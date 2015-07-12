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    Боррьелло нужен «Карпи»

    Новичок итальянского высшего дивизиона «Карпи» хотел бы заполучить форварда «Дженоа» Марко Боррьелло. Клуб понимает, что без опытного нападающего будет трудно сохранить прописку в «Серии А», но пока очевидно, что финансовые запросы Боррьелло «Карпи» удовлетворить не в состоянии. В ближайшее время станет ясно, смогут ли стороны прийти к компромиссу.

    В минувшем розыгрыше чемпионата Италии футболист провел лишь 8 матчей.

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    Источник: Gianlucadimarzio

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    12.07.2015 23:50
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    Комментарии (7)
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    roman230582
    1436735896
    Вряд ли Карпи удержится в серии А
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    АрсенБурбулятр
    1436742977
    жаль что в конце заголовка в последнем слове нету слога *ну*
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    Arhive
    1436753862
    Боря че смеяться?! мог бы и помочь молодому клубу. все равно на лавке сидеть.
    Ответить
    Juventus21
    1436761731
    Борька прилично заработал, играя в разных клубах. Может для Карпи сделает исключение и согласится на понижение зарплаты
    Ответить
    311
    1436780265
    В Карпи не поедет, enт
    Ответить
    nahan
    1436811587
    Не по Сеньке шапка...
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    ologreds
    1694997623
    numo435516
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