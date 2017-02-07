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    Полузащитник «Ювентуса» Эрнанес переходит в китайский клуб

    Бразильский футболист «Ювентуса» Эрнанес продолжит карьеру в Китае. Футболист договорился о контракте с китайской командой «Хэбэй Чайна Форчун». Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил, что сделка близка к завершению.

    Сообщается, что «Ювентус» получит 8 миллионов евро. Еще 2 миллиона евро полагаются итальянской команде в виде различных бонусов. Эрнанес будет получать в Китае 7 миллионов евро за сезон, что в два раза больше его зарплаты в «Ювентусе».

    Эрнанес играет за «Ювентус» с августа 2015 года. За его трансфер клуб заплатил 13 миллионов евро. Сейчас стоимость игрока составляет 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел десять матчей в Серии А, забив в них один гол.

    Источник: Football Italia

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    07.02.2017 10:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 8 февраля 2017, 09:26

      что-то дёшево очень)...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 февраля 2017, 13:45

      Пора подключиться товарищам из КПК!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 7 февраля 2017, 11:41

      закалибали китаезы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 7 февраля 2017, 11:40

      Кричали тут про лимит,что Китай не резиновый! А туда как пылесосом игроков затягивает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Дмитрий1515 7 февраля 2017, 11:25

      в Китае мед слаще!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 7 февраля 2017, 11:19

      Скоро весь футбол будет в Китае

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 7 февраля 2017, 11:15

      Будем Китай смотреть !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      damon_2005 > PAVLODAR 7 февраля 2017, 14:17

      Согласен с тобой.

      0
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