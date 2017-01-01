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    Тотти – о руководстве «Ромы»: «У меня не было возможности показать себя. Они исключали меня из каждого решения»

    Франческо Тотти ушел с поста технического директора «Ромы». Во время пресс-конференции рассказал об отношениях с руководством клуба.

    «У меня не было возможности показать себя. Я не принимал участия в настоящем проекте. Это может произойти в первый год. Во второй год я понял, что хочу делать, но мы никогда не сходились во мнении, никогда не помогали друг другу.

    Они знали о моих намерениях и о том, чего я хочу – отдать многое этому клубу и команде. Но они никогда не хотели, чтобы я этого делал. Они исключали меня из каждого решения.

    Основной целью некоторых людей было убрать римлян из «Ромы». В конце концов, правда стала известна, потому что они добились того, чего хотели.

    За последние восемь лет, с тех пор как пришли американцы, они пытались всеми способами убрать нас в сторону. Шли годы, они старались изо всех сил ... Это то, что они хотели, и в конце концов, им это удалось», – сказал Тотти.

    • Тотти стал техническим директором в июне 2017 года, после окончания карьеры игрока.
    • Он провел в команде 30 лет (академия, основная команда, должность технического директора.).
    • Sky Italia сообщила, что Тотти решил уйти из «Ромы» из-за отношений с президентом клуба Джеймсом Паллоттой. Он ограничивал власть Тотти и портил ему репутацию в СМИ.

    Тотти оказался ужасным боссом. Его никто не слушал, и он уходит из «Ромы»

    Источник: Football Italia

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