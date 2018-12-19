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    Президент «Интера: «Мы раздавим всех на поле и за его пределами»

    Президент «Интера» Стивен Чжан заявил, что миланцы готовы конкурировать с лучшими клубами мира.

    «Мы стали значительно лучше во всех отношениях по сравнению с тем, какими были пять лет назад. И мы должны продолжать в том же духе, как команда и как клуб.

    Мы раздавим всех на поле и за его пределами. Нам нужно вернуться к разговорам о трофеях и стремлении к победе.

    У нас был отличный 2018 год, «Интер» пережил необычные моменты, такие как возвращение в Лигу чемпионов.

    Мы соревновались с некоторыми из лучших команд в мире, и, по сравнению с четырьмя или пятью годами ранее, мы показали заметное улучшение. Думаю, мы непобедимы в некоторых наших играх. Многие игроки хотят присоединиться к нам. Они боятся нас!

    У нас есть все, чтобы выиграть титул. Это не высокомерие, а уверенность и убежденность. Мы постараемся обыграть всех, как на поле, так и за его пределами. И после многих лет ожидания у нас есть шанс выиграть», – сказал Чжан.

    Источник: Football Italia

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    19.12.2018 16:40
    Комментарии8
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      Рейтинг: +42098

      zigbert 17 минут назад

      Для этого надо усилить команду как это сделал Ювентус.

      0
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      Рейтинг: +439

      Вот оно чё Михалыч 15 часов назад

      Мы раздавим всех на поле и за его пределами======== Делами докажите.Возьмите Лигу Европы, раз уж в Лиге Чемпионов не вышло.Говорить все мастера.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +291

      SaveAS 16 часов назад

      Интер был всегда ведущей командой Европы, жаль смотреть что происходит с клубом за последние годы. Надеюсь скоро вернуться в топы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +758

      Александр52 17 часов назад

      Красиво, когда описывают будущее. Можно и помечтать, даже вслух.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1221

      Ubuntu 17 часов назад

      Интер особенно силён за пределами поля.
      Кабинетные чемпиёны

      3
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      Рейтинг: -88

      Shotlandets86 > Ubuntu 12 часов назад

      Сразу видно недалёкого глора Договорентуса.)))

      0
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      Рейтинг: +690

      Бухбух 17 часов назад

      Это он имел в виду Италию. Но только после Юве.

      2
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      Рейтинг: +1407

      александр п > Бухбух 16 часов назад

      У китайцев денег ,как у дурака махорки.Вполне могут создать суперклуб.

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