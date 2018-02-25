Моуринью и Конте пожали руки. Война закончена?

Хотя по счету победил «МЮ».

Полгода Жозе Моуринью и Антонио Конте бомбили в сторону друг друга на пресс-конференциях. Дело доходило до оскорблений, а взаимное уважение давно забросили куда-то далеко. Историю их жесткого конфликта подробно рассказана в нашем материале.

Теперь все прекратилось. Перед матчем «МЮ» и «Челси» Жозе подошел к Конте и протянул руку. Тот от рукопожатия не отказался. Война за пределами поля окончательно завершена.

twit text — Premier League (@premierleague) 25 февраля 2018 г.

После этого тренеры даже шутили у бровки.

twit text — United Xtra (@utdxtra) 25 февраля 2018 г.

Матч их команд многое определял в борьбе за попадание в Лигу чемпионов. Сейчас ситуация в Англии такова, что четыре команды сражаются за три оставшихся после «Манчестер Сити» места в Лиге чемпионов на следующий сезон. Любая победа выводит команду на вторую строчку, а проигравшего отбрасывает назад. Поэтому тактическая борьба началась с первых минут. «Челси» смотрелся острее и заслуженно повел в счете. Отличился Виллиан. Бразилец поучаствовал уже в 19-ти голах «Челси» в различных соревнованиях этого сезона.

twit text — Dicas do Cartola FC (@Cartola_dicas10) 25 февраля 2018 г.

«МЮ» ответил мячом Ромелу Лукаку. Гол бельгийца примечателен еще и тем, что теперь он может хоть что-то ответить критикам. Нападающий забивал в Премьер-лиге уже 13 раз, но «Челси» – первая команда из лидирующей восьмерки, вратаря которой смог пробить Ромелу.

twit text — Squawka Football (@Squawka) 25 февраля 2018 г.

Победить здесь хотели оба соперника. Альваро Мората не реализовал убойный момент в самом начале матча. Его удар в упор парировала перекладина, а с добиванием справился Де Хеа. В красивом эпизоде у ворот «Челси» поучаствовал все тот же Лукаку. Бельгиец принял мяч от Санчеса и боковыми ножницами пульнул в сторону ворот. Тибо Куртуа справился.

А победил все-таки «Манчестер». Лингард превратил в гол передачу Лукаку. Бельгийский нападающий «МЮ» однозначно стал лучшим игроком матча.

twit text — Premier League (@premierleague) 25 февраля 2018 г.

Текстовый онлайн матча «Манчестер Юнайтед» – «Челси»