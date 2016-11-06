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    Эрнанес - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Андерсон Эрнанес
    Фамилия де Карвальо
    Команда Хэбэй Чайна Форчун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 мая 1985 (37 лет)
    Рост 180
    Вес 76
    Стоимость:
    € 650
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ювентус 10 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2017 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Ювентус (Турин)
    22.01.2017 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:0 Лацио (Рим)
    15.01.2017 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:1 Ювентус (Турин)
    08.01.2017 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:0 Болонья (Болонья)
    17.12.2016 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Рома (Рим)
    11.12.2016 Был в запасе Торино (Турин) 1:3 Ювентус (Турин)
    03.12.2016 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:1 Аталанта (Бергамо)
    27.11.2016 1' -90' Дженоа (Генуя) 3:1 Ювентус (Турин)
    19.11.2016 1' -90' Ювентус (Турин) 3:0 Пескара (Пескара)
    69'
    06.11.2016 1' -90' Кьево (Верона) 1:2 Ювентус (Турин)
    29.10.2016 1' -76' Ювентус (Турин) 2:1 Наполи (Неаполь)
    61'
    26.10.2016 Был в запасе Ювентус (Турин) 4:1 Сампдория (Генуя)
    22.10.2016 1' -87' Милан (Милан) 1:0 Ювентус (Турин)
    15.10.2016 1' -90' Ювентус (Турин) 2:1 Удинезе (Удине)
    66'
    02.10.2016 1' -90' Эмполи (Эмполи) 0:3 Ювентус (Турин)
    50'
    24.09.2016 Был в запасе Палермо (Палермо) 0:1 Ювентус (Турин)
    21.09.2016 1' -90' Ювентус (Турин) 4:0 Кальяри (Кальяри)
    18.09.2016 Был в запасе Интер (Милан) 2:1 Ювентус (Турин)
    10.09.2016 72' -90' Ювентус (Турин) 3:1 Сассуоло (Сассуоло)
    27.08.2016 Был в запасе Лацио (Рим) 0:1 Ювентус (Турин)
    20.08.2016 88' -90' Ювентус (Турин) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
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