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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Ювентус
Лацио - Ювентус: обзор матча 27 августа 2016
Лацио
27.08.2016, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
66'
С. Хедира
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Ювентус
88'
Замена
М. Пьяца
️️️️
П. Дибала
73'
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
Д. Алвес
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
Д. Баста
72'
66'
ГОЛ! 0:1!
С. Хедира
Пас отдал
П. Дибала
65'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
М. Манджукич
Замена
Патрик
️️️️
Д. Лукаку
63'
61'
Желтая карточка
М. Лемина
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
С. Лулич
59'
43'
Желтая карточка
А. Сандро
Желтая карточка
Ш. Раду
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЛП
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
8
Душан Баста
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Патрик
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Ювентус
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Эрнанес
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
3-5-1-1
22
Маркетти
15
Баштуш
6
де Врей
26
Раду
19
Лулич
94
Лукаку
6
Билья
16
Пароло
8
Баста
7
Андерсон
9
Иммобиле
3-3-2-2
1
Буффон
15
Барцальи
4
Бенатиа
14
Кьеллини
10
Алвес
99
Лемина
26
Сандро
28
Хедира
27
Асамоа
21
Дибала
9
Манджукич
94
Лукаку
4
Патрик
4
Патрик
94
Лукаку
19
Лулич
20
Милинкович-Савич
20
Милинкович-Савич
19
Лулич
8
Баста
20
Джорджевич
20
Джорджевич
8
Баста
10
Алвес
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
10
Алвес
9
Манджукич
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Манджукич
21
Дибала
7
Пьяца
7
Пьяца
21
Дибала
Остались в запасе
Лацио
Ювентус
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Лацио - Ювентус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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