Президент «Интера: «Мы раздавим всех на поле и за его пределами»

Президент «Интера» Стивен Чжан заявил, что миланцы готовы конкурировать с лучшими клубами мира.

«Мы стали значительно лучше во всех отношениях по сравнению с тем, какими были пять лет назад. И мы должны продолжать в том же духе, как команда и как клуб.

Мы раздавим всех на поле и за его пределами. Нам нужно вернуться к разговорам о трофеях и стремлении к победе.

У нас был отличный 2018 год, «Интер» пережил необычные моменты, такие как возвращение в Лигу чемпионов.

Мы соревновались с некоторыми из лучших команд в мире, и, по сравнению с четырьмя или пятью годами ранее, мы показали заметное улучшение. Думаю, мы непобедимы в некоторых наших играх. Многие игроки хотят присоединиться к нам. Они боятся нас!

У нас есть все, чтобы выиграть титул. Это не высокомерие, а уверенность и убежденность. Мы постараемся обыграть всех, как на поле, так и за его пределами. И после многих лет ожидания у нас есть шанс выиграть», – сказал Чжан.