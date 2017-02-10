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Эрнанес
Эрнанес
Завершил карьеру
29 мая 1985 (41)
#10 | Полузащитник
180 см | 76 кг
Бразилия
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Публикации
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Эрнанес попрощался с фанатами «Ювентуса»
2017.02.10 00:26
1
«Ювентус» объявил о продаже Эрнанеса в Китай
2017.02.09 20:59
5
Полузащитник «Ювентуса» Эрнанес переходит в китайский клуб
2017.02.07 10:53
8
В понедельник «Ювентус» попытается продать Эрнанеса в Китай
2017.02.06 07:30
Эрнанес близок к переходу из «Ювентуса» в «Хэбэй Чайна Форчун», где будет зарабатывать 9 миллионов в год
2017.02.04 21:49
«Дженоа» планирует арендовать Эрнанеса
2016.12.30 21:16
«Тигрес» проявляет интерес к игроку «Ювентуса» Эрнанесу
2016.11.02 15:34
Эрнанес: «Я бы и сам себя освистывал, если бы был болельщиком»
2016.09.22 23:45
2
«Зенит» может приобрести у «Ювентуса» Эрнанеса
2016.08.30 12:12
6
«Ювентус» намерен продать Эрнанеса
2016.08.07 07:42
Эрнанес может быть арендован «Бенфикой»
2016.07.09 13:53
На Эрнанеса претендуют два клуба из Китая
2016.06.05 14:38
1
Хедира, Перейра и Эрнанес не сыграют с «Севильей»
2015.12.07 15:21
Хедира не сыграет с «Ман Сити», Эвра и Эрнанес – под вопросом
2015.11.23 06:19
Маротта: «Дракслер выбрал деньги»
2015.10.23 20:13
3
Аллегри: «Ювентус» еще поборется за скудетто»
2015.09.27 10:36
Эрнанес станет заменой Видалю
2015.09.12 13:10
Аллегри: «Через время «Ювентус» будет во всеоружии»
2015.09.03 13:37
1
Эрнанес: «Нельзя судить о «Ювентусе» после двух матчей, мы остаемся командой – победителем»
2015.09.03 09:29
Де Лаурентис: «Ювентус» предлагал за Гамшика 25 миллионов»
2015.09.02 11:20
«Ювентус» объявил о переходах Эрнанеса и Лемины
2015.09.01 07:22
2
Эрнанес может поменять «Интер» на «Ювентус»
2015.08.31 08:16
Эрнанес: «Интер» готов к завоеванию скудетто»
2015.07.12 12:43
31
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