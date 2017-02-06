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    В понедельник «Ювентус» попытается продать Эрнанеса в Китай

    Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта рассказал о скором завершении сделки о переходе полузащитника команды Эрнанеса в китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун».

    «В понедельник утром мы проведем встречу с китайцами и постараемся заключить сделку», – сказал Маротта.

    Напомним, китайская сторона предлагает игроку двухлетний контракт. Зарплата 31-летнего бразильца в Китае может составить около 8-9 миллионов евро в год. Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Эрнанес провел за «Ювентус» в Серии А 10 матчей, в которых забил один гол. Ранее футболист был исключен из заявки туринского клуба на матчи Лиги чемпионов.

    Источник: Football Italia

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    06.02.2017 07:30
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