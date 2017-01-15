Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Ювентус
Фиорентина - Ювентус: обзор матча 15 января 2017
Фиорентина
15.01.2017, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 1
Завершен
Ювентус
37'
Н. Калинич
54'
М. Бадель
58'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Ювентус
90'
+4
Желтая карточка
П. Дибала
Желтая карточка
Н. Калинич
90'
88'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Замена
Й. Иличич
️️️️
Б. Валеро
85'
82'
Желтая карточка
А. Сандро
Замена
К. Тельо
️️️️
Ф. Кьеза
81'
79'
Замена
М. Манджукич
️️️️
А. Барцальи
77'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
К. Маркизио
Замена
С. Кристофоро
️️️️
Ф. Бернардески
76'
61'
Замена
М. Пьяца
️️️️
С. Стураро
58'
ГОЛ! 2:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
С. Стураро
ГОЛ! 2:0!
М. Бадель
Пас отдал
М. Оливера
54'
Желтая карточка
Ф. Кьеза
53'
ГОЛ! 1:0!
Н. Калинич
Пас отдал
Ф. Бернардески
37'
33'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Желтая карточка
М. Весино
29'
26'
Желтая карточка
С. Стураро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЛП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фиорентина
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Ювентус
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Томас Ринкон
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
2-4-3-1
16
Тэтэрушану
2
Гонсало
13
Астори
15
Оливера
15
Санчес
6
Валеро
47
Бадель
14
Кьеза
15
Весино
10
Бернардески
9
Калинич
4-3-1-2
1
Буффон
19
Бонуччи
15
Барцальи
14
Кьеллини
26
Сандро
7
Куадрадо
27
Стураро
28
Хедира
10
Маркизио
9
Игуаин
21
Дибала
10
Бернардески
41
Кристофоро
41
Кристофоро
10
Бернардески
14
Кьеза
37
Тельо
37
Тельо
14
Кьеза
6
Валеро
72
Иличич
72
Иличич
6
Валеро
10
Маркизио
8
Ринкон
8
Ринкон
10
Маркизио
27
Стураро
7
Пьяца
7
Пьяца
27
Стураро
15
Барцальи
9
Манджукич
9
Манджукич
15
Барцальи
Остались в запасе
Фиорентина
Ювентус
10
Янис Хаджи
АП
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
10
Янис Хаджи
АП
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Фиорентина - Ювентус
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
Новости команд
Все
Фиорентина
Ювентус
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+