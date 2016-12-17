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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Рома
Ювентус - Рома: обзор матча 17 декабря 2016
Ювентус
17.12.2016, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 0
Завершен
Рома
14'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Рома
Желтая карточка
С. Стураро
90'
+3
90'
Желтая карточка
А. Рюдигер
89'
Желтая карточка
Р. Наингголан
85'
Замена
Б. Перес
️️️️
К. Манолас
84'
Травма
К. Манолас
Замена
П. Дибала
️️️️
Г. Игуаин
82'
Желтая карточка
А. Сандро
78'
72'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Д. Де Росси
Замена
А. Барцальи
️️️️
Ш. Лихтштайнер
68'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
М. Пьянич
52'
Травма
М. Пьянич
51'
46'
Замена
М. Салах
️️️️
Жерсон
28'
Желтая карточка
Жерсон
Желтая карточка
Д. Ругани
26'
16'
Желтая карточка
Э. Джеко
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
14'
12'
Желтая карточка
Д. Де Росси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Стефано Стураро
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
8
Жерсон
ЛАЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
33
Эмерсон
ПАЗ
16
Даниэле Де Росси
(К)
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Диего Перотти
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Ювентус
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
10
Эрнанес
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Рома
30
Андреа Романьоли
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
33
Бруно Перес
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
4-1-3-2
1
Буффон
26
Сандро
24
Ругани
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
27
Стураро
28
Хедира
15
Пьянич
10
Маркизио
9
Манджукич
9
Игуаин
3-3-2-1-1
13
Щесны
17
Фасио
22
Рюдигер
44
Манолас
33
Эмерсон
16
Де Росси
8
Жерсон
44
Наингголан
8
Строотман
8
Перотти
10
Джеко
15
Пьянич
7
Куадрадо
7
Куадрадо
15
Пьянич
2
Лихтштайнер
15
Барцальи
15
Барцальи
2
Лихтштайнер
9
Игуаин
21
Дибала
21
Дибала
9
Игуаин
44
Манолас
33
Перес
33
Перес
44
Манолас
16
Де Росси
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
16
Де Росси
8
Жерсон
10
Салах
10
Салах
8
Жерсон
Остались в запасе
Ювентус
Рома
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
10
Эрнанес
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
24
Мустафа Сек
ЦЗ
30
Андреа Романьоли
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
11
Хуан Итурбе
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
10
Эрнанес
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
Остались в запасе
24
Мустафа Сек
ЦЗ
30
Андреа Романьоли
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
11
Хуан Итурбе
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Ювентус - Рома
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2, Матч ТВ
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