Де Лаурентис: «Ювентус» предлагал за Гамшика 25 миллионов»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что его клуб отверг предложение «Ювентуса» продать полузащитника Марека Гамшика за 25 миллионов евро. Вместо словака туринцы приобрели у «Интера» Эрнанеса.

«Наша команда сохранила всех своих звeзд. „Ювентус“ предлагал 25 миллинов евро за Гамшика, я запросил у них Стураро и Ругани, но получил отказ. И они купили Эрнанеса.



В общей сложности мы получили предложений на сумму 98 миллионов евро. По Игуаину предложений не было», — сказал Де Лаурентис в эфире Radio Kiss Kiss.