Серия А. Гол Симеоне не спас «Дженоа» от поражения в матче с «Кальяри»

В поединке 20-го тура чемпионата Италии «Кальяри» в родных стенах крупно обыграл «Дженоа» – 4:1. Дубль в составе победителей оформил нападающий Марко Боррьелло.
Благодаря этому успеху хозяева набрали 26 очков и поднялись на десятую строчку в турнирной таблице. Команда из Генуи опустилась на 15-е место.
Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур
Голы: 0:1 – Симеоне, 28; 1:1 – Боррьелло, 40; 2:1 – Жоао Педро, 44; 3:1 – Боррьелло, 60; 4:1 – Фариас, 64 ( с пенальти).
Удаление: Капуано, 79.
Источник: Бомбардир.ру