. Зря

Похоже, выбрал контракт вместо амбиций.

Антонио Конте официально подписался с «Интером». Есть трехлетнее соглашение с зарплатой по 11 миллионов евро в год – это пятый оклад среди всех тренеров мира. Вместе с ним получилось и место в Лиге чемпионов, куда «Интер» проскочил за второй тайм матча последнего тура. Сам Конте говорит, что выбрал «Интер» из-за перспектив развития клуба.

«Начинается новая глава в моей жизни. Я действительно взволнован. Своей работой я постараюсь оправдать доверие, оказанное мне президентом и руководителями. Я выбрал «Интер» из-за прочной основы проекта и его амбициозных целей, из-за историй. Я был поражен прозрачностью работы в клубе и желанием вернуть «Интер» туда, где он должен находиться», – рассказал Конте.

Ответ на слова Конте может быть простым: «Интер» возвращает величие уже несколько лет. Для этого сюда приглашали тренеров разного уровня, тратили и продавали игроков на 100 миллионов евро и продвигали роль Икарди. На результатах не сказалось ни одно кардинальное решение, а само попадание в Лигу чемпионов стало счастьем и потолком прогресса.

Конте сделал себя в «Ювентусе»

Откатимся на восемь лет. В мае 2011-го Конте подписался с «Ювентусом» – клубом, где он стал легендой в качестве игрока. Тренерская карьера Конте тогда только развивалась. Его единственным достижением была победа в Серии Б с «Бари», а работа в «Ареццо», «Аталанте» и «Сиене» не была какой-то грандиозной. Назначение в «Ювентус» – переход к борьбе за трофеи.

Конте взяли в «Ювентус» во многом из-за его игровой роли в команде-чемпионе. Там Конте помнили победителем: все трофеи в Италии, ЛЧ, Кубок УЕФА, Кубок Интертото. Ставка оправдалась, ведь именно с Конте-тренера началась текущая беспроигрышная серия «Ювентуса». Уже восемь лет подряд «Юве» выигрывает чемпионство. Первую тройку титулов принес Конте.

Этой весной были разговоры, что Конте вернется в «Ювентус» на место Аллегри. Слухи вокруг «Наполи», «Милана», «Интера» и «Ромы» тоже мелькали, но верилось именно в историю с «Ювентусом». Там у Конте осталась одна нерешенная цель – в качестве тренера он так и не выиграл Лигу чемпионов.

Вряд ли «Интер» подходит для этого больше, чем единственный топ-клуб в Серии А. Тем более что по «Ювентусу» есть две важные сноски: тут Конте сделал себе репутацию, все в этом клубе ненавидят «Интер». Все из-за скандала 2006 года с переводом «Ювентуса» в Серию Б, когда «Интеру» перешли два чемпионских трофея.

Отдыхал год, но все равно топ-тренер

Официально Конте оставался без работы с 12 июля 2018 года. Тогда «Челси» объявил о расторжении контракта, потому что взгляды Конте не сошлись с мнением руководителей «Челси». В Англии Конте взял АПЛ и Кубок Англии, но публично высказал слишком много неприятных вещей, скандалил с Диего Костой и растерял весь авторитет.

Весь год Конте думал над предложениями и со стороны наблюдал над прогрессом тренеров-конкурентов. Даже сейчас он остается выше многих. Конте еще до Гвардиолы показал, что в АПЛ можно выигрывать по 30 матчей за сезон. Он ставил планки по победам на старте карьеры в АПЛ (20 в первых 26 матчах). Даже его прагматичный футбол стал своеобразным эталоном.

С «Челси» он провел один идеальный сезон, который запомнился больше всех мучений и скандалов. Помнят его и по качественной работе в сборной Италии, с которой Конте дошел до четвертьфинала Евро-2016. Там Италия только по пенальти проиграла немцам. Конте ушел, а сборная Италии сразу провалилась и даже не попала на ЧМ-2018.

Работа в «Интере» – шаг назад

Глобально Конте закрыл уже несколько важных карьерных пунктов: выиграл все в Италии, не провалился в сборной, заявил о себе в Англии. За год без работы у него была возможность выбрать фактически любую команду. «ПСЖ», «Реал» и даже дортмундская «Боруссия» – все они с удовольствием забрали бы Конте, если бы он сам это захотел.

Для него это было бы правильно со стороны карьерного развития. Попробовать себя в еще одном новом чемпионате – возможность выйти на следующую ступень. «Интер» сделал все, чтобы Конте повернулся назад и обо всем этом забыл. О желании работать с Конте здесь говорили давно, а сам тренер всегда любил именно итальянский футбол.

Окончательно склонил Конте переход из «Ювентуса» гендиректора Маротты, с которым тренер уже работал. Вот только огромный минус в том, что «Интер» – совсем не такой чистый клуб, как рисует себе Конте. По командной репутации бьют апрельские слова того же Маротты: «Выбрал ли я тренера на следующий год? Это Спаллетти. У него есть контракт, а мы довольны».

Через месяц со Спаллетти попрощались, хотя его контракт действовал до 2021 года. Теперь «Интер» предвкушает новую эру уже вместе с Конте. Странная тренерская отставка, лидер с плохим характером и женой-агентом, китаец-президент с великими целями по конкуренции с «Ювентусом» – сомнительные характеристики нового места для Конте.

В идеальной иерархии роста этот «Интер» выглядит ступенью, куда можно было прыгнуть в 2011-м – Конте тогда как раз перерос «Сиену».

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