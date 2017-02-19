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Судья признал, что «Ювентус» лишили скудетто-2005/06 по ошибке

19 февраля 2017, 09:54
28

Судья Карло Порчедду, который рассматривал дело о договорных матчах в Италии, признался, что решение отобрать чемпионский титул у «Ювентуса» в 2006 году было ошибочным. Напомним, что тогда чемпионом признали «Интер».

«Решение отобрать скудетто-2005/06 было серьезнейшей ошибкой. Мы в нашем расследовании должны были поработать гораздо больше. На самом деле у Федерального суда не было достаточных доказательств, чтобы лишать «Ювентус» титула чемпиона.

Гвидо Росси собрал группу своих друзей, один из которых представлял «Интер», в результате чего чемпионский титул был отобран у «Ювентуса» и присужден «Интеру». На мой взгляд, это серьезная ошибка», – заявил Порчедду.

Напомним, что по решению суда «Ювентус» был переведен в Серию Б, но в 2007 году сумел вернуться в элиту итальянского футбола.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Интер Ювентус
Комментарии (28)
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Lexa_Lexa
1487488801
Очень вовремя вспомнил
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agil
1487491458
кто бы что ни говорил.....в италии все и всегда решалось за круглым столом больших авторитетов!!!! просто там все красиво умеют делать! а у нас в открытую как урал-терек и знают что даже до суда не дайдет!!!! и они еще хотять чтоб мы трибуны заполняли!!!!
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roman230582
1487491597
Да всем понятно было что это решение Интер продавил, честно взять скудетто у них шансов не было
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diadushka
1487496212
Не очень хорошо, что чемпионство решается не на поле, а в судах, кабинетах и т.д., но с другой стороны дыма без огня тоже не бывает............. Тем более речь об Италии, договорняки вполне вероятны!
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ИБИ ТЕРЕК
1487498355
ИНТЕР КОМАНДА КОТОРАЯ НИКОГДА НЕ БЫЛА В СЕРИИ Б И НЕ БУДЕТ
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Алексей Гозиас
1487500098
Бывает
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Михаил Шевченко
1487501710
Десять лет думал чтоли? Теперь уже ничего не изменил.....
Ответить
Ромарио1981
1487508445
Верните заслуженный титул великой команде!
Ответить
Ubuntu
1487527670
Интер может гордиться своими бумажными трофеями полученными в кулуарах
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Nikiforof
1487664624
Не стоит и заморачиваться.
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