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    Болезнь помешала игроку перейти в «Интер». Теперь он уничтожил соперника


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    Голосов: 5
    11.11.2018 17:25
    Йосип Иличич – герой самого удивительного матча Серии А.

    «Аталанта» разгромила «Интер» со счетом 4:1, но матч важен совсем не из-за неожиданного исхода. Две голевые передачи со штрафных там отдал словенец Йосип Иличич. Так вышло, что именно эти стандарты и определили исход встречи середняка чемпионата и одного из фаворитов турнира. Но еще несколько месяцев назад Иличич должен был перейти как раз в «Интер». Он провел удивительный сезон-2017/18 (11 голов и 8 передач в Серии А), а Premium Sport говорил о возможном трансфере полузащитника за 15 миллионов евро.

    В июле этого года Йосип Иличич заболел. Болезнь лимфоузлов получила осложнение, которое перекинулось на челюсть. 30-летний футболист два месяца принимал антибиотики, лежал в больнице и даже думал о возможном завершении карьеры. К счастью, все обошлось, но ни о каком трансфере уже не разговаривали. Осенью Иличич провел два очень важных матча. В игре с «Кьево» он впервые за сезон появился с первых минут и сразу вколотил хет-трик. Матч с «Интером» – два красивых ассиста, которые подняли «Аталанту» еще ближе к зоне еврокубков.

    Портал WhoScored назвал Иличича лучшим игроком матча.

    Статистика Иличича в игре с «Интером» – приятное сумасшествие.

    Общие показатели в «Аталанте» тоже удивляют.

    «Я прошел очень тяжелое время и был разочарован тем, что не мог помочь моим товарищам по команде. Это осталось в прошлом. «Аталанта» неплохо играла в начале сезона, но мы не смогли превратить наши шансы в голы. Теперь мы хотим продолжить эту позитивную серию. «Аталанта» и «Интер» – сильные команды. Мы хорошо знаем нашего соперника. Надеюсь, фанаты подтолкнут нас к победе», – говорил Иличич перед этой игрой. И оказался прав!

    Ждем, что зимой «Интер» все-таки попробует его заполучить.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Twitter
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 12 ноября 2018, 15:43

      молодец!

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