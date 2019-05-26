В Италии дикая бойня за Лигу чемпионов. «Милан» был в ней полчаса, но оказался лишним

Вышли «Аталанта» и «Интер». Все 90 минут была безумная интрига!

Самое интересное в последнем туре Серии А отложили на вечер. Два участника Лиги чемпионов уже были известны – «Ювентус» и «Наполи», на еще два места претендовали четыре клуба.

Расклад:

3. «Аталанта» – 66

4. «Интер» – 66

5. «Милан» – 65

6. «Рома» – 63

Матчи:

«Аталанта» – «Сассуоло» (11 место, нет задач)

«Интер» – «Эмполи» (17 место, рядом с зоной вылета)

СПАЛ (12 место, нет задач) – «Милан»

«Рома» – «Парма» (13 место, нет задач)

У «Ромы» шанс был мизерный, нужно было: а) выиграть дома у «Пармы»; б) дождаться поражений «Интера», «Аталанты» и «Милана». «Рома» выиграла у «Пармы», но трех поражений конкурентов, конечно, не случилось, поэтому ее в расклады не включаем.

Там и без «Ромы» хватало интриги.

18-я минута: Чалханоглу забивает, «Милан» выигрывает 1:0. В двух других встречах по нулям.

3. «Милан» – 68

4. «Аталанта» – 67

5. «Интер» – 67

19-я минута: буквально тут же позицию в ЛЧ теряет «Аталанта» – она проигрывает 0:1 «Сассуоло».

3. «Милан» – 68

4. «Интер» – 67

5. «Аталанта» – 66

35-я минута: «Аталанта» благодаря голу Сапаты (1:1) возвращает себе место в ЛЧ, теперь снова подвисает «Интер», который лупит по воротам «Эмполи», но забить не может (0:0).

3. «Милан» – 68

4. «Аталанта» – 67

5. «Интер» – 67

51-я минута: вышедший на замену Бальде забивает за «Интер» – 1:0. «Аталанту» снова отодвигают на пятое место – в Бергамо 1:1. «Милан» в это время обыгрывает СПАЛ 2:1 (вели 2:0, но пропустили).

3. «Интер» – 69

4. «Милан» – 68

5. «Аталанта» – 67

53-я минута: двойной удар по «Милану» – СПАЛ сравнивает счет 2:2, а «Аталанта» выходит вперед в матче с «Сассуоло» (2:1).

3. «Интер» – 69

4. «Аталанта» – 69

5. «Милан» – 66

66-я минута: Кесси выводит «Милан» вперед – 3:2, но это не спасает клуб, поскольку Пашалич забил за «Аталанту» (3:1), и она уже решила все проблемы. Остается надеяться на осечку «Интера», и она происходит, но не та – просто Икарди не реализовал пенальти, а счет остался прежним – 1:0.

3. «Аталанта» – 69

4. «Интер» – 69

5. «Милан» – 68

76-я минута: «Сан-Сиро» в шоке – «Интер» умудрился пропустить от «Эмполи», 1:1! И опять все с ног на голову.

3. «Аталанта» – 69

4. «Милан» – 68

5. «Интер» – 67

81-я минута: а теперь грустят фанаты «Милана» – Наингголан забивает за «Интер» (2:1). Бурно радоваться у бельгийца нет сил, за него это делают болельщики – повод точно есть:

3. «Аталанта» – 69

4. «Интер» – 69

5. «Милан» – 68

Расклады до финального свистка больше не менялись, но было очень весело: «Эмполи» чудом не забил в концовке, а «Интер» потом забил в пустые ворота, однако гол отменили и еще влепили двум игрокам соперников по красной карточке. Осталось 2:1, «Аталанта» обыграла «Сассуоло» 3:1, а «Милан» победил СПАЛ 3:2.

Финальный расклад:

3. «Аталанта» – 69

4. «Интер» – 69

5. «Милан» – 68

В Италии также была и другая интрига – кто вылетит из Серии А вместе с «Фрозиноне» и «Кьево». Кандидатов было четверо: «Дженоа», «Эмполи», «Удинезе» и «Фиорентина» (причем «Фио» играла дома с «Дженоа»), но борьба фактически была лишь между «Дженоа» и «Эмполи». Во Флоренции сыграли 0:0, «Удинезе» обыграл немотивированный «Кальяри», так что все зависело от игры в Милане – «Эмполи» мог остаться, если бы не проиграл «Интеру». Во втором тайме эта команда пять минут была в элите, но потом пришел Наингголан и все испортил.

«Эмполи», «Фрозиноне», «Кьево» – аут. Вместо них в Серии А выступят «Брешиа», «Лечче», а также команда, которая выиграет плей-офф («Пескара», «Верона» или «Читтаделла»).

И снова к Лиге чемпионов.

Четверка от Италии: «Ювентус», «Наполи», «Интер» и «Аталанта».

Четверка от Англии: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси» (возможно, «Арсенал).

Четверка от Испании: «Барселона», «Атлетико», «Реал», «Валенсия».

Четверка от Германии: «Бавария», «Боруссия» Д, «Лейпциг», «Байер».

Тройка от Франции: «ПСЖ», «Лилль», «Лион» (квалификация).

Тройка от России: «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» (квалификация).

«Аталанта» провела идеальный сезон и заслуживает выхода в ЛЧ

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А