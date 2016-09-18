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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Ювентус
Интер - Ювентус: обзор матча 18 сентября 2016
Интер
18.09.2016, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 1
Завершен
Ювентус
68'
М. Икарди
78'
И. Перишич
66'
Ш. Лихтштайнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Ювентус
Желтая карточка
С. Ханданович
90'
+6
Вторая желтая
Э. Банега
90'
Желтая карточка
Э. Банега
84'
80'
Замена
М. Пьяца
️️️️
Д. Кьеллини
Замена
С. Мянго
️️️️
Д. Сантон
79'
ГОЛ! 2:1!
И. Перишич
Пас отдал
М. Икарди
78'
Замена
Ф. Мело
️️️️
Г. Медель
75'
74'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
М. Манджукич
Замена
И. Перишич
️️️️
Эдер
69'
ГОЛ! 1:1!
М. Икарди
Пас отдал
Э. Банега
68'
66'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Лихтштайнер
Пас отдал
А. Сандро
Желтая карточка
Г. Медель
46'
45'
+1
Желтая карточка
К. Асамоа
29'
Желтая карточка
А. Барцальи
26'
Замена
А. Барцальи
️️️️
М. Бенатиа
19'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
23
Жоау Мариу
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
23
Эдер
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Ювентус
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Эрнанес
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
4-1-3-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Миранда
24
Мурильо
18
Сантон
17
Медель
23
Мариу
11
Банега
87
Кандрева
9
Икарди
23
Эдер
4-4-2
1
Буффон
19
Бонуччи
4
Бенатиа
14
Кьеллини
26
Сандро
2
Лихтштайнер
15
Пьянич
28
Хедира
27
Асамоа
21
Дибала
9
Манджукич
23
Эдер
5
Перишич
5
Перишич
23
Эдер
18
Сантон
13
Мянго
13
Мянго
18
Сантон
17
Медель
30
Мело
30
Мело
17
Медель
4
Бенатиа
15
Барцальи
15
Барцальи
4
Бенатиа
9
Манджукич
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Манджукич
14
Кьеллини
7
Пьяца
7
Пьяца
14
Кьеллини
Остались в запасе
Интер
Ювентус
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
7
Хуан Куадрадо
ПП
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Эрнанес
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Эрнанес
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Интер - Ювентус
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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