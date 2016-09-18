Серия А. Дубль Боррьелло помог «Кальяри» разгромить «Аталанту» и другие результаты

В матче 4-го тура Серии А «Кальяри» у себя дома благодаря дублю в исполнении Марко Боррьелло крупно обыграл «Аталанту» – 3:0.
В других встречах «Сассуоло» взял верх над «Дженоа», «Кротоне» поделил очки с «Палермо», «Торино» и «Эмполи» голов не забили.
Чемпионат Италии. Серия А. 4-й тур
Кальяри – Аталанта – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Боррьелло, 8; 2:0 – Сау, 55; 3:0 – Боррьелло, 73.
Голы: 1:0 – Тротта, 23; 1:1 – Нестеровски, 67.
Голы: 1:0 – Политано, 58 (с пенальти); 2:0 – Дефрель, 66.
Удаление: нет – Велозу, 86.
Источник: Бомбардир.ру