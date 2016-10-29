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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Наполи
Ювентус - Наполи: обзор матча 29 октября 2016
Ювентус
29.10.2016, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 1
Завершен
Наполи
50'
Л. Бонуччи
70'
Г. Игуаин
54'
Х. Кальехон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Наполи
Желтая карточка
М. Манджукич
85'
82'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
М. Гамшик
76'
Замена
П. Зелински
️️️️
Аллан
Замена
С. Стураро
️️️️
Эрнанес
76'
ГОЛ! 2:1!
Г. Игуаин
70'
Замена
К. Маркизио
️️️️
М. Пьянич
68'
Желтая карточка
Эрнанес
61'
61'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
Л. Инсинье
54'
ГОЛ! 1:1!
Х. Кальехон
Пас отдал
Л. Инсинье
ГОЛ! 1:0!
Л. Бонуччи
50'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Д. Кьеллини
39'
30'
Желтая карточка
Л. Инсинье
Желтая карточка
А. Сандро
22'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Ювентус
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
94
Роберто Инсинье
ЦФ
3-2-5-2
1
Буффон
19
Бонуччи
15
Барцальи
14
Кьеллини
26
Сандро
2
О'Доннелл
11
Джонс
10
Эрнанес
15
Пьянич
28
Хедира
2
Лихтштайнер
9
Манджукич
9
Игуаин
4-1-2-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
21
Кирикеш
3
Кулибали
13
Гулам
24
Диавара
25
Аллан
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
14
Кьеллини
7
Куадрадо
7
Куадрадо
14
Кьеллини
10
Эрнанес
27
Стураро
27
Стураро
10
Эрнанес
15
Пьянич
10
Маркизио
10
Маркизио
15
Пьянич
17
Гамшик
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
17
Гамшик
25
Аллан
7
Зелински
7
Зелински
25
Аллан
10
Инсинье
15
Джаккерини
15
Джаккерини
10
Инсинье
Остались в запасе
Ювентус
Наполи
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
94
Роберто Инсинье
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
94
Роберто Инсинье
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Ювентус - Наполи
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2, Матч ТВ
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