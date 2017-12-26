За какую команду вы болеете. Откровенные рассказы

Авторы «Бомбардира» признаются в любви.

Тимофей Яценко − за «Арсенал»

Главный показатель любви к футбольной команде – ты не можешь не смотреть ее матчи.

Сезон-2011/12 начался для «Арсенала» бездарно – с тех самых знаменитых 2:8 от «Манчестер Юнайтед». Тогда я переживал за команду несравненно сильнее, чем сейчас. Каждая неделя заканчивалась матчем и начиналась отсчетом до следующей игры. Понедельник – терпение, томительная скука. Вторник – то же самое. Среда – до матча всего пара дней. Четверг – уже вот-вот. Пятница – уже завтра.

В январе «Арсенал» проиграл три матча в Премьер-лиге подряд – «Фулхэму» (1:2), «Суонси» (2:3) и «МЮ» (1:2). После этих трех неудач я дал себе слово не смотреть ближайшую игру – кубковую рубку с «Астон Виллой». Результаты команды настолько угнетали меня, что я предпочел бы просто не ковырять эту загноившуюся рану.

Но в день игры я, конечно, не вытерпел и побежал к телевизору. «Арсенал» горел к перерыву 0:2, но потом вытащил матч на зубах и выиграл. Ван Перси положил два пенальти, мы прошли в следующий раунд.

Тогда я окончательно понял: да, я обречен смотреть матчи этой команды. Она вряд ли выиграет что-нибудь стоящее, но все-таки я не могу ее не видеть, не могу не радоваться ее голам и не скрипеть зубами после очередного лютейшего фейла. Мне нужен этот адреналин. Хотя бы еженедельно.

Николай Живоглядов − за «Лион»

Наверное, знакомая для всех тема: находить в каждом европейском топ-чемпионате по одному любимому клубу и подтапливать за него. Ничего крышесносного: ты следишь за результатами команды, кайфуешь от побед, хотя даже не знаешь год ее основания. Моя история с «Лионом» – как раз об этом.

Немного чувствую себя глором. Клуб полюбился мне, когда у него все было слишком хорошо: чемпионские кубки сами лезли на полку, а выход из группы в Лиге чемпионов считался обычным явлением. Жуниньо, как с руки, пачками укладывал мячи со штрафных ударов, Крис со своей лысиной грейдером расчищал штрафную площадь от соперников, Льорис утверждался в статусе главного вратаря Франции, а молодой Бензема пугал Лигу 1 бешеной результативностью и ждал приглашения от «Реала».

С того момента многое поменялось. Теперь «Лион» не главный хедлайнер французского чемпионата, а лишь один из тех, кто мешает размеренной жизни «ПСЖ». «Лион» напоминает мне ЦСКА, который не жирует на газпромовские деньги, но при этом остается в топе. Этой команде не нужны толстые кошельки шейхов – она здорово раскручивает молодежь и потом выгодно продвигает ее в топ-клубы, живя на самоокупаемости. Это круто и правильно.

Роман Абрамов − за «Хоффенхайм»

Я до сих пор удивляюсь одному дикому факту из параллельного мира: говорят, немцы рьяно недолюбливают «Хоффенхайм». Из-за того, что у них там все команды общественные, а эта − единственная полностью частная (до появления «Лейпцига») и принадлежит одному владельцу. Тотальный, как прожорливость Мюнхена, бред. «Хоффенхайм» − история, о которой надо снимать вдохновляющее кино, издавать толстые романы и штамповать витиеватую публицистику.

Синопсис-напоминалка. Жил-был деревенский парень Дитмар Хопп, который однажды поднялся и стал миллионером. Вместо того, чтобы красиво инвестировать в глянец топ-футбола, Хопп вернулся в родное захолустье и отрыл там среди пыли на чердаке команду, где когда-то сам бегал розовощеким пацаном. Хопп взялся за локальный проект и вдохновенно раскачивал его почти двадцать лет. И раскачивает до сих пор − но уже в главной лиге страны. Сегодня «Хоффенхайм» − живая оригинальная сущность, что регулярно щелкает по носу зашоренность взглядов, навязанную иерархию и скуку.

«Хоффенхайм» − это настолько интересно, самобытно и насыщенно всякими моральными парадигмами, даже удивительно, чего им всем еще надо. Тем более в таком авторитарном турнире, как Бундеслига. У «Хоффенхайма» есть все для гордого фанатизма: кастовская установка о «не забывай свой корни», классика сценариев про лестницу-путь, яркий стиль жизни хоть сверху, хоть снизу, манящий образ непопсового артиста и дивные футболки на сдачу.

Поэтому с сезона-2008/2009 − когда случился выигрыш первого круга, унижение «Баварии» и космополитный дуэт Ибишевича и Ба − я регулярно лезу во фриковые заросли Бундеслиги и посматриваю: как там дела у того самого «Хоффенхайма»?

Данил Замалетдинов − за «Торонто»

Американский соккер всегда нравился мне по двум причинам. Первая – это максимально немейнстримовая история, и в знаниях о ней есть особая ценность. Мало кто понимает, что происходит в МЛС, но это не значит, что там нет ничего интересного.

