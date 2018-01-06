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    Моуринью поругался с Конте. Очень жестко


    3
    Голосов: 9
    06.01.2018 17:45
    Споры, стычки, оскорбления, и все это лишь за полтора года.

    Предыстория

    За день до матча «Челси» – «МЮ» прошлой осенью Антонио Конте отозвался о Жозе Моуринью следующим образом: «Я отношусь к нему с огромным уважением. Это прекрасный тренер, добившийся многого в своей карьере». Затем его команда уничтожила манкунианцев на поле (4:0), а сам итальянец слишком бурно праздновал каждый гол, что португальцу совсем не нравилось. В послематчевом интервью Конте заявил, что ни о каком унижении речи совсем не шло:

    «Между мной и Жозе ничего не случилось, я нормально себя вел. Я никого не высмеивал, я всегда проявляю уважение и требую того же в ответ. Если же вы хотите убрать эмоции, то тогда нам лучше сидеть дома и сменить профессию».

    Похоже, конфликт зародился уже тогда.

    Январская перепалка

    Ровно год назад в начале января Жозе снова зажег. Матч между «Тоттенхэмом» и «Челси» он назвал противостоянием клубов, обладающих привилегиями, которых нет у остальных, имея в виду, конечно же, более загруженный календарь у «МЮ». «Особенного» поддержал Венгер. «Думаю, их злит место, которое мы занимаем, а не график. Это нормально, и в Италии такое случается. Дело всегда в том, что ты на вершине», – спокойно парировал Конте. Кстати, тот матч «Челси» проиграл (0:2).

    А затем и февральская

    Моуринью хватило ровно на месяц. В феврале он признал, что «Челси» наверняка станет чемпионом, но все-таки уколол лондонцев: «Челси» – очень хороший соперник по игре в защите. Они хорошо защищаются большим числом игроков. Сейчас чемпионство завоевывают защитные команды, играющие на контратаках и стандартных положениях, поэтому я не думаю, что они оступятся». Конте, в свою очередь, просто отмахнулся: «Я не люблю реагировать на слова других тренеров. Мне не нравятся эти шутливые игры».

    Мартовская стычка

    В марте «Челси» встретился с «МЮ» в Кубке Англии и выиграл 1:0. Там уже не обошлось без ссоры прямо на поле. Произошло это после удаления Эрреры в первом тайме – Конте на эмоциях пошел ругаться с Моуринью. В общем, покричали и разошлись. Примерно, как и раньше в прессе, только теперь уже вживую.

    Можно было поругаться и в июле

    «Мы хотим избежать сезона Моуринью с «Челси». Летом Конте намекнул на то, что повторить путь уволенного чемпиона ему не хочется. И Моуринью, и Раньери были уволены в следующем же сезоне после победы в АПЛ, об этом всем было известно. Но Жозе все-таки реагирует не на каждое упоминание о себе.

    Октябрьское недопонимание

    Осенью поиграли в испорченный телефон. Моуринью сказал, что никогда не говорит о травмах, а другие тренеры постоянно об этом ноют. Конте ответил, что, если речь идет о нем, то пусть Жозе лучше следит за своей командой. «Я не говорю с ним, почему он тогда говорит со мной?» – задался вопросом португалец, но потом признал, что претензий к итальянцу не имеет: «Это не его вина, это вина журналистов, искажающих слова». Цирк да и только.

    Ноябрьское «нерукопожатие»

    Впрочем, о том, что отношения Моуринью и Конте очень далеки от идеала, окончательно стало ясно в ноябре. «Челси» выиграл у «МЮ» со счетом 1:0 в матче чемпионата, а тренеры не стали пожимать друг другу руки, да еще и нервно ответили на вопрос об этом.

    «Вы хотели, чтобы я побежал за ним в центр поля? Я был на бровке, пожал руки тем, кто был там. Думаю, что этого было достаточно. Я не мог бежать и догонять Конте. Почему я должен был дожидаться его в туннеле?» – удивился Моуринью. «Это не важно. Важно было выиграть матч. Уважение следует проявлять на поле, не за его пределами», – поставил точку Конте.

    Что произошло сейчас

    Точку в 2017-м. А в новом все вспыхнуло с новой силой. Моуринью спросили, почему он не столь эмоционален на бровке, как это было раньше. «Если я не веду себя как клоун, это не значит, что я утратил страсть. Не думаю, что нужно вести себя как сумасшедший, чтобы показать свою страсть. Вы видите эту страсть каждый день: это преданность человека работе, а не его поведение перед камерами», – огрызнулся Жозе.

