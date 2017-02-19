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    Судья признал, что «Ювентус» лишили скудетто-2005/06 по ошибке

    Судья Карло Порчедду, который рассматривал дело о договорных матчах в Италии, признался, что решение отобрать чемпионский титул у «Ювентуса» в 2006 году было ошибочным. Напомним, что тогда чемпионом признали «Интер».

    «Решение отобрать скудетто-2005/06 было серьезнейшей ошибкой. Мы в нашем расследовании должны были поработать гораздо больше. На самом деле у Федерального суда не было достаточных доказательств, чтобы лишать «Ювентус» титула чемпиона.

    Гвидо Росси собрал группу своих друзей, один из которых представлял «Интер», в результате чего чемпионский титул был отобран у «Ювентуса» и присужден «Интеру». На мой взгляд, это серьезная ошибка», – заявил Порчедду.

    Напомним, что по решению суда «Ювентус» был переведен в Серию Б, но в 2007 году сумел вернуться в элиту итальянского футбола.

    Источник: Football Italia

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    19.02.2017 09:54
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 21 февраля 2017, 11:10

      Не стоит и заморачиваться.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 19 февраля 2017, 21:07

      Интер может гордиться своими бумажными трофеями полученными в кулуарах

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 19 февраля 2017, 15:47

      Верните заслуженный титул великой команде!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 19 февраля 2017, 13:55

      Десять лет думал чтоли?
      Теперь уже ничего не изменил.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 19 февраля 2017, 13:28

      Бывает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 19 февраля 2017, 12:59

      ИНТЕР КОМАНДА КОТОРАЯ НИКОГДА НЕ БЫЛА В СЕРИИ Б И НЕ БУДЕТ

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > Klaido 19 февраля 2017, 15:15

      как раз надо тебе учить)
      «Интер» — единственная команда в Италии, которая со дня своего создания не покидала высший дивизион чемпионата Италии
      они как еачали играть в вышке так и играют

      2
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 > ИБИ ТЕРЕК 19 февраля 2017, 15:45

      Не говори гоп

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 19 февраля 2017, 12:23

      Не очень хорошо, что чемпионство решается не на поле, а в судах, кабинетах и т.д., но с другой стороны дыма без огня тоже не бывает............. Тем более речь об Италии, договорняки вполне вероятны!

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Klaido 19 февраля 2017, 16:19

      ни фига ты загнул))) Великий Интер с бомжами сравнил))) Бомжи даже в сладких снах такого себе не представляли с Интером быть в одном ряду)

      2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Klaido 19 февраля 2017, 16:21

      им бы с Андерлехтом быть в одном ряду уже честь!!!

      1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 19 февраля 2017, 11:32

      Забавный такой судья - в чёрно-белой мантии.

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 19 февраля 2017, 11:06

      Да всем понятно было что это решение Интер продавил, честно взять скудетто у них шансов не было

      3
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > roman230582 19 февраля 2017, 12:20

      да что ты говоришь? вообще без шансов были?))) Юве в следующем сезоне вышел снова в серию А, а Интер после этого еще 4 года подряд выигрывал! Откуда эти шансы взялись тогда?) Я уже не говорю о победе в ЛЧ.............

      0
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      ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > diadushka 19 февраля 2017, 12:34

      Ну в следующем Ювентус никак не мог вернутся ))) только через чемпионат и потом потери в составе у Юве были существенны , не все хотели играть в нишей лиге............

      3
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      Рейтинг: -92

      Raxor > ВЛАДИВОСТОК 19 февраля 2017, 13:04

      все правильно, тот же Златан слинял в Интер

      0
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > diadushka 19 февраля 2017, 13:15

      Вообше-то из Юве почти все звезлы свалили и часть из них в Интер, поэтому он и выигрывал

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > aimer1988 19 февраля 2017, 16:25

      Из звезд только Каннаваро ушел и тот в Реал, а не в Интер! Костяк Юве сохранился даже после перехода в серию Б

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 > diadushka 19 февраля 2017, 18:47

      Тут в принципе вверху уже отписались. Из-за кальчополли были ослаблены и сам ЮВЕ, и другие основные претенденты на чемпионство, вообщем вся серия А, как это можно не понимать.

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      Рейтинг: +55

      Mxxx139 > diadushka 19 февраля 2017, 19:10

      Ну тут ты не прав! Каннаваро и Эмерсон в Реал, Ибрагимович и Виера в Интер, Тюрам и Дзамброта в Барсу, так что команду развалили..

      0
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > diadushka 21 февраля 2017, 14:49

      ну тогда советую тебе посмотреть состав Юве до кальчополи и после. А также состав интера после кальчополи и собственно откуда этот состав сформировался.
      В один только интер ушли Ибрагимович и Виера.
      Плюс к этому ушли Эмерсон, Дзамбротта, Каннаваро, Муту, Тюрам.

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      Рейтинг: +120

      agil 19 февраля 2017, 11:04

      кто бы что ни говорил.....в италии все и всегда решалось за круглым столом больших авторитетов!!!! просто там все красиво умеют делать! а у нас в открытую как урал-терек и знают что даже до суда не дайдет!!!! и они еще хотять чтоб мы трибуны заполняли!!!!

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