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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Сампдория
Ювентус - Сампдория: обзор матча 26 октября 2016
Ювентус
26.10.2016, среда, 21:45
Италия. Серия А, 10 тур
4 : 1
Завершен
Сампдория
4'
М. Манджукич
9'
Д. Кьеллини
65'
М. Пьянич
87'
Д. Кьеллини
57'
П. Шик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Сампдория
89'
Желтая карточка
Л. Чигарини
ГОЛ! 4:1!
Д. Кьеллини
87'
74'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Э. Баррето
Замена
М. Лемина
️️️️
К. Маркизио
73'
ГОЛ! 3:1!
М. Пьянич
65'
62'
Желтая карточка
Э. Баррето
61'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
А. Будимир
61'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
П. Шик
57'
ГОЛ! 2:1!
П. Шик
42'
Желтая карточка
М. Сильвестре
Замена
А. Сандро
️️️️
П. Эвра
41'
ГОЛ! 2:0!
Д. Кьеллини
9'
ГОЛ! 1:0!
М. Манджукич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
33
Нето
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
27
Патрис Эвра
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Клаудио Маркизио
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЛП
7
Джакопо Сала
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
11
Рикардо Альварес
АП
8
Эдгар Баррето
ПП
17
Анте Будимир
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Ювентус
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
Сампдория
22
Андреа Тоццо
ВР
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
17
Анджело Паломбо
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
13
Педру Перейра
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
3-4-1-2
33
Нето
14
Кьеллини
19
Бонуччи
10
Алвес
27
Эвра
28
Хедира
15
Пьянич
7
Куадрадо
10
Маркизио
9
Игуаин
9
Манджукич
3-4-1-2
1
Пуджиони
14
Шкриньяр
26
Сильвестре
13
Реджини
8
Баррето
7
Сала
8
Чигарини
26
Прат
11
Альварес
14
Шик
17
Будимир
27
Эвра
26
Сандро
26
Сандро
27
Эвра
10
Маркизио
99
Лемина
99
Лемина
10
Маркизио
8
Баррето
31
Джуричич
31
Джуричич
8
Баррето
14
Шик
10
Муриэль
10
Муриэль
14
Шик
17
Будимир
27
Квальярелла
27
Квальярелла
17
Будимир
Остались в запасе
Ювентус
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
13
Педру Перейра
ПВ
22
Андреа Тоццо
ВР
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
17
Анджело Паломбо
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
22
Андреа Тоццо
ВР
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
17
Анджело Паломбо
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Ювентус - Сампдория
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
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