    Конте привычно принял выпущенные в воздух слова на себя. И перешел уже на другой уровень: «Думаю, ему стоит взглянуть на себя прежнего. Возможно, он имел в виду себя в прошлом, да? Возможно, иногда кто-то забывает, что он говорил раньше или как вел себя раньше. Иногда бывает – как это называется – «старческое слабоумие»: это когда ты немного забываешь, что делал в прошлом». Словом, конфликт перетек в поток оскорблений.

    Впрочем, Жозе действительно взглянул на себя прежнего по совету Конте и кольнул коллегу в больное место, как он любил это делать прежде: «Единственное, о чем я хочу сказать, чтобы положить конец этой истории: да, я совершал ошибки в прошлом, находясь у поля. Я буду совершать меньше ошибок, но все же буду. Чего со мной не случалось и не случится никогда, так это дисквалификации за договорные матчи». Ответ Конте: «Он был человечишкой в прошлом, остается им и, наверное, будет в будущем».

    Португалец имел в виду случай в 2010 году, когда Конте был дисквалифицирован на 10 месяцев (позже срок был сокращен до четырех) за то, что не сообщил о договорном матче, возглавляя «Сиену». Это тот самый период, когда «Ювентусом» управлял нынешний тренер московского «Спартака» Массимо Каррера.

    А ведь когда-то было и вот так:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Sky Sports, The Sun
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
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    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 9 января 2018, 10:25

      У Моуриньо пукан горит из за того что постоянно проигрывает Конте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 7 января 2018, 16:11

      Йозе совершенно не умет достойно проигрывать. Как раз доказательство этому его выпад в адрес Конте после 0:4 от Челси, с которого, собственно говоря, и началась их конфронтация. Антоха мужик горячий, за словом в карман не лезет, вот мы и имеем то, что имеем.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 7 января 2018, 10:47

      БОЙ-БОЙ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +519

      Dammit 7 января 2018, 04:29

      Как говорится - в ссоре обычно виноваты обе стороны, но здесь думаю, Моур явно является причиной)
      Простая статистика - у него ссоры то с Венгером, то с Гвардиолой, сейчас с Конте.Плюс, это же его стиль поведения, иначе Жозе был бы не Жозе.
      А у Конте до Моура конфронтаций не было ни одной. В принципе, этим всё сказано.

      4
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      Рейтинг: +69

      Garri98 7 января 2018, 02:29

      Всем известно, что характер у Маура достаточно конфликтный и порой он сам провоцирует конфликты. И это прекрасно понимают сами болелы МЮ. Но у него есть такое качество, " называть вещи своими именами, начиная от качества судейства, и заканчивая поведением игроков и тренеров, за что он сам и страдает. И скажите, что он не прав по поводу поведения Конте или Клоппа. Или по поводу судейства Оливера. Веди себя так как эти неврастеники во время матча, Маура только за этот сезон дисквалифицировали бы пару раз как

      0
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    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 6 января 2018, 22:58

      А мне кажется, что Моуриньо считает он постарел,

      1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 6 января 2018, 22:58

      А с кем из тренеров у Маура нормальные отношения?С кем не было конфликтов?Что в Испании,что в АПЛ ...Да и с не тренерами конфликты и склоки как "за положняк".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 6 января 2018, 22:46

      Ну прям как Шура Балаганов и Паниковский:
      http://ipic.su/img/img7/fs/netatyktotakoj.1515267806.jpg

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 6 января 2018, 22:06

      а че конте лезет не в свое дело?
      моур его нигде не упоминал

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 6 января 2018, 21:10

      маур и правда вроде как стал более сдержанным.. а судя из написанного Конте просто принимает на свой счет все подряд..пару раз промолчал бы, да и не было бы этой эпопеи..

      3
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > mihail200606 6 января 2018, 23:00

      А почему Конте должен промолчать?Раз промолчишь,два...А потом приклеится ярлык:"Слабак."

      0
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      Рейтинг: +56

      bloodhound > mutabor0992 7 января 2018, 14:35

      Не факт, что его имели ввиду. Ведет себя, как закомплексованный, ужаленный поц. А в истину судов я тоже не верю

      -2
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