Вторая причина – экономическая. Европейский и российский футбол понятен нам практически на интуитивном уровне. Мы постоянно смотрим и обсуждаем его, перевариваем одни и те же сюжеты, многое предсказываем и очень радуемся неожиданностям.

В МЛС все по-другому. Отношение к соккеру там почти не зависит от традиций и больше связано с имиджмейкингом, маркетингом и бизнесом. Каким-нибудь фанатам «МЮ» с тридцатилетним стажем это покажется оскорбительным, но такая система иногда дарит крутейшие истории.

Ситуация с «Торонто» − одна из них. Клуб появился всего 10 лет назад и был первой командой МЛС из Канады. Соккер не интересовал канадцев, «Торонто» восемь сезонов не мог попасть в десятку лучших команд года, не выходил в плей-офф и никого не интересовал. Пока не купил Себастьяна Джовинко.

Джовинко переехал в Америку в 2015 году и за два сезона сделал из «Торонто» чемпиона и регулярки, и плей-офф. Теперь в Канаде тоже любят футбол, покупают майки с его фамилией и забивают стадион. Итальянец стал для МЛС региональным Криштиану, который круто играет и делает результат.

Болеть за него не стыдно, хоть это и глорство чистой воды.

Михаил Морозов − за «Бенфику»

«Бенфика» приглянулась мне в начале 2010 года, и на это повлиял старый футбольный менеджер, где однажды почему-то захотелось порулить именно этой командой. Вышло очень круто, и такие вещи всегда бодрят (например, в середине 00-х немного симпатизировал «Лестеру» именно по этой причине – отлупил «Реал» в финале ЛЧ, а они потом через десять лет выиграли АПЛ в реальной жизни). Из-за успехов в менеджере я больше узнавал о клубе, к которому до этого всегда был равнодушен (пусть этого не знают мои португальские друзья, но я в те годы даже сильнее симпатизировал «Спортингу» с его фееричной молодежью в лице Нани, Моутинью и Велозу).

«Бенфика» в сезоне-2009/10 − настоящий сплав будущих еврозвезд (Давид Луиз, Рамирес, Коэнтрау, Хави Гарсия, Ди Мария) и крутых мастеров прошлого и настоящего (Аймар, Савиола, Нуно Гомеш, Кардосо). В чемпионате команда заколачивала по 5-6, а иногда и восемь голов, играя в фееричный атакующий футбол под управлением немного странного тренера, о котором я раньше не слышал вообще. В том сезоне «НТВ+» в последний раз показывал чемпионат Португалии, но я успел застать золотой матч – «Бенфика» выиграла 2:1 у «Риу Аве» и впервые с 2005 года завоевала титул.

Дальше было много кубков и еще четыре чемпионства, но притом и много невыносимых поражений от «Порту» Виллаш-Боаша, два финала Лиги Европы, в которых «Бенфика» выглядела лучше соперников, но сама все проиграла, трагический гол никому уже сейчас не нужного Келвина в 2013-м, когда «Бенфика» уступила чемпионство в добавленное время, а Жезуш упал на колени − и разные другие события. Любимый игрок команды (Макси Перейра) и полюбившийся тренер (Жорже Жезуш) одновременно ушли к врагам (соответственно – в «Порту» и «Спортинг»). В этом сезоне «Бенфика» вообще опозорилась в шести матчах Лиги чемпионов, получив суммарные 1:14. В составе практически нет ярких игроков и личностей. Впереди – тяжелые времена.

Болеть за «Бенфику» – уже давняя привычка, которую нет смысла бросать. К тому же для настоящего боления важно ощущать связь с городом выбранного клуба. Чувствуешь ли ты себя своим на «Да Луш»? Уютно ли тебе в Лиссабоне? Хочется ли тебе болеть за сборную из этой страны? На все вопросы у меня – безусловное да, поэтому и победа португальцев на Евро здорово обрадовала. А отпуск в Лиссабоне я не променяю ни на какой другой. Словами этот город описывать вообще бессмысленно.

Александр Плеханов − за «Торпедо» Владимир

Владимир – город хороший, но точно нефутбольный. Местное «Торпедо» играет только в ПФЛ, потому что на дивизион выше просто нет денег. Бюджет постоянно сокращается, а клубное руководство делает все для уменьшения людей на трибунах. Если на игру «Торпедо» приходит человек 300, это уже успех. Иногда я ходил на эти матчи и даже умудрялся получать от них удовольствие.

«Судья, в электричке вместе поедем», − клич одного из болельщиков «Торпедо», который он произносит перед каждым матчем. Он приходит на игры в полной амуниции болельщика и занимает место на центральном секторе. Из всех зрителей его знает добрая треть. Все здороваются и усмехаются, когда он снова произносит любимые слова.

Вот еще один забавный случай. Однажды у «Торпедо» было два главных тренера. Один спокойно смотрел со скамейки на очередной скучный матч. Другой – обычный человек с трибуны − бегал по сектору, кричал и управлял действиями команды. И это точно было интереснее всего футбола в ПФЛ.

Я люблю «Торпедо» не за командную игру или достижения. Мое восхищение вызывают именно такие фанаты. За «Торпедо» нельзя радоваться глобально. Но если команда забивает гол, то эмоции этих людей, как впечатления Миши Морозова от Лиссабона, невозможно описать словами. Их просто надо видеть.

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