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    Перейдя в «Интер», Конте откатил карьеру лет на восемь. Зря


    3.3
    Голосов: 12
    31.05.2019 15:30
    Похоже, выбрал контракт вместо амбиций.

    Антонио Конте официально подписался с «Интером». Есть трехлетнее соглашение с зарплатой по 11 миллионов евро в год – это пятый оклад среди всех тренеров мира. Вместе с ним получилось и место в Лиге чемпионов, куда «Интер» проскочил за второй тайм матча последнего тура. Сам Конте говорит, что выбрал «Интер» из-за перспектив развития клуба.

    «Начинается новая глава в моей жизни. Я действительно взволнован. Своей работой я постараюсь оправдать доверие, оказанное мне президентом и руководителями. Я выбрал «Интер» из-за прочной основы проекта и его амбициозных целей, из-за историй. Я был поражен прозрачностью работы в клубе и желанием вернуть «Интер» туда, где он должен находиться», – рассказал Конте.

    Ответ на слова Конте может быть простым: «Интер» возвращает величие уже несколько лет. Для этого сюда приглашали тренеров разного уровня, тратили и продавали игроков на 100 миллионов евро и продвигали роль Икарди. На результатах не сказалось ни одно кардинальное решение, а само попадание в Лигу чемпионов стало счастьем и потолком прогресса.

    Конте сделал себя в «Ювентусе»

    Откатимся на восемь лет. В мае 2011-го Конте подписался с «Ювентусом» – клубом, где он стал легендой в качестве игрока. Тренерская карьера Конте тогда только развивалась. Его единственным достижением была победа в Серии Б с «Бари», а работа в «Ареццо», «Аталанте» и «Сиене» не была какой-то грандиозной. Назначение в «Ювентус» – переход к борьбе за трофеи.

    Конте взяли в «Ювентус» во многом из-за его игровой роли в команде-чемпионе. Там Конте помнили победителем: все трофеи в Италии, ЛЧ, Кубок УЕФА, Кубок Интертото. Ставка оправдалась, ведь именно с Конте-тренера началась текущая беспроигрышная серия «Ювентуса». Уже восемь лет подряд «Юве» выигрывает чемпионство. Первую тройку титулов принес Конте.

    Этой весной были разговоры, что Конте вернется в «Ювентус» на место Аллегри. Слухи вокруг «Наполи», «Милана», «Интера» и «Ромы» тоже мелькали, но верилось именно в историю с «Ювентусом». Там у Конте осталась одна нерешенная цель – в качестве тренера он так и не выиграл Лигу чемпионов.

    Вряд ли «Интер» подходит для этого больше, чем единственный топ-клуб в Серии А. Тем более что по «Ювентусу» есть две важные сноски: тут Конте сделал себе репутацию, все в этом клубе ненавидят «Интер». Все из-за скандала 2006 года с переводом «Ювентуса» в Серию Б, когда «Интеру» перешли два чемпионских трофея.

    Отдыхал год, но все равно топ-тренер

    Официально Конте оставался без работы с 12 июля 2018 года. Тогда «Челси» объявил о расторжении контракта, потому что взгляды Конте не сошлись с мнением руководителей «Челси». В Англии Конте взял АПЛ и Кубок Англии, но публично высказал слишком много неприятных вещей, скандалил с Диего Костой и растерял весь авторитет.

    Весь год Конте думал над предложениями и со стороны наблюдал над прогрессом тренеров-конкурентов. Даже сейчас он остается выше многих. Конте еще до Гвардиолы показал, что в АПЛ можно выигрывать по 30 матчей за сезон. Он ставил планки по победам на старте карьеры в АПЛ (20 в первых 26 матчах). Даже его прагматичный футбол стал своеобразным эталоном.

    С «Челси» он провел один идеальный сезон, который запомнился больше всех мучений и скандалов. Помнят его и по качественной работе в сборной Италии, с которой Конте дошел до четвертьфинала Евро-2016. Там Италия только по пенальти проиграла немцам. Конте ушел, а сборная Италии сразу провалилась и даже не попала на ЧМ-2018.

    Работа в «Интере» – шаг назад

    Глобально Конте закрыл уже несколько важных карьерных пунктов: выиграл все в Италии, не провалился в сборной, заявил о себе в Англии. За год без работы у него была возможность выбрать фактически любую команду. «ПСЖ», «Реал» и даже дортмундская «Боруссия» – все они с удовольствием забрали бы Конте, если бы он сам это захотел.

