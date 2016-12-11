Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Ювентус
Торино - Ювентус: обзор матча 11 декабря 2016
Торино
11.12.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 3
Завершен
Ювентус
16'
А. Белотти
28'
Г. Игуаин
82'
Г. Игуаин
90'
М. Пьянич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Ювентус
90'
ГОЛ! 1:3!
М. Пьянич
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Я. Фальке
82'
82'
ГОЛ! 1:2!
Г. Игуаин
81'
Замена
М. Пьянич
️️️️
Х. Куадрадо
Замена
Л. Бойе
️️️️
М. Бенасси
81'
Замена
А. Аква
️️️️
Д. Базелли
81'
71'
Замена
П. Дибала
️️️️
М. Манджукич
67'
Замена
М. Лемина
️️️️
С. Стураро
56'
Желтая карточка
Д. Ругани
36'
Желтая карточка
М. Манджукич
Желтая карточка
Л. Кастан
35'
28'
ГОЛ! 1:1!
Г. Игуаин
ГОЛ! 1:0!
А. Белотти
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Джо Харт
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЛП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
22
Адем Льяич
АП
24
Марко Бенасси
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Марио Манджукич
ЛФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Торино
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Африйе Аква
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Ювентус
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
10
Эрнанес
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
3
Баррека
13
Россеттини
25
Кастан
77
Дзаппакоста
33
Базелли
16
Вальдифиори
24
Бенасси
22
Льяич
44
Фальке
11
Белотти
4-4-2
1
Буффон
2
Лихтштайнер
24
Ругани
14
Кьеллини
26
Сандро
7
Куадрадо
28
Хедира
10
Маркизио
27
Стураро
9
Игуаин
9
Манджукич
33
Базелли
18
Аква
18
Аква
33
Базелли
44
Фальке
77
Мартинес
77
Мартинес
44
Фальке
24
Бенасси
15
Бойе
15
Бойе
24
Бенасси
27
Стураро
99
Лемина
99
Лемина
27
Стураро
7
Куадрадо
15
Пьянич
15
Пьянич
7
Куадрадо
9
Манджукич
21
Дибала
21
Дибала
9
Манджукич
Остались в запасе
Торино
Ювентус
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Торино - Ювентус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
Новости команд
Все
Торино
Ювентус
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+