Судья признал, что «Ювентус» лишили скудетто-2005/06 по ошибке

Судья Карло Порчедду, который рассматривал дело о договорных матчах в Италии, признался, что решение отобрать чемпионский титул у «Ювентуса» в 2006 году было ошибочным. Напомним, что тогда чемпионом признали «Интер».

«Решение отобрать скудетто-2005/06 было серьезнейшей ошибкой. Мы в нашем расследовании должны были поработать гораздо больше. На самом деле у Федерального суда не было достаточных доказательств, чтобы лишать «Ювентус» титула чемпиона.

Гвидо Росси собрал группу своих друзей, один из которых представлял «Интер», в результате чего чемпионский титул был отобран у «Ювентуса» и присужден «Интеру». На мой взгляд, это серьезная ошибка», – заявил Порчедду.

Напомним, что по решению суда «Ювентус» был переведен в Серию Б, но в 2007 году сумел вернуться в элиту итальянского футбола.