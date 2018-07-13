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    Увольнение Конте ужасно. Тренер воюет с «Челси»


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    Голосов: 7
    13.07.2018 20:50
    Суды и очередная потеря денег.

    Что происходит?

    Антонио Конте все-таки уволен из «Челси». По трехлетнему контракту он отработал только два года, но за это время выиграл с командой АПЛ и Кубок Англии. Теперь на его место придет Маурицио Сарри из «Наполи», хотя сама процедура увольнения тренера вызывает много вопросов. Из-за денежного вопроса долго тянули с объявлением о расторжении контракта, а теперь все готовятся к суду.

    Skysports утверждает, что за последние шесть месяцев Конте рассорился с некоторыми футболистами и полностью разорвал отношения с руководством клуба. В «Челси» считают, что итальянец своим поведением нарушил все условия контракта. Сам Конте будет требовать 9 миллионов фунтов за оставшийся год по контракту. Все может дойти и до ФИФА, потому что итальянского тренера все происходящее не устраивает.

    Почему его уволили?

    Предыдущий сезон был для «Челси» ужасным. В чемпионате «Челси» финишировал только пятым и не выполнил задачу на Лигу чемпионов. Из положительного выделяется только прогресс Виллиана, который едва не затмил Азара. Отрицательное – все остальное.

    Конте все еще припоминают уход Диего Косты. На трансфере нападающего клуб заработал 66 миллионов евро, но в итоге это испортило все. С продажей Косты не согласилось руководство, а сам нападающий узнал о своей ненужности по смс.

    Приобретения и продажи при Конте не совсем логичны. «Челси» отпустил Матича, Чалоба и Аке, оставил без шанса Батшуайи. На их место приобрели Дринкуоттера, Бакайоко и Морату, которые не заиграли и провалили год.

    Об атмосфере в раздевалке говорит хотя бы вот эта история Виллиана после победы в Кубке Англии. Где Конте? Догадайтесь сами.

    Сухое прощание

    «Челси» и Антонио Конте расстались. Во время Антонио в нашем клубе мы выиграли шестой чемпионат Англии и восьмой Кубок Англии. В победном сезоне «Челси» установил рекорд из 30 побед за 38 матчей и выдал клубный рекорд в 13 побед подряд. Желаем Антонио успехов в его будущей карьере»

    Если что, это все.

    Болельщики разделились

    Решение руководства «Челси» поддерживают далеко не все. За клубом давно закрепилась плохая репутация в отношениях с тренерами. Обычно здесь не уважают тех, кто приводил «Челси» к трофеям. Фанатов подобное бесит.

    Ниже – комментарии из твиттера «Челси» под новостью об уходе Конте.

    Gary: «Мы потеряли одного из лучших тренеров мира. Можем пожалеть об этом, если в следующем сезоне не получим трофей или ничего не выиграем за ближайшие два сезона. Сарри – рискованный вариант, потому что никогда ничего не выигрывал. Но я поддержу его и надеюсь, что он поднимет нас на вершину.

    FollowForFollow: «Почему, почему? Конте – потрясающий тактик. «Челси», как долго мы будем продолжать так поступать? Может быть, он испортил отношения с парнями, когда все было не так хорошо. Но я лично не понимаю, как Сарри можно сравнивать с Конте?»

    Есть и противоположное мнение.

    Leo Sat: «Этот парень сознательно саботировал сезон, что стоило «Челси» четвертого места. Этот парень стоил клубу миллионы из-за саги с Костой. Этот парень потерял раздевалку – лучшие игроки ушли бы, если бы он остался. Любой, кто считает увольнение неправильным решением, должен проверить голову.

    Для Англии это не новость

    Squawka напоминает об удивительном. В сезоне-2014/15 Жозе Моуринью выиграл с «Челси» Премьер-лигу, но через сезон был уволен. Через год подобное произошло с Клаудио Раньери в «Лестере». Теперь по привычному маршруту прогнали Антонио Конте. Кажется, в этой лиге вообще не гарантировано спокойствие.

    Чем все закончится?

    Есть вариант, что «Челси» тянул с расторжением контракта Конте не просто так. Тренеру хотели насолить за все, что при нем испортилось в клубе. Почти все места в топ-командах уже заняты, тренерские перестановки давно произведены. Теперь главная работа Конте – суды с уже бывшей командой. Попасть на тренерскую скамейку в ближайшем сезоне ему будет сложно.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Squawka
    Рейтинг: 4 Голосов: 7
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 20 июля 2018, 00:00

      Если бы не Спаллетти...... ИНТЕР, ИНТЕР...!!!!

      0
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      Рейтинг: +9737

      САДЫЧОК 14 июля 2018, 21:30

      Конте-силён ! Жаль что всё разладилось у него -.Виллиан был великолепен в Челси !...тем интереснее наблюдать в дальнейшем за Челси и Конте !

      0
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 14 июля 2018, 18:50

      Удачи челси

      0
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      Рейтинг: +30

      greedytoski 14 июля 2018, 16:09

      конте конечно справедливо заслужил уважение большинства болельщиков... но теперь мы понимаем что ситуация далеко не однозначна. и история продажы косты и 5-е место с не самой уверенной игрой особенно во второй половине говорит что что то точно не так как надо.
      почему долго не уволняли понятно - пытались до последнего договориться об уменьшенной сумме компенсации. а конте похоже прекрасно знал что дни его сочтены но также до последнего формально пытался выполнять условия контракта чтобы не давать повод обвинить в нарушениях по контракту. и его цель выбить полную сумму и годик отдохнуть, но надо понимать что контракты достаточно заковыристые и та история с смс-кой косте очень вероятно при судебных разборках будет не в его пользу.

      0
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 14 июля 2018, 15:37

      За время правления Абрамовича сменилось более десятка главных тренеров.этот факт красноречиво говорит о положении дел в руководстве Клуба.

      3
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      Рейтинг: +1364

      МВС 14 июля 2018, 13:41

      все таки,от всей это довольно мутной истории,больше пострадает Челси.придется в очередной раз перестраивать многое под очередного тренера,приглашение которого-новый,немалый риск.бесследно такие вещи не проходят.а Антонио без работы,достойной его,не останется.

      5
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 14 июля 2018, 00:46

      Пересказ ранее опубликованного без изюма, но с вкраплениями из твиттера...
      Кадровая чехарда и непопадание с приобретениями до хорошего не доведут...
      Челси, конечно, не Кызыл-Жар СК, - выплывет, но в судах погрязнет и пару сезонов пройдут, пожалуй, вхолостую...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 13 июля 2018, 22:34

      Что-то с Моуриньо не заладилось после чемпионства, с Конте тоже... Может, не в тренерах дело, которые одни из лучших в Мире?!

      3
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