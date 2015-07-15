Боррьелло и Ночерино – приоритет «Болоньи» на трансферном рынке

Вернувшаяся по итогам прошлого сезона в «Серию А» «Болонья» ведет работу над усилением состава. Так, команда рассчитывает подписать контракты с нападающим «Дженоа» Марко Боррьелло и хавбеком «Милана» Антонио Ночерино. Именно этих игроков в первую очередь хочет заполучить клуб.



Добавим, что виды на Боррьелло имеет также «Карпи», пришедший вместе с «Болоньей» из «Серии Б».



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