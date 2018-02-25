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    Моуринью и Конте пожали руки. Война закончена?


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    Голосов: 3
    25.02.2018 19:00
    Хотя по счету победил «МЮ».

    Полгода Жозе Моуринью и Антонио Конте бомбили в сторону друг друга на пресс-конференциях. Дело доходило до оскорблений, а взаимное уважение давно забросили куда-то далеко. Историю их жесткого конфликта подробно рассказана в нашем материале.

    Теперь все прекратилось. Перед матчем «МЮ» и «Челси» Жозе подошел к Конте и протянул руку. Тот от рукопожатия не отказался. Война за пределами поля окончательно завершена.

    После этого тренеры даже шутили у бровки.

    Матч их команд многое определял в борьбе за попадание в Лигу чемпионов. Сейчас ситуация в Англии такова, что четыре команды сражаются за три оставшихся после «Манчестер Сити» места в Лиге чемпионов на следующий сезон. Любая победа выводит команду на вторую строчку, а проигравшего отбрасывает назад. Поэтому тактическая борьба началась с первых минут. «Челси» смотрелся острее и заслуженно повел в счете. Отличился Виллиан. Бразилец поучаствовал уже в 19-ти голах «Челси» в различных соревнованиях этого сезона.

    «МЮ» ответил мячом Ромелу Лукаку. Гол бельгийца примечателен еще и тем, что теперь он может хоть что-то ответить критикам. Нападающий забивал в Премьер-лиге уже 13 раз, но «Челси» – первая команда из лидирующей восьмерки, вратаря которой смог пробить Ромелу.

    Победить здесь хотели оба соперника. Альваро Мората не реализовал убойный момент в самом начале матча. Его удар в упор парировала перекладина, а с добиванием справился Де Хеа. В красивом эпизоде у ворот «Челси» поучаствовал все тот же Лукаку. Бельгиец принял мяч от Санчеса и боковыми ножницами пульнул в сторону ворот. Тибо Куртуа справился.

    А победил все-таки «Манчестер». Лингард превратил в гол передачу Лукаку. Бельгийский нападающий «МЮ» однозначно стал лучшим игроком матча.

    Текстовый онлайн матча «Манчестер Юнайтед» – «Челси»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт АПЛ
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 26 февраля 2018, 19:48

      все норм!МЮ с победой!!!статистика побед с челси и так не в нашу пользу сейчас))

      0
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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2018, 01:21

      Война была, есть и будет. Это часть футбола.

      1
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      Рейтинг: +447

      Rainmaker > DOCTOR PENALTY 27 февраля 2018, 00:28

      Со взаимным уважением причём :)

      0
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      Рейтинг: +11

      Cvota 25 февраля 2018, 19:12

      С победой!

      1
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