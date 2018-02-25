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Манчестер Юнайтед - Челси
Манчестер Юнайтед - Челси: обзор матча 25 февраля 2018
Манчестер Юнайтед
25.02.2018, воскресенье, 17:05
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Челси
39'
Р. Лукаку
75'
Д. Лингард
32'
Виллиан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Челси
88'
Желтая карточка
А. Мората
Желтая карточка
Н. Матич
85'
81'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Д. Дринкуотер
Замена
Э. Байи
️️️️
А. Санчес
80'
78'
Замена
О. Жиру
️️️️
В. Мозес
ГОЛ! 2:1!
Д. Лингард
Пас отдал
Р. Лукаку
75'
73'
Замена
Педро
️️️️
Э. Азар
Желтая карточка
Л. Валенсия
69'
Замена
Д. Лингард
️️️️
А. Марсьяль
64'
ГОЛ! 1:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
А. Марсьяль
39'
32'
ГОЛ! 0:1!
Виллиан
Пас отдал
Э. Азар
30'
Желтая карточка
Н. Канте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ОП
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
9
Антони Марсьяль
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Манчестер Юнайтед
2
Жоэл Перейра
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-2-2-2
43
Де Хеа
15
Янг
3
Линделеф
6
Смоллинг
25
Валенсия
8
Мактоминей
18
Матич
8
Погба
9
Марсьяль
9
Лукаку
4
Санчес
4-1-2-2-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
15
Кристенсен
3
Алонсо
91
Канте
11
Мозес
4
Дринкуотер
10
Виллиан
10
Азар
21
Мората
4
Санчес
3
Байи
3
Байи
4
Санчес
9
Марсьяль
77
Лингард
77
Лингард
9
Марсьяль
4
Дринкуотер
4
Фабрегас
4
Фабрегас
4
Дринкуотер
10
Азар
9
Педро
9
Педро
10
Азар
11
Мозес
9
Жиру
9
Жиру
11
Мозес
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Челси
2
Жоэл Перейра
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Челси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
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