Аллегри: «Через время «Ювентус» будет во всеоружии»

Главный наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о трансферах команды в межсезонье.

«Это лето было очень сложным. Нас покинул ряд важных футболистов. Но не стоит забывать, что и усилились мы опытными игроками. Трансферная компания проходила очень сложно, но радует то, что нам удалось собрать сильный состав, который сможет сражаться на всех фронтах. К сожалению, пока в команде остаются травмированные футболисты, но через время «Ювентус» будет во всеоружии.

Что касается трансфера Эрнанеса, то я полагаю на него большие надежды, ведь он является опытным футболистом с отменной техникой и умением забивать мячи. Я уверен, он сможет добиться успеха в футболке «старой синьоры» .»