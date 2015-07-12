Эрнанес: «Интер» готов к завоеванию скудетто»

Бразильский полузащитник «Интера» Эрнанес считает, что его команде вполне по силам завоевание чемпионского титула в предстоящем сезоне Серии А. При этом футболист опроверг слухи о своем возможном уходе из клуба.
«Можеn ли «Интер» завоевать скудетто? Да, мы способны на это, ведь команда растет и быстро прогрессирует. Мы уже заложили прочную основу, так что теперь вполне сможем бороться за первые места. Я хочу помочь команде и не собираюсь покидать «Интер», – заявил Эрнанес.
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«Можеn ли «Интер» завоевать скудетто? Да, мы способны на это, ведь команда растет и быстро прогрессирует. Мы уже заложили прочную основу, так что теперь вполне сможем бороться за первые места. Я хочу помочь команде и не собираюсь покидать «Интер», – заявил Эрнанес.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.