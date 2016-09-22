Эрнанес: «Я бы и сам себя освистывал, если бы был болельщиком»

Полузащитник «Ювентуса» Эрнанес прокомментировал критику в свой адрес со стороны фанатов клуба, которые освистывали его.

«Я прекрасно понимаю, что мои выступления в прошлом сезоне не сравнятся с тем, что здесь привыкли видеть. Я бы и сам себя освистывал, если бы был болельщиком.

Я сменил клуб, а хорошо справляться с новыми обстоятельствами всегда нелегко. Сейчас я нацелен на то, чтобы улучшить свою игру и внести вклад в результаты команды. «Ювентус» – сильнейший клуб из тех, где я играл на протяжении карьеры», – сказал Эрнанес.