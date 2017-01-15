Серия А. Гол Симеоне не спас «Дженоа» от поражения в матче с «Кальяри»

В поединке 20-го тура чемпионата Италии «Кальяри» в родных стенах крупно обыграл «Дженоа» – 4:1. Дубль в составе победителей оформил нападающий Марко Боррьелло.

Благодаря этому успеху хозяева набрали 26 очков и поднялись на десятую строчку в турнирной таблице. Команда из Генуи опустилась на 15-е место.

Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур

Кальяри – Дженоа – 4:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Симеоне, 28; 1:1 – Боррьелло, 40; 2:1 – Жоао Педро, 44; 3:1 – Боррьелло, 60; 4:1 – Фариас, 64 ( с пенальти).

Удаление: Капуано, 79.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А