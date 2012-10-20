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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Милан
Лацио - Милан: обзор матча 20 октября 2012
Лацио
20.10.2012, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 8 тур
3 : 2
Завершен
Милан
25'
Эрнанес
41'
А. Кандрева
49'
М. Клозе
61'
Н. Де Йонг
79'
С. Эль-Шаарави
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Милан
85'
Замена
Б. Кркич
️️️️
Л. Антонини
Замена
К. Брокки
️️️️
А. Кандрева
83'
79'
ГОЛ! 3:2!
С. Эль-Шаарави
Замена
Л. Цана
️️️️
А. Гонсалес
72'
61'
ГОЛ! 3:1!
Н. Де Йонг
Пас отдал
У. Эмануэльсон
Замена
Л. Педро Каванда
️️️️
С. Маури
58'
Желтая карточка
А. Гонсалес
56'
51'
Замена
Пато
️️️️
А. Ночерино
ГОЛ! 3:0!
М. Клозе
Пас отдал
А. Кандрева
49'
46'
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
К. Боатенг
ГОЛ! 2:0!
А. Кандрева
41'
37'
Желтая карточка
М. Йепес
ГОЛ! 1:0!
Эрнанес
Пас отдал
С. Маури
25'
Желтая карточка
А. Диас
13'
12'
Желтая карточка
А. Ночерино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
19
Сенад Лулич
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
(К)
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Эрнанес
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Милан
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
(К)
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
23
Антонио Ночерино
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
32
Кристиан Брокки
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Милан
22
Габриэл
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
12
Пато
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-4-1-1
1
Биццарри
19
Лулич
20
Бьява
3
Андре Диас
25
Конко
6
Маури
15
Гонсалес
24
Ледесма
87
Кандрева
10
Эрнанес
11
Клозе
4-3-2-1
32
Амелия
20
Абате
33
Йепес
23
Бонера
7
Антонини
23
Ночерино
18
Монтоливо
34
Де Йонг
27
Боатенг
92
Эль-Шаарави
11
Паццини
15
Гонсалес
27
Цана
27
Цана
15
Гонсалес
6
Маури
39
Каванда
39
Каванда
6
Маури
87
Кандрева
32
Брокки
32
Брокки
87
Кандрева
27
Боатенг
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
27
Боатенг
23
Ночерино
12
Пато
12
Пато
23
Ночерино
7
Антонини
9
Кркич
9
Кркич
7
Антонини
Остались в запасе
Лацио
Милан
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
22
Габриэл
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Лацио - Милан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ Плюс Футбол 2" 22:40 (прямая)
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