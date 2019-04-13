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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Лацио
Милан - Лацио: обзор матча 13 апреля 2019
Милан
13.04.2019, суббота, 21:30
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 0
Завершен
Лацио
79'
Ф. Кессье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Лацио
Желтая карточка
К. Сапата
90'
+4
85'
Желтая карточка
Л. Альберто
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Кессье
79'
9'
Желтая карточка
Ромуло
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
25
Пепе Рейна
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
49
Ромуло
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Рейна
13
Родригес
26
Романьоли
37
Мусаккио
2
Калабрия
8
Бакайоко
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Сусо
9
Пентек
16
Борини
3-4-1-2
1
Стракоша
15
Баштуш
5
Фелипе
15
Ачерби
6
Лейва
49
Ромуло
20
Милинкович-Савич
19
Лулич
18
Альберто
32
Корреа
9
Иммобиле
Остались в запасе
Милан
Лацио
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Силвио Прото
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Милан - Лацио
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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Милан
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«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
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