    Для него это было бы правильно со стороны карьерного развития. Попробовать себя в еще одном новом чемпионате – возможность выйти на следующую ступень. «Интер» сделал все, чтобы Конте повернулся назад и обо всем этом забыл. О желании работать с Конте здесь говорили давно, а сам тренер всегда любил именно итальянский футбол.

    Окончательно склонил Конте переход из «Ювентуса» гендиректора Маротты, с которым тренер уже работал. Вот только огромный минус в том, что «Интер» – совсем не такой чистый клуб, как рисует себе Конте. По командной репутации бьют апрельские слова того же Маротты: «Выбрал ли я тренера на следующий год? Это Спаллетти. У него есть контракт, а мы довольны».

    Через месяц со Спаллетти попрощались, хотя его контракт действовал до 2021 года. Теперь «Интер» предвкушает новую эру уже вместе с Конте. Странная тренерская отставка, лидер с плохим характером и женой-агентом, китаец-президент с великими целями по конкуренции с «Ювентусом» – сомнительные характеристики нового места для Конте.

    В идеальной иерархии роста этот «Интер» выглядит ступенью, куда можно было прыгнуть в 2011-м – Конте тогда как раз перерос «Сиену».

    Еще истории из карьеры Конте:

    Увольнение Конте ужасно. Тренер воюет с «Челси»

    Моуринью и Конте пожали руки. Война закончена?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 12
    Комментарии10
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      Рейтинг: +16

      DonBaton 1 час назад

      Перспективы у него там чуть выше нуля

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1161

      ItalianFootball 5 часов назад

      Конте боец с жаждой борьбы, возможно не всегда побед. Хороший выбор, Тоха, составь конкуренцию Юве!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +256

      O-Z 22 часа назад

      Конте поддерживаю. Молодец! Гвардиола теперь пусть возглавит Рому и покажет чего он стоит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7064

      Cules2013 22 часа назад

      Кто вам сказал, что Конте мог бы возглавить ПСЖ или Реал? По-моему, это домыслы.
      Боруссия - вообще не тот стиль игры, что ставит Конте. Интер очень даже логичный выбор.

      5
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      ...
      Рейтинг: +304

      EsKamilio > Cules2013 19 часов назад

      Авторы на бомбардире давно перестали писать нормальные статьи, рекомендую чемпионат, а тут только новости про бутырку

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +136

      kliker > EsKamilio 16 часов назад

      Зато тут комменты не трут...
      "Я и с бобсоккера ушел, я и с чемпа ушел."
      - там модераторы-недоумки без мозгов трут всё подряд.

      0
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      Рейтинг: +1438

      SarJr 23 часа назад

      Ну решение и выбор, согласен, очень странные

      0
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      Рейтинг: +950

      Николай Живоглядов 23 часа назад

      Ничего не зря. Конте уже всем доказал, что умеет делать результат с топ-клубами. Он поработал с сильными клубами, поработал с сильной сборной, теперь можно залезть туда, где все не так привлекательно и комфортно.

      Думаю, Конте - красавчик. Он выбрал как раз амбиции. Хорошо тренировать топ-клуб, когда в нем четко работает система и есть куча возможностей для реализации планов. Что тогда амбиции, как не прийти в умирающий "Интер" и доказать свой уровень? "Интер" уже лет 10 не топ и давно задыхается от собственной беспомощности. Это и есть вызов: прийти в место, где давно не все ок и вернуть клубу прежний статус, чем браться за то, где все понятно и логично.

      Да, снова Италия. Но смысл соглашаться на "ПСЖ" или "Реал"? Брать чемпионство, когда главное - стоять и не мешаться? От "Интера" пока никто не ждет чемпионства, и тем прикольнее, если Конте расшатает ювентусовскую монополию. В "Интер" пришли заинтересованные китайцы, в "Интер" пришел Маротта - идеальная ситуация, чтобы выйти королем.

      18
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      Рейтинг: +82

      k2-91 > Николай Живоглядов 18 часов назад

      Полностью согласен! И мне кажется, что при таком тренере как Конте, Интер может сделать шаг вперёд. Да, скорее всего Юве никто в Италии опять борьбу за чемпионство не навяжет, но прогрессировать должен начать. не Челси при Конте очень нравился, я считаю Конте одним из лучших тренеров мира. Он зародил в Англии целый тренд на игру в 3 защитника, что раньше считалось диковинкой!

      1
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      Рейтинг: +476

      Дима Цэ 31 мая, 15:34

      Поживем увидим, че гадать то))

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