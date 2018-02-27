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Судьи
Главный судья:
Мартин Аткинсон (Лидс)
Материалы

Манчестер Юнайтед - Челси

25.02.2018, Воскресенье, 17:05 мск Манчестер, стадион Олд Траффорд Трансляция: МАТЧ ТВ Англия. Премьер-лига, 28 тур Манчестер Юнайтед - Челси
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
11 тур
5 ноября, воскресенье 19:30 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
33 тур
16 апреля, воскресенье 18:00 Манчестер Юнайтед 2:0 Челси
9 тур
23 октября, воскресенье 18:00 Челси 4:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
13 марта, понедельник 22:45 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
25 тур
7 февраля, воскресенье 19:00 Челси 1:1 Манчестер Юнайтед
19 тур
28 декабря, понедельник 20:30 Манчестер Юнайтед 0:0 Челси
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
33 тур
18 апреля, суббота 19:30 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед
9 тур
26 октября, воскресенье 19:00 Манчестер Юнайтед 1:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
19 января, воскресенье 20:00 Челси 3:1 Манчестер Юнайтед
2 тур
26 августа, понедельник 23:00 Манчестер Юнайтед 0:0 Челси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
36 тур
5 мая, воскресенье 19:00 Манчестер Юнайтед 0:1 Челси
9 тур
28 октября, воскресенье 20:00 Челси 2:3 Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
повторный матч		 1 апреля, понедельник 15:30 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
10 марта, воскресенье 20:30 Манчестер Юнайтед 2:2 Челси
Англия. Кубок Лиги (2012/2013)
1/8 финала
31 октября, среда 23:45 Челси 5:4 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
24 тур
5 февраля, воскресенье 20:00 Челси 3:3 Манчестер Юнайтед
5 тур
18 сентября, воскресенье 19:00 Манчестер Юнайтед 3:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
36 тур
8 мая, воскресенье 19:10 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси
18 тур
1 марта, вторник 22:45 Челси 2:1 Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов (2010/2011)
1/4 финала
ответный матч		 12 апреля, вторник 22:45 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси
1/4 финала
ответный матч		 6 апреля, среда 22:45 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед
Суперкубок Англии 2010
Финал
8 августа, воскресенье 18:00 Челси 1:3 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
33 тур
3 апреля, суббота 15:45 Манчестер Юнайтед 1:2 Челси
12 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед
Суперкубок Англии 2009
Финал
9 августа, воскресенье 18:00 Манчестер Юнайтед 2:2
(1:4)п		 Челси
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
21 тур
11 января, воскресенье 19:00 Манчестер Юнайтед 3:0 Челси
5 тур
21 сентября, воскресенье 17:00 Челси 1:1 Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов (2007/2008)
Финал
21 мая, среда 22:45 Манчестер Юнайтед 1:1
(6:5)п		 Челси
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
36 тур
26 апреля, суббота 15:45 Челси 2:1 Манчестер Юнайтед
7 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Манчестер Юнайтед 2:0 Челси
Суперкубок Англии 2007
Финал
5 августа, воскресенье 18:00 Челси 1:1
(0:3)п		 Манчестер Юнайтед
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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    Рейтинг: +3945

    XaXatyn 26 февраля 2018, 00:36

    Лукаку смог

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 25 февраля 2018, 18:40

    хаххахаахаха ! за счет чего челси хочет выиграть у барсы на камп ноу ! смех просто ! автобус конте !

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    Рейтинг: +367

    gigs84 > dinar7777dinar 26 февраля 2018, 17:39

    Не знаю как на Камп Ноу, но дома Челси играл лучше и должен был выиграть. И не будет ничего удивительного, если они пройдут дальше. Челси - очень сильная команда. Ничего смешного тут нет.

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > gigs84 26 февраля 2018, 18:01

    выигрывают сильнейшие что тут поделаешь !

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    Рейтинг: +367

    gigs84 > dinar7777dinar 26 февраля 2018, 18:15

    Но временами многое зависти также от удачи и везения, к сожалению или к счастью.

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 25 февраля 2018, 17:44

    лукака забил ! Надо же ! вообще автобусники челси и мю смотрятся очень смешно !

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 25 февраля 2018, 17:34

    манкунианский икарус получше смотрится чем лондонский икарус ! смотрим дальше это противостояние автобусов !

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    Рейтинг: +390

    fantom23 25 февраля 2018, 16:54

    ТМ

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    Рейтинг: +76

    Leo_12 25 февраля 2018, 14:39

    x2

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 25 февраля 2018, 13:28

    я за Челси!!!

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