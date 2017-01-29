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Эрнанес
Статистика
Эрнанес - статистика
Завершил карьеру
29 мая 1985 (41)
#10 | Полузащитник
180 см | 76 кг
Бразилия
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Публикации
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2019
Бразилия. Серия А 2017
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Чемпионат мира 2014
Италия. Серия А 2013/2014
Кубок Конфедераций 2013
Лига Европы 2013/2014
Суперкубок Италии 2013
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ювентус
10
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 22 тур
Сассуоло
0 : 2
29.01.2017
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
2 : 0
22.01.2017
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
2 : 1
15.01.2017
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
3 : 0
08.01.2017
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Ювентус
1 : 0
17.12.2016
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
1 : 3
11.12.2016
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
3 : 1
03.12.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
3 : 1
27.11.2016
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
3 : 0
19.11.2016
Пескара
1' - 90'
69'
Италия. Серия А, 12 тур
Кьево
1 : 2
06.11.2016
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Ювентус
2 : 1
29.10.2016
Наполи
1' - 76'
61'
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
4 : 1
26.10.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
1 : 0
22.10.2016
Ювентус
1' - 87'
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
2 : 1
15.10.2016
Удинезе
1' - 90'
66'
Италия. Серия А, 7 тур
Эмполи
0 : 3
02.10.2016
Ювентус
1' - 90'
50'
Италия. Серия А, 6 тур
Палермо
0 : 1
24.09.2016
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
4 : 0
21.09.2016
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
2 : 1
18.09.2016
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
3 : 1
10.09.2016
Сассуоло
72' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
0 : 1
27.08.2016
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Ювентус
2 : 1
20.08.2016
Фиорентина
88' - 90'
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