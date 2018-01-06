Моуринью поругался с Конте. Очень жестко

Споры, стычки, оскорбления, и все это лишь за полтора года.

Предыстория

За день до матча «Челси» – «МЮ» прошлой осенью Антонио Конте отозвался о Жозе Моуринью следующим образом: «Я отношусь к нему с огромным уважением. Это прекрасный тренер, добившийся многого в своей карьере». Затем его команда уничтожила манкунианцев на поле (4:0), а сам итальянец слишком бурно праздновал каждый гол, что португальцу совсем не нравилось. В послематчевом интервью Конте заявил, что ни о каком унижении речи совсем не шло:

«Между мной и Жозе ничего не случилось, я нормально себя вел. Я никого не высмеивал, я всегда проявляю уважение и требую того же в ответ. Если же вы хотите убрать эмоции, то тогда нам лучше сидеть дома и сменить профессию».

Похоже, конфликт зародился уже тогда.

Январская перепалка

Ровно год назад в начале января Жозе снова зажег. Матч между «Тоттенхэмом» и «Челси» он назвал противостоянием клубов, обладающих привилегиями, которых нет у остальных, имея в виду, конечно же, более загруженный календарь у «МЮ». «Особенного» поддержал Венгер. «Думаю, их злит место, которое мы занимаем, а не график. Это нормально, и в Италии такое случается. Дело всегда в том, что ты на вершине», – спокойно парировал Конте. Кстати, тот матч «Челси» проиграл (0:2).

А затем и февральская

Моуринью хватило ровно на месяц. В феврале он признал, что «Челси» наверняка станет чемпионом, но все-таки уколол лондонцев: «Челси» – очень хороший соперник по игре в защите. Они хорошо защищаются большим числом игроков. Сейчас чемпионство завоевывают защитные команды, играющие на контратаках и стандартных положениях, поэтому я не думаю, что они оступятся». Конте, в свою очередь, просто отмахнулся: «Я не люблю реагировать на слова других тренеров. Мне не нравятся эти шутливые игры».

Мартовская стычка

В марте «Челси» встретился с «МЮ» в Кубке Англии и выиграл 1:0. Там уже не обошлось без ссоры прямо на поле. Произошло это после удаления Эрреры в первом тайме – Конте на эмоциях пошел ругаться с Моуринью. В общем, покричали и разошлись. Примерно, как и раньше в прессе, только теперь уже вживую.

Можно было поругаться и в июле

«Мы хотим избежать сезона Моуринью с «Челси». Летом Конте намекнул на то, что повторить путь уволенного чемпиона ему не хочется. И Моуринью, и Раньери были уволены в следующем же сезоне после победы в АПЛ, об этом всем было известно. Но Жозе все-таки реагирует не на каждое упоминание о себе.

Октябрьское недопонимание

Осенью поиграли в испорченный телефон. Моуринью сказал, что никогда не говорит о травмах, а другие тренеры постоянно об этом ноют. Конте ответил, что, если речь идет о нем, то пусть Жозе лучше следит за своей командой. «Я не говорю с ним, почему он тогда говорит со мной?» – задался вопросом португалец, но потом признал, что претензий к итальянцу не имеет: «Это не его вина, это вина журналистов, искажающих слова». Цирк да и только.

Ноябрьское «нерукопожатие»

Впрочем, о том, что отношения Моуринью и Конте очень далеки от идеала, окончательно стало ясно в ноябре. «Челси» выиграл у «МЮ» со счетом 1:0 в матче чемпионата, а тренеры не стали пожимать друг другу руки, да еще и нервно ответили на вопрос об этом.

«Вы хотели, чтобы я побежал за ним в центр поля? Я был на бровке, пожал руки тем, кто был там. Думаю, что этого было достаточно. Я не мог бежать и догонять Конте. Почему я должен был дожидаться его в туннеле?» – удивился Моуринью. «Это не важно. Важно было выиграть матч. Уважение следует проявлять на поле, не за его пределами», – поставил точку Конте.

Что произошло сейчас

Точку в 2017-м. А в новом все вспыхнуло с новой силой. Моуринью спросили, почему он не столь эмоционален на бровке, как это было раньше. «Если я не веду себя как клоун, это не значит, что я утратил страсть. Не думаю, что нужно вести себя как сумасшедший, чтобы показать свою страсть. Вы видите эту страсть каждый день: это преданность человека работе, а не его поведение перед камерами», – огрызнулся Жозе.

Конте привычно принял выпущенные в воздух слова на себя. И перешел уже на другой уровень: «Думаю, ему стоит взглянуть на себя прежнего. Возможно, он имел в виду себя в прошлом, да? Возможно, иногда кто-то забывает, что он говорил раньше или как вел себя раньше. Иногда бывает – как это называется – «старческое слабоумие»: это когда ты немного забываешь, что делал в прошлом». Словом, конфликт перетек в поток оскорблений.

Впрочем, Жозе действительно взглянул на себя прежнего по совету Конте и кольнул коллегу в больное место, как он любил это делать прежде: «Единственное, о чем я хочу сказать, чтобы положить конец этой истории: да, я совершал ошибки в прошлом, находясь у поля. Я буду совершать меньше ошибок, но все же буду. Чего со мной не случалось и не случится никогда, так это дисквалификации за договорные матчи». Ответ Конте: «Он был человечишкой в прошлом, остается им и, наверное, будет в будущем».

Португалец имел в виду случай в 2010 году, когда Конте был дисквалифицирован на 10 месяцев (позже срок был сокращен до четырех) за то, что не сообщил о договорном матче, возглавляя «Сиену». Это тот самый период, когда «Ювентусом» управлял нынешний тренер московского «Спартака» Массимо Каррера.

А ведь когда-то было и вот так: