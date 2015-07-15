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    • Боррьелло и Ночерино – приоритет «Болоньи» на трансферном рынке

    Боррьелло и Ночерино – приоритет «Болоньи» на трансферном рынке

    Вернувшаяся по итогам прошлого сезона в «Серию А» «Болонья» ведет работу над усилением состава. Так, команда рассчитывает подписать контракты с нападающим «Дженоа» Марко Боррьелло и хавбеком «Милана» Антонио Ночерино. Именно этих игроков в первую очередь хочет заполучить клуб.

    Добавим, что виды на Боррьелло имеет также «Карпи», пришедший вместе с «Болоньей» из «Серии Б».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2015 08:37
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    Комментарии (3)
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    Juventus21
    1436941517
    Канадцам надо серьёзней инвестировать в Болонью. А то долго они в серии А не задержатся.
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    sir_Alex
    1436947883
    Шлак собирает шлак
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    ologreds
    1694997609
    numo435725
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