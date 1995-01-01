«Аталанта» провела идеальный сезон и заслуживает выхода в ЛЧ

Гасперини классно отработал с игроками, лидеры показали отличную статистику.

«Аталанта» в третий раз подряд сыграет в еврокубках. Более того, команде достаточно в последнем туре обыграть «Сассуоло», чтобы впервые в своей истории выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

Гасперини построил классную команду

«Аталанта» – не самая сильная команда Серии А по составу. Но по уровню игры Гасперини намного лучше многих топов. К примеру, «Интера» или «Милана»: у них много рваных игровых отрезков, когда они сбиваются, отходят от выбранной тактики и начинают невнятно импровизировать. По данным WhoSored на декабрь, «Интер» в 63% случаев, когда пропускает один гол, по ходу игры пропустит еще и второй.

У «Аталанты» этого нет. Гасперини состряпал настолько дисциплинированную команду, что, кажется, у него редко что-то идет не по плану. Наглядный пример – финал Кубка с «Лацио». Полтора тайма Симоне Индзаги пытался забить соперника возле штрафной, но постоянно напарывался на мощнейший контрпрессинг. В том матче «Аталанта» посыпалась лишь после гола Милинковича-Савича, который случился после обыкновенного стандарта. После него нужно было срочно атаковать, и «Лацио» идеально воспользовался открывшимися зонами (в итоге довел до 2:0).

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Гасперини – это про универсальность. В его механизме есть сразу много игроков, выполняющих несколько функций одновременно. К примеру, Тимоти Кастань – он давно уже оттолкнулся от привычного понятия флангового защитника. Кастань часто подключается к атакам, проводит в полупозиции (между защитой и полузащитой) примерно 47% своего игрового времени и, если нужно, страхует Де Рона в центре.

Еще один яркий пример универсальности – Алехандро Гомес. С момента его перехода в «Аталанту» он играл на шести позициях: центр полузащиты, АПЗ, оба фланга полузащиты, нападение. Сейчас Гасперини располагает его под форвардом – так у Гомеса больше шансов контролировать атаку команды. В этом сезоне у Гомеса неплохая статистика: он в четверке лучших ассистентов сезона (у него 10 передач, до первого места не хватает одного точного паса).

Гасперини никогда не переламывает футболистов ради того, чтобы поставить тот футбол, который хочет видеть. Напротив: тренер всегда обращает внимание на персональные характеристики игрока и думает, как бы их лучше использовать во благо общекомандной игры. «Важно узнать характеристики игроков, хвалить и поощрять их за то, что получается хорошо. В команде и коллективе очень важны роли. Каждый должен понимать, что от него зависит команда, поэтому он должен хорошо справляться со своей ролью. Игрок должен быть в целом доволен тем, что он делает. Нападающий в идеале радуется не только голам, но и тому, как он поработал на команду. Тогда создается удивительный механизм. Футболистов на поле всего 11, роли важны – нужно убедить их быть командой, научить этому. Все вертится вокруг этой концепции», – рассказывал о своей философии Гасперини.

Еще одна фишка Гасперини – он редко перестраивается по ходу матча. С одной стороны, это плохо – в случае, когда соперник начнет импровизировать, «Аталанта» обречена на пропущенные моменты. С другой стороны, Гасперини зачастую (особенно это заметно в матчах с классными командами, что удивительно) навязывает свой футбол, что и приносит ему результат. В составе «Аталанты» в этом сезоне есть 14 полевых игроков, которые провели на поле в чемпионате более 1500 минут. Это еще раз подтверждает теорию о том, что Гасперини не любит изменять команду. У соседей команды по таблице, «Ювентуса» (12 игроков), «Наполи» (11), «Интера» (10), таких футболистов меньше, что доказывает: их тренеры меняют команду и экспериментируют чаще Гасперини.

У «Аталанты» есть одно важное качество – семейная атмосфера. Об этом, кстати, говорили Алехандро Гомес, Йосип Иличич. Игроки часто проводят время вместе: обедают вместе после тренировок, ходят в театр и на выставки в Бергамо, поддерживая благоприятный микроклимат в команде. К примеру, недавно футболисты устроили общекомандный ужин вместе с президентом и другими руководителями, после чего остались и более часа раздавали фанатам автографы и делали с ними селфи.

У «Аталанты» выстрелили все лидеры в этом сезоне

Почти обо всех мы писали, так что здесь будет кратко:

• Дуван Сапата, лучший бомбардир «Аталанты» (22 гола) и лучший игрок клуба по системе «гол+пас» (29 очков). Кстати, больше него в составе «Аталанты» за один сезон забивал только один футболист – Филиппо Индзаги. В сезоне-1996/97 он забил 24 гола.

Еще один интересный факт о Сапате. В своих предыдущих итальянских командах («Наполи», «Удинезе» и «Сампдории») он не показывал хорошую статистику. В «Аталанте» же он смог раскрыться в 28-летнем возрасте.

• Йосип Иличич: 12 голов и 7 голов – второй персонаж в рейтинге «гол+пас».

• Алехандро Гомес – лучший ассистент команды (10 передач). Кроме того, он стал первым футболистом среди всех игроков в топ-5, сделавший более сотни ключевых передач (игрок, получивший ее, обязательно бьет по воротам) в этом сезоне. О своей роли в современной «Аталанте» он как-то сказал так: «Многие говорят, что «Аталанте» будет сложно без меня. Это не так. Есть много матчей, когда я не выходил из-за травмы или дисквалификации, и команда прекрасно справлялась без меня. Я не считаю, что игра строится вокруг одного Алехандро Гомеса. Я, наоборот, думаю, что «Аталанта» – идеальное место для меня, что в любой другой команде я бы не смог так играть».

«Аталанта» круто играет против лидеров в этом сезоне

В двенадцати матчах против топов («Ювентус», «Наполи», «Интер», «Милан», «Рома» и «Лацио») в чемпионате «Аталанта» набрала шестнадцать очков. При этом были две победы над «Лацио», ничьи в двух матчах с «Юве» и «Ромой» и победы над «Интером» и «Наполи». Гасперини, несмотря на некоторые неудачи в играх с середняками, провел идеальную работу при подготовке к встречам с конкурентами. Это и позволило ему бороться за лигочемпионское место.

В начале мая Гасперини сказал: «Я настроен на попадание в Лигу чемпионов. Это моя мечта». Для ее исполнения «Аталанте» достаточно просто выиграть матч против коматозного «Сассуоло». В таком случае можно не смотреть на результаты параллельных матчей «Милана» и «Интера» и спокойно настраиваться на групповой этап ЛЧ.

В 2018 году наш автор рассказал, как начал болеть за «Аталанту»: тогда он был один из немногих болельщиков команды. Возможно, после финального тура Серии А фанатов этого клуба по всему миру станет значительно больше.

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