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    Тотти даст прощальную пресс-конференцию после 27-ми лет в клубе

    Франческо Тотти завтра покинет пост технического директора «Ромы», сообщает Sky Sport Italia.

    Завтра, 17-го июня, итальянец объяснит свое решение по время прощальной пресс-конференции. Считается, что экс-капитан команды принял решение сам. Его не устроило отношение президента Джеймса Палотты, который ограничивал власть Тотти и портил ему репутацию в СМИ.

    Тотти вступил в должность в июне 2017-го года, после окончания карьеры игрока. Воспитанник римского клуба провел в главной команде 25 лет в главной команде. На его счету 250 голов в 619-ти матчах, чемпионство Италии-2000/2001, по две победы в Кубке и Суперкубке страны.

    Тотти оказался ужасным боссом. Его никто не слушал, и он уходит из «Ромы»

    Источник: Sky Sport Italia

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