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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Ювентус
Милан - Ювентус: обзор матча 22 октября 2016
Милан
22.10.2016, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 0
Завершен
Ювентус
65'
М. Локателли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Ювентус
Замена
Д. Лападула
️️️️
К. Бакка
90'
+3
87'
Замена
С. Стураро
️️️️
Эрнанес
Желтая карточка
А. Поли
83'
Замена
Г. Гомес
️️️️
М. Локателли
81'
Желтая карточка
М. Локателли
79'
76'
Желтая карточка
Д. Алвес
75'
Замена
М. Манджукич
️️️️
М. Бенатиа
Замена
А. Поли
️️️️
М. Ньянг
69'
ГОЛ! 1:0!
М. Локателли
Пас отдал
Сусо
65'
Желтая карточка
Д. Доннарумма
50'
Желтая карточка
Ю. Куцка
44'
38'
Желтая карточка
М. Пьянич
33'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
П. Дибала
32'
Травма
П. Дибала
30'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
99
М'Байе Ньянг
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Сусо
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Милан
22
Габриэл
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Ювентус
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Мойзе Кен
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
20
Абате
29
Палетта
26
Романьоли
22
Де Шильо
5
Локателли
33
Куцка
7
Бонавентура
99
Ньянг
10
Сусо
70
Бакка
3-2-3-2
1
Буффон
19
Бонуччи
4
Бенатиа
15
Барцальи
10
Алвес
26
Сандро
15
Пьянич
10
Эрнанес
28
Хедира
21
Дибала
9
Игуаин
5
Локателли
15
Гомес
15
Гомес
5
Локателли
99
Ньянг
15
Поли
15
Поли
99
Ньянг
70
Бакка
18
Лападула
18
Лападула
70
Бакка
21
Дибала
7
Куадрадо
7
Куадрадо
21
Дибала
10
Эрнанес
27
Стураро
27
Стураро
10
Эрнанес
4
Бенатиа
9
Манджукич
9
Манджукич
4
Бенатиа
Остались в запасе
Милан
Ювентус
22
Габриэл
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Милан - Ювентус
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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