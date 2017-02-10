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    Эрнанес попрощался с фанатами «Ювентуса»

    Бразильский полузащитник Эрнанес, о переходе которого из «Ювентуса» в китайский «Хэбэй Чайна Форчун» было объявлено сегодня, поблагодарил туринский клуб за совместную работу, а также попрощался с болельщиками «Старой Синьоры».

    «Я был горд носить футболку «Ювентуса». Хочу поблагодарить весь клубный персонал и болельщиков, которые поддерживали меня все это время. Вперед, «Ювентус»!» – написал Эрнанес в соцсетях.

    Ранее сообщалось, что от продажи Эрнанеса «Ювентус» выручил 8 миллионов евро плюс 2 миллиона в качестве бонусов.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    10.02.2017 00:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 10 февраля 2017, 00:39

      Сожалеть не будем. Какие бы там ни было, удачи тебе.

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