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  • Эрнанес: «Я бы и сам себя освистывал, если бы был болельщиком»

Эрнанес: «Я бы и сам себя освистывал, если бы был болельщиком»

22 сентября 2016, 23:45
2

Полузащитник «Ювентуса» Эрнанес прокомментировал критику в свой адрес со стороны фанатов клуба, которые освистывали его.

«Я прекрасно понимаю, что мои выступления в прошлом сезоне не сравнятся с тем, что здесь привыкли видеть. Я бы и сам себя освистывал, если бы был болельщиком.

Я сменил клуб, а хорошо справляться с новыми обстоятельствами всегда нелегко. Сейчас я нацелен на то, чтобы улучшить свою игру и внести вклад в результаты команды. «Ювентус» – сильнейший клуб из тех, где я играл на протяжении карьеры», – сказал Эрнанес.

Источник: Goal.com
Италия. Серия А Ювентус Эрнанес
Комментарии (2)
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Raxor
1474579906
Молодец! объективно на все взглянул, всегда нравился его дриблинг)) надеюсь он вернется на былой уровень
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T 72
1474615594
Всё по делу,он ещё даст жару)
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