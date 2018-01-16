Я болею за команду, которую никто не любит. Это прекрасно

Виталий Ошовский и его необычная страсть.

− Почему фанаты «Аталанты» ни с кем не дружат? − вопрос на одной из футбольных экскурсий в Бергамо.

− Исторически он считался городом отвергнутых, городом, в котором люди вынуждены были бороться за свою жизнь и право на счастье, − эмоциональный ответ экскурсовода поразил всех.

Та фраза – словно образ всех болельщиков «Аталанты». Совсем рядом с Бергамо располагается Милан с двумя суперклубами, и некоторые тифози «россонери» и «Интера» с издевкой называют Бергамо пригородом. Но даже в таких условиях «Аталанта» борется и отстаивает свою идентичность.

В 2002-м в очередном выпуске журнала «Футбол» вышел материал о новом сезоне чемпионата Италии, и первой командой в алфавитном порядке там была как раз «Аталанта». Красивое название, эстетичный герб, любимые черно-синие цвета – жизнь будто сама привела меня к «Богине». Тогда, девятилетним мальчишкой, я только входил в мир футбола и даже не подозревал, сколько боли причинит мне «Аталанта» в дальнейшем.

В том сезоне молодая «Аталанта» вновь бросила вызов Серии А. В ее составе вовсю сверкал игрок сборной Италии Кристиано Дони – символ бергамасков, который в одиночку вытащил «Аталанту» на полуспасительное место. В стыковых матчах «черно-синим» достался не самый сильный соперник – ныне аутсайдер Серии С1 «Реджина».

Возможностей наблюдать за таким матчем в 2003 году не было никаких, поэтому о результате пришлось узнавать из газет. В одной из них в разделе «Серия А» был указан счет стыкового матча. «Реджина» победила «Аталанту» − 2:1. В следующие минут десять мне оставалось только фантазировать и представлять, а могло ли все быть иначе. Поражение означало вылет «Аталанты» в Серию В. Так пришла первая фанатская неудача.

В Серии В у «Аталанты» появились первые друзья: ими стали фанаты «Тернаны». Но куда больше у нее прибавилось врагов: сегодня саппорт «Аталанты» враждует со всеми топ-клубами, середняками и даже соседней «Брешией». По свидетельствам одного из жителей Бергамо, тифози «Брешии» иногда объединяются в коалиции с «Миланом», чтобы позадирать местных фанатов.

Оказавшись в кольце врагов, «Аталанта» сформировала одну из мощнейших фан-группировок Италии, которая умело дает отпор любому недоброжелателю. «Аталанта» − вероятно, самая подходящая команда для людей, которым приходится стоически бороться с трудностями, недоброжелателями и различными несправедливостями. Разве что «Хетафе» в этом плане покруче: эту команду, кажется, ненавидит абсолютно вся Испания без веских на то причин.

Такое отношение к «Аталанте» отразилось и на отношении бергамасков к сборной Италии. Именно в этом городке провинции Ломбардия непопадание страны на ЧМ-2018 восприняли наиболее равнодушно. По словам одного из журналистов Atalantini.com, трудно болеть за сборную, когда почти вся Италия по каким-то причинам не любит твою команду.

Локомотивом середняков «Аталанта» стала уже после третьего возвращения в элиту. Бергамаски как никто другой дают отпор богатым и гламурным клубам. Только «Аталанта» может сначала проиграть дома «Кальяри», а затем обыграть за одну неделю «Наполи» и «Рому». «Бергамский клуб – настоящее явление в европейском футболе. В условиях соседства с Миланом и Турином «Аталанта» продолжает развиваться и готова совершить грандиозный прорыв», − заявил в конце 2016-го экс-тренер «черно-синих» Луиджи Дель Нери.

Тогда даже оптимист Дель Нери не предполагал, что через полгода «Аталанта» впервые за всю историю окажется выше и «Милана», и «Интера». Впервые за 110 лет главным клубом Ломбардии стала «Аталанта». И, кажется, все только начинается. В новом сезоне бергамаски вышли в плей-офф Лиги Европы, лишили очков почти всех грандов Серии А и забрались в полуфинал Кубка Италии. «Аталанта» растет: присоединяйтесь к русскоязычным фанатам этого клуба, которых, кстати, в Бергамо обожают.

В ходе поездки в Бергамо в 2012 году, когда я пару раз использовал русский, ко мне сразу же подходили зрители на «Атлети Адзурри Д’Италия». На ломаном английском я рассказывал им, что болею за «Аталанту» уже 10 лет, после чего стало возникать ощущение (ложное), будто я нахожусь в эпицентре всеобщего внимания.

В течение года у меня трижды взяли интервью бергамские газеты. Более того, с 2012 года журналисты Atalantini.com регулярно находятся со мной на связи – некоторые до сих пор не могут поверить, что боление за «Аталанту» из пределов России возможно. Неплохой выбор, чтобы почувствовать себя пусть локальной, но звездой.

Но «Аталанта» не подойдет тем, кто не готов к испытаниям и даже вылетам в Серию В. Несмотря на последние успехи, бюджет бергамасков по-прежнему очень маленький, а ведущие игроки продолжают уходить в команды посильнее. Кроме того, в самой Италии «Аталанта» по-прежнему мишень для любых ультрас-группировок. «Один против всех и все против одного!». Если этот девиз вам подходит, значит «Аталанта» − ваша команда.

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