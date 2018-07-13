Увольнение Конте ужасно. Тренер воюет с «Челси»

Суды и очередная потеря денег.

Что происходит?

Антонио Конте все-таки уволен из «Челси». По трехлетнему контракту он отработал только два года, но за это время выиграл с командой АПЛ и Кубок Англии. Теперь на его место придет Маурицио Сарри из «Наполи», хотя сама процедура увольнения тренера вызывает много вопросов. Из-за денежного вопроса долго тянули с объявлением о расторжении контракта, а теперь все готовятся к суду.

Skysports утверждает, что за последние шесть месяцев Конте рассорился с некоторыми футболистами и полностью разорвал отношения с руководством клуба. В «Челси» считают, что итальянец своим поведением нарушил все условия контракта. Сам Конте будет требовать 9 миллионов фунтов за оставшийся год по контракту. Все может дойти и до ФИФА, потому что итальянского тренера все происходящее не устраивает.

Почему его уволили?

Предыдущий сезон был для «Челси» ужасным. В чемпионате «Челси» финишировал только пятым и не выполнил задачу на Лигу чемпионов. Из положительного выделяется только прогресс Виллиана, который едва не затмил Азара. Отрицательное – все остальное.

Конте все еще припоминают уход Диего Косты. На трансфере нападающего клуб заработал 66 миллионов евро, но в итоге это испортило все. С продажей Косты не согласилось руководство, а сам нападающий узнал о своей ненужности по смс.

Приобретения и продажи при Конте не совсем логичны. «Челси» отпустил Матича, Чалоба и Аке, оставил без шанса Батшуайи. На их место приобрели Дринкуоттера, Бакайоко и Морату, которые не заиграли и провалили год.

Об атмосфере в раздевалке говорит хотя бы вот эта история Виллиана после победы в Кубке Англии. Где Конте? Догадайтесь сами.

Сухое прощание

«Челси» и Антонио Конте расстались. Во время Антонио в нашем клубе мы выиграли шестой чемпионат Англии и восьмой Кубок Англии. В победном сезоне «Челси» установил рекорд из 30 побед за 38 матчей и выдал клубный рекорд в 13 побед подряд. Желаем Антонио успехов в его будущей карьере»

Если что, это все.

Болельщики разделились

Решение руководства «Челси» поддерживают далеко не все. За клубом давно закрепилась плохая репутация в отношениях с тренерами. Обычно здесь не уважают тех, кто приводил «Челси» к трофеям. Фанатов подобное бесит.

Ниже – комментарии из твиттера «Челси» под новостью об уходе Конте.

Gary: «Мы потеряли одного из лучших тренеров мира. Можем пожалеть об этом, если в следующем сезоне не получим трофей или ничего не выиграем за ближайшие два сезона. Сарри – рискованный вариант, потому что никогда ничего не выигрывал. Но я поддержу его и надеюсь, что он поднимет нас на вершину. FollowForFollow: «Почему, почему? Конте – потрясающий тактик. «Челси», как долго мы будем продолжать так поступать? Может быть, он испортил отношения с парнями, когда все было не так хорошо. Но я лично не понимаю, как Сарри можно сравнивать с Конте?»

Есть и противоположное мнение.

Leo Sat: «Этот парень сознательно саботировал сезон, что стоило «Челси» четвертого места. Этот парень стоил клубу миллионы из-за саги с Костой. Этот парень потерял раздевалку – лучшие игроки ушли бы, если бы он остался. Любой, кто считает увольнение неправильным решением, должен проверить голову.

Для Англии это не новость

Squawka напоминает об удивительном. В сезоне-2014/15 Жозе Моуринью выиграл с «Челси» Премьер-лигу, но через сезон был уволен. Через год подобное произошло с Клаудио Раньери в «Лестере». Теперь по привычному маршруту прогнали Антонио Конте. Кажется, в этой лиге вообще не гарантировано спокойствие.

Чем все закончится?

Есть вариант, что «Челси» тянул с расторжением контракта Конте не просто так. Тренеру хотели насолить за все, что при нем испортилось в клубе. Почти все места в топ-командах уже заняты, тренерские перестановки давно произведены. Теперь главная работа Конте – суды с уже бывшей командой. Попасть на тренерскую скамейку в ближайшем сезоне ему будет сложно.