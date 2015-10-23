Маротта: «Дракслер выбрал деньги»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта рассказал, почему не состоялся трансфер Юлиана Дракслера в туринский клуб.

«В июле Дракслер был готов к трансферу в «Ювентус», но потом передумал и выбрал большие деньги в Германии», - говорит Маротта.

Вместо ушедшего в «Вольфсбург» Дракслера «Ювентус» в итоге подписал Эрнанеса.

«Он не был нашим основным вариантом, и мы понимали, что это не феноменальный игрок. Но мы по-прежнему считаем, что это хорошая покупка», - подытожил Маротта.