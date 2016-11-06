Эрнанес - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Андерсон Эрнанес
|Фамилия
|де Карвальо
|Команда
|Хэбэй Чайна Форчун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|76
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Андерсон Эрнанес
|Фамилия
|де Карвальо
|Команда
|Хэбэй Чайна Форчун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ювентус
|10
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.01.2017
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|22.01.2017
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Лацио (Рим)
|15.01.2017
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Ювентус (Турин)
|08.01.2017
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|17.12.2016
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Рома (Рим)
|11.12.2016
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:3
|Ювентус (Турин)
|03.12.2016
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:1
|Аталанта (Бергамо)
|27.11.2016
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|3:1
|Ювентус (Турин)
|19.11.2016
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Пескара (Пескара)
|69'
|06.11.2016
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:2
|Ювентус (Турин)
|29.10.2016
|1' -76'
|Ювентус (Турин)
|2:1
|Наполи (Неаполь)
|61'
|26.10.2016
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|4:1
|Сампдория (Генуя)
|22.10.2016
|1' -87'
|Милан (Милан)
|1:0
|Ювентус (Турин)
|15.10.2016
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|66'
|02.10.2016
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:3
|Ювентус (Турин)
|50'
|24.09.2016
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|21.09.2016
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|4:0
|Кальяри (Кальяри)
|18.09.2016
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:1
|Ювентус (Турин)
|10.09.2016
|72' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|27.08.2016
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|20.08.2016
|88' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)