Манчестер Юнайтед - Челси

Лукаку смог
|11 тур
|5 ноября, воскресенье
|19:30
|Челси
|1:0
|Манчестер Юнайтед
|11 тур
|5 ноября, воскресенье
|19:30
|Челси
|1:0
|Манчестер Юнайтед
|33 тур
|16 апреля, воскресенье
|18:00
|Манчестер Юнайтед
|2:0
|Челси
|9 тур
|23 октября, воскресенье
|18:00
|Челси
|4:0
|Манчестер Юнайтед
|1/4 финала
|13 марта, понедельник
|22:45
|Челси
|1:0
|Манчестер Юнайтед
|25 тур
|7 февраля, воскресенье
|19:00
|Челси
|1:1
|Манчестер Юнайтед
|19 тур
|28 декабря, понедельник
|20:30
|Манчестер Юнайтед
|0:0
|Челси
|33 тур
|18 апреля, суббота
|19:30
|Челси
|1:0
|Манчестер Юнайтед
|9 тур
|26 октября, воскресенье
|19:00
|Манчестер Юнайтед
|1:1
|Челси
|22 тур
|19 января, воскресенье
|20:00
|Челси
|3:1
|Манчестер Юнайтед
|2 тур
|26 августа, понедельник
|23:00
|Манчестер Юнайтед
|0:0
|Челси
|36 тур
|5 мая, воскресенье
|19:00
|Манчестер Юнайтед
|0:1
|Челси
|9 тур
|28 октября, воскресенье
|20:00
|Челси
|2:3
|Манчестер Юнайтед
|1/4 финала
повторный матч
|1 апреля, понедельник
|15:30
|Челси
|1:0
|Манчестер Юнайтед
|1/4 финала
|10 марта, воскресенье
|20:30
|Манчестер Юнайтед
|2:2
|Челси
|1/8 финала
|31 октября, среда
|23:45
|Челси
|5:4
|Манчестер Юнайтед
|24 тур
|5 февраля, воскресенье
|20:00
|Челси
|3:3
|Манчестер Юнайтед
|5 тур
|18 сентября, воскресенье
|19:00
|Манчестер Юнайтед
|3:1
|Челси
|36 тур
|8 мая, воскресенье
|19:10
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Челси
|18 тур
|1 марта, вторник
|22:45
|Челси
|2:1
|Манчестер Юнайтед
|1/4 финала
ответный матч
|12 апреля, вторник
|22:45
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Челси
|1/4 финала
ответный матч
|6 апреля, среда
|22:45
|Челси
|0:1
|Манчестер Юнайтед
|Финал
|8 августа, воскресенье
|18:00
|Челси
|1:3
|Манчестер Юнайтед
|33 тур
|3 апреля, суббота
|15:45
|Манчестер Юнайтед
|1:2
|Челси
|12 тур
|8 ноября, воскресенье
|19:00
|Челси
|1:0
|Манчестер Юнайтед
|Финал
|9 августа, воскресенье
|18:00
|Манчестер Юнайтед
|2:2
(1:4)п
|Челси
|21 тур
|11 января, воскресенье
|19:00
|Манчестер Юнайтед
|3:0
|Челси
|5 тур
|21 сентября, воскресенье
|17:00
|Челси
|1:1
|Манчестер Юнайтед
|Финал
|21 мая, среда
|22:45
|Манчестер Юнайтед
|1:1
(6:5)п
|Челси
|36 тур
|26 апреля, суббота
|15:45
|Челси
|2:1
|Манчестер Юнайтед
|7 тур
|23 сентября, воскресенье
|19:00
|Манчестер Юнайтед
|2:0
|Челси
|Финал
|5 августа, воскресенье
|18:00
|Челси
|1:1
(0:3)п
|Манчестер Юнайтед
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Манчестер Сити
|38
|32
|4
|2
|106:27
|+79
|100
|2.
|Манчестер Юн
|38
|25
|6
|7
|68:28
|+40
|81
|3.
|Тоттенхэм
|38
|23
|8
|7
|74:36
|+38
|77
|4.
|Ливерпуль
|38
|21
|12
|5
|84:38
|+46
|75
|5.
|Челси
|38
|21
|7
|10
|62:38
|+24
|70
|6.
|Арсенал
|38
|19
|6
|13
|74:51
|+23
|63
|7.
|Бернли
|38
|14
|12
|12
|36:39
|-3
|54
|8.
|Эвертон
|38
|13
|10
|15
|44:58
|-14
|49
|9.
|Лестер
|38
|12
|11
|15
|56:60
|-4
|47
|10.
|Ньюкасл
|38
|12
|8
|18
|39:47
|-8
|44
|11.
|Кристал Пэлас
|38
|11
|11
|16
|45:55
|-10
|44
|12.
|Борнмут
|38
|11
|11
|16
|45:61
|-16
|44
|13.
|Вест Хэм
|38
|10
|12
|16
|48:68
|-20
|42
|14.
|Уотфорд
|38
|11
|8
|19
|44:64
|-20
|41
|15.
|Брайтон
|38
|9
|13
|16
|34:54
|-20
|40
|16.
|Хаддерсфилд
|38
|9
|10
|19
|28:58
|-30
|37
|17.
|Саутгемптон
|38
|7
|15
|16
|37:56
|-19
|36
|18.
|Суонси
|38
|8
|9
|21
|28:56
|-28
|33
|19.
|Сток Сити
|38
|7
|12
|19
|35:68
|-33
|33
|20.
|Вест Бромвич
|38
|6
|13
|19
|31:56
|-25
|31
Лукаку смог
хаххахаахаха ! за счет чего челси хочет выиграть у барсы на камп ноу ! смех просто ! автобус конте !
Не знаю как на Камп Ноу, но дома Челси играл лучше и должен был выиграть. И не будет ничего удивительного, если они пройдут дальше. Челси - очень сильная команда. Ничего смешного тут нет.
выигрывают сильнейшие что тут поделаешь !
Но временами многое зависти также от удачи и везения, к сожалению или к счастью.
лукака забил ! Надо же ! вообще автобусники челси и мю смотрятся очень смешно !
манкунианский икарус получше смотрится чем лондонский икарус ! смотрим дальше это противостояние автобусов !
ТМ
x2
я за Челси!!!