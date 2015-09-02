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    Де Лаурентис: «Ювентус» предлагал за Гамшика 25 миллионов»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что его клуб отверг предложение «Ювентуса» продать полузащитника Марека Гамшика за 25 миллионов евро. Вместо словака туринцы приобрели у «Интера» Эрнанеса.

    «Наша команда сохранила всех своих звeзд. „Ювентус“ предлагал 25 миллинов евро за Гамшика, я запросил у них Стураро и Ругани, но получил отказ. И они купили Эрнанеса.

    В общей сложности мы получили предложений на сумму 98 миллионов евро. По Игуаину предложений не было», — сказал Де Лаурентис в эфире Radio Kiss Kiss.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2015 11:20
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