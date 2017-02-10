Эрнанес попрощался с фанатами «Ювентуса»

Бразильский полузащитник Эрнанес, о переходе которого из «Ювентуса» в китайский «Хэбэй Чайна Форчун» было объявлено сегодня, поблагодарил туринский клуб за совместную работу, а также попрощался с болельщиками «Старой Синьоры».

«Я был горд носить футболку «Ювентуса». Хочу поблагодарить весь клубный персонал и болельщиков, которые поддерживали меня все это время. Вперед, «Ювентус»!» – написал Эрнанес в соцсетях.

Ранее сообщалось, что от продажи Эрнанеса «Ювентус» выручил 8 миллионов евро плюс 2 миллиона в качестве бонусов.