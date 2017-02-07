Полузащитник «Ювентуса» Эрнанес переходит в китайский клуб

Бразильский футболист «Ювентуса» Эрнанес продолжит карьеру в Китае. Футболист договорился о контракте с китайской командой «Хэбэй Чайна Форчун». Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил, что сделка близка к завершению.

Сообщается, что «Ювентус» получит 8 миллионов евро. Еще 2 миллиона евро полагаются итальянской команде в виде различных бонусов. Эрнанес будет получать в Китае 7 миллионов евро за сезон, что в два раза больше его зарплаты в «Ювентусе».

Эрнанес играет за «Ювентус» с августа 2015 года. За его трансфер клуб заплатил 13 миллионов евро. Сейчас стоимость игрока составляет 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел десять матчей в Серии А, забив в них один гол.