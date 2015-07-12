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    Эрнанес: «Интер» готов к завоеванию скудетто»

    Бразильский полузащитник «Интера» Эрнанес считает, что его команде вполне по силам завоевание чемпионского титула в предстоящем сезоне Серии А. При этом футболист опроверг слухи о своем возможном уходе из клуба.

    «Можеn ли «Интер» завоевать скудетто? Да, мы способны на это, ведь команда растет и быстро прогрессирует. Мы уже заложили прочную основу, так что теперь вполне сможем бороться за первые места. Я хочу помочь команде и не собираюсь покидать «Интер», – заявил Эрнанес.

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    Источник: Football Italia

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    12.07.2015 12:43
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    Комментарии (32)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Оззи
    1436708230
    Мы будем первыми!!!Forzzza Inter!!!
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    realmadrid92
    1436711614
    Удачи! Супер состав собрали, с потенциалом не хуже Юве
    Ответить
    Triem
    1436713431
    Что, Моратти вернулся с новыми интригами?
    Ответить
    Петр 1
    1436721620
    закупились уже неплохо - дерзайте
    Ответить
    Adler angriff
    1436723907
    Весельчак.
    Ответить
    Juventus21
    1436730706
    Интер стал напоминать Спартак: такие же радужные мечты о чемпионстве, а потом их унижает клуб из дна таблицы. Привет Интеру от Кальяри Земана)
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    КиLLеr
    1436747829
    Завоевать скудо слишком громко сказанно,сыровата еще команда,но завоевать путевку в ЛЧ вполне реально.
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    RUSTY8
    1436761969
    хаха смяшно вот и собрались на ветке Интера стервятники-интероненавистники - тролли договорентуса и второго клубишка Милана вы еще ущербного дыныэровца подтяните будет полный пакет
    Ответить
    Juventus 32
    1436785314
    Что то руководство принтера напутало или решили пободаться с Катанией в серии Б?
    Ответить
    ologreds
    1694997626
    numo435471
    Ответить
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