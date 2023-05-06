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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Лацио
Милан - Лацио: обзор матча 06 мая 2023
Милан
06.05.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 0
Завершен
Лацио
17'
И. Беннасер
29'
Т. Эрнандес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Лацио
Желтая карточка
М. Тиав
89'
88'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
81'
Замена
М. Кансельери
️️️️
Ч. Иммобиле
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
Т. Эрнандес
80'
Замена
А. Ребич
️️️️
О. Жиру
69'
68'
Замена
Т. Башич
️️️️
С. Милинкович-Савич
68'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Э. Хюсай
62'
Травма
Н. Казале
61'
Желтая карточка
Н. Казале
56'
Замена
М. Лаццари
️️️️
А. Марушич
56'
Замена
Педро
️️️️
М. Дзакканьи
Замена
М. Тиав
️️️️
С. Кьер
46'
Замена
П. Калюлю
️️️️
Д. Калабрия
46'
Желтая карточка
Д. Калабрия
42'
ГОЛ! 2:0!
Т. Эрнандес
Пас отдал
М. Меньян
29'
24'
Желтая карточка
А. Марушич
19'
Желтая карточка
А. Романьоли
ГОЛ! 1:0!
И. Беннасер
Пас отдал
О. Жиру
17'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Р. Леау
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
77
Адам Марушич
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Маттиа Дзакканьи
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
29
Ясин Адли
АП
21
Браим Диас
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Лацио
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
93
Мохаммед Фарес
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
9
Педро
ПВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
4-1-2-2-1
16
Меньян
19
Эрнандес
23
Томори
24
Кьер
2
Калабрия
16
Тонали
33
Крунич
10
Беннасер
27
Леау
10
Мессьяс
9
Жиру
4-2-3-1
49
Проведель
4
Хюсай
26
Романьоли
16
Казале
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
8
Антонио
10
Дзакканьи
18
Альберто
7
Андерсон
9
Иммобиле
9
Жиру
9
Ребич
9
Ребич
9
Жиру
19
Эрнандес
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
19
Эрнандес
2
Калабрия
15
Калюлю
15
Калюлю
2
Калабрия
24
Кьер
12
Тиав
12
Тиав
24
Кьер
27
Леау
56
Салемакерс
56
Салемакерс
27
Леау
77
Марушич
29
Лаццари
29
Лаццари
77
Марушич
4
Хюсай
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
4
Хюсай
22
Милинкович-Савич
19
Башич
19
Башич
22
Милинкович-Савич
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
22
Кансельери
22
Кансельери
9
Иммобиле
Остались в запасе
Милан
Лацио
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
29
Ясин Адли
АП
21
Браим Диас
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
29
Ясин Адли
АП
21
Браим Диас
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Милан - Лацио
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рапуано
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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